Καθώς πλησιάζει η περίοδος των γιορτών, αυξάνεται και η κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών. Οι συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους, ο ψυχρότερος καιρός και τα συχνά ταξίδια δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάδοση λοιμώξεων, μεταξύ των οποίων και ο κορωνοϊός, ο οποίος παραδοσιακά παρουσιάζει μεγαλύτερη έξαρση τον Ιανουάριο.

Τι συμβαίνει με τον κορωνοϊό αυτό το φθινόπωρο;

«Όταν εξετάζουμε τα δεδομένα για τον κορωνοϊό αυτό το φθινόπωρο, παρατηρούμε ότι αρχίζουν να αυξάνονται τα κρούσματα, όπως συμβαίνει και με τις υπόλοιπες οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις, τη γρίπη, τον RSV και άλλες ασθένειες που μοιάζουν με κρυολόγημα ή γρίπη», αναφέρει ο δρ Michael Angarone, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους στο Northwestern Medicine του Σικάγο.

Παρότι τα περιστατικά παραμένουν συνολικά σε χαμηλά επίπεδα, υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν καθώς ξεκινούν οι εορταστικές συγκεντρώσεις.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) δεν καταγράφουν πλέον όλα τα θετικά τεστ, ωστόσο εξακολουθούν να παρακολουθούν τις νοσηλείες, σύμφωνα με τη δρα Susan Kline, καθηγήτρια λοιμωδών νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μινεσότα.

Όπως εξηγεί, η αύξηση των νοσηλειών αποτελεί ένδειξη ότι ο ιός κυκλοφορεί περισσότερο στην κοινότητα.

Κατά το προηγούμενο έτος, τα υψηλότερα ποσοστά νοσηλειών λόγω COVID-19 καταγράφηκαν τον Ιανουάριο και στη συνέχεια ακολούθησε σταδιακή μείωση κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, με τα χαμηλότερα επίπεδα να σημειώνονται στα τέλη Ιουνίου και τον Ιούλιο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πιθανό να ακολουθηθεί και φέτος ένα παρόμοιο εποχικό μοτίβο.

Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα

Τα συμπτώματα αυτό το φθινόπωρο δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνα των προηγούμενων ετών. Συχνά μοιάζουν με τα συμπτώματα του κοινού κρυολογήματος και περιλαμβάνουν καταρροή, βήχα και πυρετό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η παραλλαγή XFG ήταν η επικρατούσα στις ΗΠΑ. Παρότι το CDC δεν παρακολουθεί επί του παρόντος τις παραλλαγές που κυκλοφορούν, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι σχεδόν όλες οι παραλλαγές που εντοπίζονται προέρχονται από την Omicron.

Ο δρ Angarone σημειώνει ότι τα συμπτώματα του COVID-19 μοιάζουν πλέον ακόμη περισσότερο με εκείνα του κοινού κρυολογήματος, με μία σημαντική διαφορά: ο πυρετός εμφανίζεται συχνότερα. Αντίθετα, όταν πρόκειται για λοίμωξη από ρινοϊό ή για ένα απλό κρυολόγημα, συνήθως ο ασθενής δεν παρουσιάζει πυρετό.

Ο COVID-19 μπορεί να εκδηλωθεί με διαφορετικούς τρόπους, από την πλήρη απουσία συμπτωμάτων έως μια ήπια, κρυολογηματική νόσο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως μια σοβαρή λοίμωξη.

Για τους περισσότερους ανθρώπους που δεν είναι ανοσοκατεσταλμένοι και δεν αντιμετωπίζουν υποκείμενα προβλήματα υγείας, η νόσος είναι συνήθως ηπιότερη.

Τα συχνότερα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Πονόλαιμο

Βήχα

Ρινική συμφόρηση και καταρροή

Κόπωση

Μυϊκούς πόνους

Πονοκέφαλο

Πυρετό και ρίγη

Η ηπιότερη εικόνα της νόσου αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη αποκτήσει ανοσία είτε μέσω του εμβολιασμού είτε έπειτα από προηγούμενη λοίμωξη.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο COVID-19 μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρότερη νόσο. Εάν εμφανίσετε δύσπνοια, θα πρέπει να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια, καθώς μπορεί να αποτελεί ένδειξη χαμηλών επιπέδων οξυγόνου στο αίμα.

