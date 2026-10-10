Ψητά κυδώνια με κανέλα και κονιάκ - Η συνταγή για το τέλειο επιδόρπιο

Ένας από τους πιο νόστιμους τρόπους για να απολαύσει κάποιος τα κυδώνια το φθινόπωρο είναι ψητά στον φούρνο.

Τα κυδώνια όταν μαγειρεύονται στο φούρνο βγάζουν μία γλυκιά γεύση και ένα ιδιαίτερο άρωμα, στα οποία δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς. Η συνταγή για τα ψητά κυδώνια στο φούρνο με μέλι και κονιάκ είναι από τις πιο δημοφιλείς του φθινοπώρου.

Τι θα χρειαστείτε

- 6 κυδώνια μέτρια

- 1 λεμόνι

- 750 γραμμάρια ζάχαρη

- 40 ml μπράντυ

- 1 ξυλάκι κανέλας

Εκτέλεση

Πλένουμε καλά τα κυδώνια για να φύγει το χνούδι τους. Τα κόβουμε στη μέση, αφαιρούμε τα σκληρά μέρη και τα κουκούτσια τα κρατάμε για αργότερα. Τα τρίβουμε με το λεμόνι, για να μη μαυρίσουν.

Διαλέγουμε ένα ταψί που να τα χωράει ακριβώς, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κενά. Βάζουμε μέσα στο ταψί τη ζάχαρη, το ξυλάκι κανέλας, το κονιάκ και 2 ποτήρια νερό. Ανακατεύουμε να διαλυθεί η ζάχαρη και βάζουμε τα κυδώνια με τη φλούδα προς τα πάνω. Συμπληρώνουμε, αν χρειαστεί, νερό για να φτάσει μέχρι τη μέση των κυδωνιών. Βάζουμε ενδιάμεσα τα κουκούτσια.

Ψήνουμε τα κυδώνια για 1½ ώρα σε προθερμασμένο φούρνο, στους 190°C. Αν πάρουν χρώμα, αλλά δεν έχουν μαλακώσει, τα σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο. Μπορούμε να σουρώσουμε το σιρόπι από τα κουκούτσια και να το διατηρήσουμε στο ψυγείο.

Σερβίρουμε τα κυδώνια με λίγο σιρόπι. Επίσης, τα ψητά κυδώνια ταιριάζουν τέλεια με παγωτό βανίλια.

Το κυδώνι είναι ένα κατεξοχήν φθινοπωρινό φρούτο. Μπορεί να αξιοποιηθεί σε μαρμελάδες ή να γίνει πολύ ωραίο γλυκό του κουταλιού. Το χαρακτηριστικό άρωμά του και η φυσική του πηκτίνη το κάνουν ιδανικό για τέτοιες παρασκευές.

Τα κυδώνια που θα αγοράσετε φροντίστε να είναι μεγάλα, σκληρά και κίτρινα. Αποφύγετε τα πράσινα κυδώνια. Προτιμήστε όσα έχουν λεία και γυαλιστερή φλούδα και είναι βαριά για το μέγεθός τους. Η έντονη πράσινη απόχρωση δείχνει ότι το κυδώνι δεν έχει ωριμάσει πλήρως και πιθανότατα θα είναι πιο στυφό στη γεύση. Αποφύγετε επίσης όσα έχουν χτυπήματα, ή εμφανείς αλλοιώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι, το κυδώνι περιέχει βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικές ενώσεις και φυτικές ίνες. Παράλληλα, είναι πλούσιο σε πηκτίνη, μια φυσική φυτική ίνα που συμβάλλει στη χαρακτηριστική υφή που αποκτούν το ζελέ και οι μαρμελάδες από κυδώνι. Όπως συμβαίνει με όλα τα φρούτα, αποτελεί μια καλή επιλογή στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.