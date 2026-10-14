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Ψητά αχλάδια με κανέλα και καρύδια - Η υγιεινή απόλαυση για κάθε μέρα

Ευ Ζην
Ψητά αχλάδια με κανέλα και καρύδια - Η υγιεινή απόλαυση για κάθε μέρα
Mateusz Feliksik / Unspalsh
Newsroom
Τετάρτη, 14/10/2026 - 06:29
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Νόστιμη και γρήγορη συνταγή για ψητά αχλάδια.

Τα ψητά αχλάδια με κανέλα και καρύδια είναι ένα αρωματικό, σπιτικό γλυκό που συνδυάζει τη φυσική γλυκύτητα των φρούτων με την πλούσια γεύση του μελιού και την τραγανή υφή των ξηρών καρπών. Πρόκειται για μια εύκολη συνταγή, ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα γλυκό, χωρίς μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και λιπαρών.

Τα αχλάδια αποτελούν πηγή φυτικών ινών, ενώ τα καρύδια προσφέρουν ωφέλιμα ακόρεστα λιπαρά. Η κανέλα χαρίζει ξεχωριστό άρωμα και οι σταφίδες προσθέτουν επιπλέον γλυκύτητα. Με λίγα υλικά και μόλις 20 λεπτά ψησίματος, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα λαχταριστό επιδόρπιο που σερβίρεται ιδανικά όσο είναι ακόμη ζεστό. Αν θέλετε, μπορείτε να συνδυάσετε με στραγγιστό γιαούρτι.

Υλικά για 10 μερίδες

  • 5 αχλάδια
  • 10 γρ βούτυρο
  • 1/2 κούπα μέλι
  • 2 κγ κανέλα
  • 3 κ.σ καρύδια
  • 150 γρ σταφίδες

Εκτέλεση

  • Βουτυρώνουμε το ταψί μας να είναι έτοιμο κι έπειτα θρυμματίζουμε τα καρύδια στο μπλέντερ.
  • Μετά κόβουμε τα αχλάδια στη μέση και με την βοήθεια ενός μικρού κουταλιού αφαιρούμε τα κουκούτσια.
  • Τα τοποθετούμε στο ταψί και προσθέτουμε όλα τα παραπάνω υλικά μας.
  • Ψήνουμε στους 170° για 20 λεπτά και μόλις τα βγάζουμε από τον φούρνο τα περιχύνουμε με το ζουμί τους.

Πηγή: Μαγειρικές Δραστηριότητες / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/10/2026 - 02:37
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