Ορισμένοι ασθενείς μπορεί επίσης να παρουσιάσουν απώλεια της γεύσης ή της όσφρησης, αν και το σύμπτωμα αυτό δεν εμφανίζεται σε όλους. Επιπλέον, είναι πιθανό να εκδηλωθούν γαστρεντερικές ενοχλήσεις, όπως έμετος και διάρροια.

Τι πρέπει να κάνετε εάν εμφανίσετε συμπτώματα

Εάν παρατηρήσετε συμπτώματα όπως ρινική συμφόρηση, βήχα ή πονόλαιμο, είναι καλό να υποβληθείτε σε διαγνωστικό έλεγχο για COVID-19, γρίπη και RSV, σύμφωνα με τον δρ Angarone.

Εάν το τεστ σας είναι θετικό για κάποια από αυτές τις λοιμώξεις, θα μπορέσετε να λάβετε τις κατάλληλες αποφάσεις για την προστασία των γύρω σας, ιδιαίτερα των ατόμων που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο, όπως τα βρέφη και οι ηλικιωμένοι. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές θεραπείες για τον COVID-19 και τη γρίπη, τις οποίες μπορεί να σας συνταγογραφήσει ο γιατρός σας, εφόσον γνωρίζετε ποια λοίμωξη έχετε.

Εάν έχετε προγραμματίσει να συναντήσετε άλλους ανθρώπους, είναι προτιμότερο να αναβάλετε τη συνάντηση για περίπου μία εβδομάδα. Όταν αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα και επιστρέψετε στις κοινωνικές σας δραστηριότητες, μπορείτε να φορέσετε μάσκα και να αποφύγετε την κοινή χρήση μαχαιροπίρουνων ή άλλων αντικειμένων, ιδιαίτερα όταν καταναλώνετε φαγητό.

Είναι επίσης σημαντικό να ενημερώνετε τους ανθρώπους με τους οποίους πρόκειται να συναντηθείτε ότι αναρρώνετε από κάποια λοίμωξη, ώστε να μπορούν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Πώς μπορείτε να προστατευτείτε

Ο εμβολιασμός παραμένει το σημαντικότερο μέτρο προστασίας από τον COVID-19, καθώς συμβάλλει στην πρόληψη της σοβαρής νόσησης και του θανάτου.

Δεν είναι αργά να κάνετε το επικαιροποιημένο εμβόλιο της φετινής περιόδου. Ωστόσο, χρειάζονται περίπου δύο εβδομάδες μετά τον εμβολιασμό για να αναπτυχθεί πλήρως η προστατευτική ανοσολογική απόκριση.

Σύμφωνα με τη δρα Kline, οι συστάσεις του CDC για τη συγκεκριμένη περίοδο προβλέπουν τον εμβολιασμό όλων των ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω. Για τα παιδιά και τους εφήβους έως 17 ετών, οι οδηγίες διαφοροποιούνται, επομένως είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε τον παιδίατρό σας για εξατομικευμένες συστάσεις.

Ο εμβολιασμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τα άτομα που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης, όπως:

Άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών

Άτομα με χρόνια νοσήματα

Άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα

Επιπλέον, εάν ζείτε ή έρχεστε συχνά σε επαφή με κάποιο άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, ο εμβολιασμός σας μπορεί να συμβάλει στην προστασία του.

Πέρα από το εμβόλιο, μπορείτε να περιορίσετε τον κίνδυνο μετάδοσης με απλά, καθημερινά μέτρα. Το συχνό πλύσιμο των χεριών, η χρήση μάσκας σε πολυσύχναστους εσωτερικούς χώρους και η προτίμηση υπαίθριων συγκεντρώσεων αντί για κλειστούς χώρους μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων ανθρώπων, τόσο ηπιότερη μπορεί να είναι συνολικά η εικόνα της νόσου στην κοινότητα.