Το περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.

Τόσο το πρωινό όσο και το βραδινό περπάτημα μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχάρου, αλλά η καλύτερη ώρα εξαρτάται από το πότε παρατηρείτε ότι το σάκχαρό σας ανεβαίνει. Το πρωινό περπάτημα μπορεί να βοηθήσει εάν έχετε αυξημένο σάκχαρο όταν ξυπνάτε, ενώ το βραδινό μπορεί να περιορίσει την απότομη άνοδό του μετά το δείπνο. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι το περπάτημα μετά το φαγητό, ακόμη και για μόλις 10 λεπτά, μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τη ρύθμιση του σακχάρου.

Το πρωινό περπάτημα μπορεί να μειώσει το αυξημένο σάκχαρο μετά το ξύπνημα

Τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορεί να είναι υψηλότερα το πρωί, παρόλο που δεν έχετε φάει για αρκετές ώρες. Η πρωινή άσκηση, όπως το περπάτημα, μπορεί να βοηθήσει στη μείωσή τους, ιδιαίτερα όταν η αύξηση οφείλεται στο λεγόμενο «φαινόμενο της αυγής».

Το φαινόμενο της αυγής εμφανίζεται όταν ορισμένες ορμόνες δίνουν εντολή στο συκώτι να απελευθερώσει περισσότερη γλυκόζη στο αίμα, ώστε να προετοιμάσει τον οργανισμό για το ξύπνημα. Στα άτομα με διαβήτη, ο οργανισμός μπορεί να μην παράγει αρκετή ινσουλίνη για να αντισταθμίσει αυτή την αύξηση.

Σύμφωνα με έρευνες, 30 λεπτά αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης πριν από το πρωινό μπορούν να περιορίσουν την αύξηση του σακχάρου που παρατηρείται τις πρώτες πρωινές ώρες σε άτομα με διαβήτη τύπου 2. Η πρωινή άσκηση έχει επιπλέον συνδεθεί με καλύτερη ρύθμιση του σακχάρου κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ημέρας.

Επιπλέον, για ορισμένους είναι πιο εύκολο να εντάξουν το περπάτημα στο πρόγραμμά τους το πρωί, καθώς το απόγευμα και το βράδυ μπορεί να έχουν περισσότερες υποχρεώσεις. Η πρωινή άσκηση έχει επίσης συνδεθεί με μεγαλύτερη συνέπεια στη σωματική δραστηριότητα.

Το βραδινό περπάτημα μπορεί να περιορίσει την αύξηση του σακχάρου μετά το δείπνο

Ένας περίπατος μετά το βραδινό φαγητό μπορεί να βοηθήσει ώστε το σάκχαρο να μην ανεβαίνει απότομα μετά το γεύμα. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και 10 λεπτά περπατήματος, περίπου μισή ώρα μετά το φαγητό, μπορούν να βοηθήσουν στη ρύθμιση του σακχάρου.

Καθώς πολλοί καταναλώνουν το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας ή το γεύμα με τους περισσότερους υδατάνθρακες το βράδυ, ένας περίπατος μετά το δείπνο μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμος, ειδικά εάν έχετε τη δυνατότητα να περπατήσετε μετά από ένα μόνο γεύμα την ημέρα.

Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει να προσέξετε εάν επιλέξετε το βραδινό περπάτημα:

• Η άσκηση λίγο πριν από την ώρα που πηγαίνετε για ύπνο μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο σας.

• Στα άτομα με διαβήτη τύπου 1, καθώς και σε όσους λαμβάνουν ινσουλίνη, η άσκηση αργά μέσα στην ημέρα μπορεί να προκαλέσει νυχτερινή υπογλυκαιμία, δηλαδή υπερβολική πτώση του σακχάρου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εάν το βραδινό περπάτημα επηρεάζει τον ύπνο σας ή παρατηρείτε ότι το σάκχαρό σας πέφτει πολύ χαμηλά τη νύχτα, ίσως είναι προτιμότερο να περπατάτε το πρωί.

Πώς να επιλέξετε την καλύτερη ώρα για περπάτημα

Το πρωινό περπάτημα μπορεί να σας ωφελήσει περισσότερο εάν ξυπνάτε με υψηλό σάκχαρο, ενώ το βραδινό μπορεί να βοηθήσει εάν το σάκχαρό σας ανεβαίνει απότομα μετά το δείπνο. Η επιλογή εξαρτάται από το καθημερινό σας πρόγραμμα, τα φάρμακα που παίρνετε και τις διακυμάνσεις του σακχάρου σας.

Τελικά, η καλύτερη ώρα φαίνεται πως είναι εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και τις συνήθειές σας. Για να αποφασίσετε πότε θα περπατάτε, σκεφτείτε τα εξής:

• Ποιες ώρες παίρνετε τα φάρμακά σας και πώς επηρεάζονται από την άσκηση;

• Ποια ώρα της ημέρας θα σας διευκόλυνε να περπατάτε συστηματικά, χωρίς να εγκαταλείψετε τη συνήθεια μετά από λίγο καιρό;

• Πότε έχετε ελεύθερο χρόνο για άσκηση;

• Ποιες ώρες της ημέρας παρατηρείτε ότι το σάκχαρό σας ανεβαίνει ή πέφτει περισσότερο;

• Τι ώρα συνηθίζετε να κοιμάστε και να ξυπνάτε;

Το περπάτημα μετά το φαγητό μπορεί να είναι πιο σημαντικό από την ώρα της ημέρας

Δεν χρειάζεται να περιορίζετε το περπάτημα ή άλλες μορφές άσκησης στο πρωί ή το βράδυ για να ωφελήσετε το σάκχαρό σας. Όποια ώρα κι αν τρώτε, ένας περίπατος μετά το γεύμα μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμισή του.

Το σάκχαρο στο αίμα αυξάνεται φυσιολογικά μετά το φαγητό, είτε έχετε διαβήτη είτε όχι. Όμως, ακόμη και 10 λεπτά περπατήματος μετά το γεύμα μπορούν να βοηθήσουν ώστε η αύξηση αυτή να γίνει πιο αργά.

Εάν δεν μπορείτε να περπατάτε μετά από κάθε γεύμα, προσπαθήστε να το κάνετε όσο πιο συχνά γίνεται. Υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ότι η συστηματική άσκηση μπορεί να βοηθήσει στη μακροχρόνια ρύθμιση του σακχάρου σε άτομα με διαβήτη τύπου 2.

Εντούτοις, οι μελέτες δεν έχουν καταλήξει σε σαφή συμπεράσματα σχετικά με το ποια είναι η ιδανική ώρα, διάρκεια και ένταση της άσκησης μετά το φαγητό. Το σημαντικό είναι να βρείτε ένα πρόγραμμα περπατήματος που μπορείτε να ακολουθείτε σταθερά, είτε προτιμάτε να περπατάτε για τουλάχιστον 30 λεπτά μετά από κάθε γεύμα είτε να μοιράζετε αυτόν τον χρόνο σε περισσότερους, μικρότερους περιπάτους.