Ψητά αχλάδια με κανέλα και καρύδια - Η υγιεινή απόλαυση για κάθε μέρα

Τα ψητά αχλάδια με κανέλα και καρύδια είναι ένα αρωματικό, σπιτικό γλυκό που συνδυάζει τη φυσική γλυκύτητα των φρούτων με την πλούσια γεύση του μελιού και την τραγανή υφή των ξηρών καρπών. Πρόκειται για μια εύκολη συνταγή, ιδανική για όσους θέλουν να απολαύσουν ένα γλυκό, χωρίς μεγάλες ποσότητες ζάχαρης και λιπαρών.

Τα αχλάδια αποτελούν πηγή φυτικών ινών, ενώ τα καρύδια προσφέρουν ωφέλιμα ακόρεστα λιπαρά. Η κανέλα χαρίζει ξεχωριστό άρωμα και οι σταφίδες προσθέτουν επιπλέον γλυκύτητα. Με λίγα υλικά και μόλις 20 λεπτά ψησίματος, μπορείτε να ετοιμάσετε ένα λαχταριστό επιδόρπιο που σερβίρεται ιδανικά όσο είναι ακόμη ζεστό. Αν θέλετε, μπορείτε να συνδυάσετε με στραγγιστό γιαούρτι.

Υλικά για 10 μερίδες

5 αχλάδια

10 γρ βούτυρο

1/2 κούπα μέλι

2 κγ κανέλα

3 κ.σ καρύδια

150 γρ σταφίδες

Εκτέλεση

Βουτυρώνουμε το ταψί μας να είναι έτοιμο κι έπειτα θρυμματίζουμε τα καρύδια στο μπλέντερ.

Μετά κόβουμε τα αχλάδια στη μέση και με την βοήθεια ενός μικρού κουταλιού αφαιρούμε τα κουκούτσια.

Τα τοποθετούμε στο ταψί και προσθέτουμε όλα τα παραπάνω υλικά μας.

Ψήνουμε στους 170° για 20 λεπτά και μόλις τα βγάζουμε από τον φούρνο τα περιχύνουμε με το ζουμί τους.

Πηγή: Μαγειρικές Δραστηριότητες / Cookpad