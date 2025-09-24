Κυδώνια: Το αρχαιοελληνικό φρούτο «φάρμακο» για το πεπτικό σύστημα

Τα κυδώνια είναι ένα φρούτο με πολλά πιθανά οφέλη για το πεπτικό σας σύστημα.

Ένα από τα αγαπημένα φρούτα του φθινοπώρου είναι το κυδώνι, το οποίο ξεκινά να εμφανίζεται στα ράφια του μανάβη από τον Οκτώβριο και ανήκει στην ίδια «οικογένεια» με το μήλο και το αχλάδι.

Στη χώρα μας, το προτιμάμε εδώ και χιλιάδες χρόνια, καθώς υπάρχουν ιστορικές πηγές που επιβεβαιώνουν ότι η καλλιέργειά του ξεκίνησε στην Αρχαία Ελλάδα. Μάλιστα, σε σχετικό δημοσίευμα του The Met Museum, αναφέρεται ότι η ονομασία του συγκεκριμένου φρούτου προέρχεται από το την αρχαία πόλη Κύδωνα της Κρήτης, «όπου τα δέντρα κυδωνιάς φύονταν άφθονα». Τότε, τα κυδώνια θεωρούνταν ως σύμβολο της αγάπης και της γονιμότητας.

Για αιώνες το κυδώνι χρησιμοποιήθηκε στη λαϊκή ιατρική, αν και η επιστημονική έρευνα γύρω από τις ιδιότητές του βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο.

Ωστόσο, υπάρχουν δεδομένα τόσο για τη διατροφική αξία του κυδωνιού όσο και για τα οφέλη που προσφέρει αυτό στην υγεία μας και ιδίως στο γαστρεντερικό μας σύστημα.

Ειδικότερα, ένα μέτριο σε μέγεθος κυδώνι (περίπου 92 γραμμάρια) περιέχει:

52 θερμίδες

0 γρ. λιπαρά

0,3 γρ. πρωτεΐνη

14 γρ. υδατάνθρακες

1,75 γρ. φυτικές ίνες

Βιταμίνη C: 15% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης

Θειαμίνη (Βιταμίνη Β1): 1,5% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης

Βιταμίνη Β6: 2% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης

Χαλκός: 13% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης

Σίδηρος: 3,6% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης

Κάλιο: 4% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης

Μαγνήσιο: 2% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης

Με λίγες θερμίδες, το κυδώνι προσφέρει μέτριες ποσότητες βιταμίνης C και χαλκού, αλλά και μικρότερες ποσότητες βιταμινών του συμπλέγματος Β, σιδήρου, καλίου και μαγνησίου.

Μάλιστα, πολλά από τα οφέλη του συγκεκριμένου φρούτου οφείλονται στην περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά, τα οποία αντιοξειδωτικά βοηθούν στη μείωση του μεταβολικού στρες, περιορίζουν τις φλεγμονές και προστατεύουν τα κύτταρα από τις βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

Έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα αντιοξειδωτικά του κυδωνιού, όπως οι φλαβανόλες κερκετίνη και καμφερόλη, μπορούν να μειώσουν τη φλεγμονή και να προσφέρουν προστασία απέναντι σε χρόνιες παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τα οφέλη που προσφέρει το κυδώνι στο πεπτικό σύστημα

Ανακούφιση από πεπτικά προβλήματα

Το κυδώνι χρησιμοποιούνταν παραδοσιακά για την αντιμετώπιση διαφόρων πεπτικών διαταραχών. Σύγχρονες μελέτες δείχνουν ότι το εκχύλισμα κυδωνιού μπορεί να προστατεύει το έντερο από βλάβες που σχετίζονται με φλεγμονώδεις νόσους, όπως η ελκώδης κολίτιδα.

Σε πείραμα με αρουραίους, η χορήγηση εκχυλίσματος και χυμού κυδωνιού μείωσε σημαντικά τη βλάβη στο παχύ έντερο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Πρόληψη και αντιμετώπιση γαστρικών ελκών

Ορισμένα φυτικά συστατικά του κυδωνιού φαίνεται να βοηθούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση γαστρικών ελκών. Εργαστηριακή μελέτη έδειξε ότι ο χυμός κυδωνιού ανέστειλε την ανάπτυξη του βακτηρίου H. pylori, το οποίο συνδέεται με την εμφάνιση ελκών.

Άλλη μελέτη σε αρουραίους έδειξε ότι το εκχύλισμα κυδωνιού προστάτευσε από έλκη που προκαλούνται από την κατανάλωση αλκοόλ.

Αξίζει να σημειωθεί πως, μολονότι τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, χρειάζεται περεταίρω μελέτη.

Μείωση συμπτωμάτων γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης

Μελέτες υποδεικνύουν ότι το σιρόπι κυδωνιού μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης.

Σε μελέτη με παιδιά, η καθημερινή λήψη σιροπιού κυδωνιού για 7 εβδομάδες ήταν εξίσου αποτελεσματική με την κλασική φαρμακευτική αγωγή. Παρόμοια ευρήματα προέκυψαν και σε έγκυες γυναίκες: η κατανάλωση σιροπιού κυδωνιού μετά τα γεύματα είχε την ίδια αποτελεσματικότητα με τη φαρμακευτική αγωγή.