Γιατί το πρόσωπο και γενικά η εικόνα μας στον καθρέφτη διαφέρει από αυτή που βλέπουμε στις φωτογραφίες.

Σχεδόν όλοι έχουμε κοιτάξει κάποια στιγμή το πρόσωπό μας σε μια φωτογραφία και έχουμε αναρωτηθεί με απογοήτευση: «Έτσι φαίνομαι πραγματικά;». Μπορεί να σας αρέσει πολύ η εικόνα σας στον καθρέφτη, αλλά όταν βλέπετε τον εαυτό σας σε μια φωτογραφία, να έχετε εντελώς διαφορετική εντύπωση.

Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, οι οποίοι σχετίζονται τόσο με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός μας όσο και με τις παραμορφώσεις που προκαλούν οι φωτογραφικές μηχανές. Τελικά, όμως, πού μοιάζουμε περισσότερο με τον πραγματικό μας εαυτό; Στον καθρέφτη ή στις φωτογραφίες; Για να απαντήσουμε, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε γιατί οι δύο εικόνες διαφέρουν.

Γιατί μερικές φορές δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας στις φωτογραφίες

Όταν βλέπετε μια φωτογραφία στην οποία δεν σας αρέσει η εμφάνισή σας, μπορεί να αναρωτηθείτε τι πήγε στραβά. Γιατί το πρόσωπό σας φαίνεται διαφορετικό; Γιατί τα χαρακτηριστικά σας δεν μοιάζουν με αυτά που βλέπετε καθημερινά στον καθρέφτη;

Η εξήγηση είναι ότι ο εγκέφαλός σας συγκρίνει τη φωτογραφία με την εικόνα που έχει συνηθίσει να βλέπει στον καθρέφτη. Επειδή οι δύο εικόνες δεν είναι ίδιες, η φωτογραφία μπορεί να σας φαίνεται παράξενη, ακόμη κι αν αποτυπώνει με αρκετή ακρίβεια την εμφάνισή σας.

Οι ψυχολογικοί λόγοι που προτιμάμε την εικόνα μας στον καθρέφτη

Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εμφάνισή μας επηρεάζεται σημαντικά από όσα έχει συνηθίσει να βλέπει ο εγκέφαλός μας. Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό γιατί συχνά θεωρούμε ότι δείχνουμε καλύτερα στον καθρέφτη.

1. Όσο περισσότερο βλέπουμε κάτι, τόσο περισσότερο μας αρέσει

Στην ψυχολογία υπάρχει ένα φαινόμενο που ονομάζεται «φαινόμενο της απλής έκθεσης». Σύμφωνα με αυτό, έχουμε την τάση να προτιμάμε όσα μας είναι οικεία, απλώς και μόνο επειδή τα έχουμε δει πολλές φορές.

Βλέπετε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη καθημερινά, εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες φορές. Έτσι, ο εγκέφαλός σας έχει συνηθίσει τη συγκεκριμένη εικόνα και τη θεωρεί πιο φυσική και πιο ελκυστική.

2. Στον καθρέφτη βλέπετε μια διαφορετική εκδοχή του προσώπου σας

Όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, βλέπετε το πρόσωπό σας ανεστραμμένο οριζόντια. Αντίθετα, στις περισσότερες φωτογραφίες βλέπετε την εικόνα που αντικρίζουν και οι άλλοι όταν σας κοιτούν.

Επειδή κανένα ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι απόλυτα συμμετρικό, η διαφορά αυτή μπορεί να είναι αρκετή για να σας κάνει να αισθάνεστε ότι κάτι δεν πάει καλά με τη φωτογραφία σας.

Ο εγκέφαλός σας έχει εξοικειωθεί με την εικόνα του καθρέφτη. Όταν βλέπετε το πρόσωπό σας χωρίς αυτή την αντιστροφή, μικρές ασυμμετρίες που δεν είχατε προσέξει μπορεί ξαφνικά να σας φαίνονται πολύ πιο έντονες.

3. Έχουμε την τάση να βλέπουμε τον εαυτό μας πιο ελκυστικό

Έρευνες δείχνουν ότι έχουμε την τάση να αξιολογούμε την εμφάνισή μας λίγο πιο θετικά απ’ ό,τι δικαιολογεί μια αντικειμενική εκτίμηση.

Πρόκειται για μια ψυχολογική τάση που μας κάνει να είμαστε πιο επιεικείς με τον εαυτό μας. Όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη, μπορεί να παραβλέπουμε μικρές ατέλειες και να εστιάζουμε περισσότερο στα χαρακτηριστικά που μας αρέσουν. Από την άλλη, όταν βλέπουμε μια φωτογραφία του εαυτού μας δεν ταυτιζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, επομένως η τάση να είμαστε πιο επιεικείς εξαφανίζεται.

4. Μπροστά στον καθρέφτη αισθανόμαστε πιο άνετα

Όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, συνήθως είστε χαλαροί. Μπορείτε να κινηθείτε, να αλλάξετε ελαφρώς τη θέση του κεφαλιού σας ή να προσαρμόσετε την έκφρασή σας μέχρι να βρείτε τη γωνία που σας κολακεύει περισσότερο.

Αντίθετα, όταν κάποιος σας φωτογραφίζει, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε με άλλα άτομα, μπορεί να αισθάνεστε αμηχανία ή άγχος. Αυτό συχνά έχει ως αποτέλεσμα να στέκεστε πιο άκαμπτα ή να παίρνετε μια αφύσικη έκφραση, η οποία δεν σας κολακεύει.

Πώς οι φωτογραφικές μηχανές αλλοιώνουν την εμφάνισή μας

Το αν ο καθρέφτης δείχνει την πραγματική μας εμφάνιση με μεγαλύτερη ακρίβεια από τη φωτογραφική μηχανή δεν έχει μια απλή απάντηση. Και οι δύο εικόνες έχουν τους περιορισμούς τους. Ωστόσο, η φωτογραφική μηχανή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φαίνονται τα χαρακτηριστικά μας για αρκετούς τεχνικούς λόγους.

1. Ο καθρέφτης μάς δείχνει σε τρεις διαστάσεις, ενώ η φωτογραφία σε δύο

Όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, βλέπετε το πρόσωπό σας με βάθος και όγκο. Καθώς κινείτε το κεφάλι σας, αλλάζουν φυσικά οι σκιές και ο φωτισμός, επιτρέποντάς σας να αντιλαμβάνεστε καλύτερα τα χαρακτηριστικά σας.

Αντίθετα, μια φωτογραφία αποτυπώνει το πρόσωπο σε μια επίπεδη εικόνα δύο διαστάσεων. Έτσι, χάνονται ορισμένες πληροφορίες για το βάθος, τον όγκο και την υφή του προσώπου, με αποτέλεσμα η εμφάνισή σας να μπορεί να δείχνει διαφορετική.

2. Ο φακός μπορεί να παραμορφώσει τα χαρακτηριστικά σας

Οι φακοί των φωτογραφικών μηχανών μπορούν να προκαλέσουν παραμορφώσεις στην εικόνα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ευρυγώνιους φακούς, όπως αυτοί που χρησιμοποιούνται συχνά στις μπροστινές κάμερες των κινητών.

Μία από αυτές είναι η λεγόμενη «βαρελοειδής παραμόρφωση», η οποία μπορεί να αλλάξει τις αναλογίες ορισμένων χαρακτηριστικών.

3. Ο έντονος φωτισμός μπορεί να σας κάνει να φαίνεστε μεγαλύτεροι

Ο φωτισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς φαίνεται το πρόσωπό σας.

Όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, συνήθως βρίσκεστε σε έναν χώρο με φυσικό ή σχετικά απαλό φωτισμό. Αντίθετα, μια φωτογραφία μπορεί να τραβηχτεί με έντονο φλας, το οποίο δημιουργεί σκληρές σκιές, ιδιαίτερα κάτω από τα μάτια και γύρω από τη μύτη.

Αυτές οι σκιές μπορούν να κάνουν πιο εμφανείς τις λεπτές γραμμές, την υφή της επιδερμίδας και άλλες μικρές ατέλειες που δεν παρατηρείτε τόσο εύκολα όταν ο φωτισμός είναι πιο απαλός.

4. Η φωτογραφία μπορεί να τονίσει τις ασυμμετρίες του προσώπου

Όταν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, το πρόσωπό σας βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση. Αλλάζετε έκφραση, χαμογελάτε, μιλάτε ή μετακινείτε ελαφρώς το κεφάλι σας.

Μια φωτογραφία, όμως, αποτυπώνει μόνο μια συγκεκριμένη στιγμή. Μπορεί, για παράδειγμα, να τραβηχτεί τη στιγμή που το ένα φρύδι σας βρίσκεται λίγο ψηλότερα από το άλλο ή που οι μύες του προσώπου σας κάνουν κάποια μικρή ασυμμετρία πιο έντονη.

Αυτές οι διαφορές περνούν συνήθως απαρατήρητες όταν βλέπετε το πρόσωπό σας να κινείται στον καθρέφτη.

Ποια εικόνα είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, του καθρέφτη ή της φωτογραφικής μηχανής;

Από τεχνική άποψη, μια φωτογραφική μηχανή με φακό μεγάλης εστιακής απόστασης μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αναλογίες του προσώπου σας, όπως τις βλέπουν οι άλλοι, χωρίς την αντιστροφή που συμβαίνει στον καθρέφτη. Όμως, η εικόνα του καθρέφτη ανταποκρίνεται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο έχετε συνηθίσει να βλέπετε τον εαυτό σας.

Γιατί το πρόσωπό μου φαίνεται στραβό στις φωτογραφίες;

Το πρόσωπό σας παρουσιάζει από τη φύση του μικρές ασυμμετρίες. Ωστόσο, έχετε συνηθίσει να βλέπετε το είδωλό σας στον καθρέφτη, όπου αυτές οι ασυμμετρίες εμφανίζονται στις αντίθετες πλευρές. Όταν βλέπετε μια φωτογραφία, στην οποία το πρόσωπό σας δεν είναι ανεστραμμένο, οι μικρές αυτές διαφορές μπορεί ξαφνικά να σας φαίνονται πιο έντονες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το πρόσωπό σας δεν είναι συμμετρικό.

Πώς μπορώ να κάνω τις selfies μου να μοιάζουν με την εικόνα που βλέπω στον καθρέφτη;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες επεξεργασίας φωτογραφιών του κινητού σας για να αντιστρέψετε οριζόντια τη selfie αφού την τραβήξετε. Με αυτόν τον τρόπο, η φωτογραφία θα μοιάζει με την εικόνα που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στον καθρέφτη.