Για ποιο λόγο οι νέοι άνθρωποι έμοιαζαν μεγαλύτεροι στο παρελθόν

Εάν πιστεύετε ότι οι γονείς και οι παππούδες σας έμοιαζαν μεγαλύτεροι στην ηλικία σας, δεν είναι μόνο η ιδέα σας.

Εάν έχετε ξεφυλλίσει ποτέ παλιά οικογενειακά άλμπουμ ή έχετε δει παλιές τηλεοπτικές σειρές, είναι πολύ πιθανό να έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι στο παρελθόν μοιάζουν μεγαλύτεροι ηλικιακά συγκριτικά σήμερα.

Γιατί, όμως, συμβαίνει αυτό;

Οι άνθρωποι είναι βιολογικά πιο νέοι

Από τη μια, τον τελευταίο αιώνα το βιοτικό επίπεδο έχει βελτιωθεί σημαντικά, ωστόσο η διαφορά στην εμφάνιση είναι εντυπωσιακή ακόμη και μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες.

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Demography εξέτασε πώς οι δείκτες βιολογικής γήρανσης (όπως η αρτηριακή πίεση και η πνευμονική λειτουργία) άλλαξαν σε σχέση με τη χρονολογική ηλικία μεταξύ 1988 και 2010. Διαπιστώθηκε ότι ακόμη και μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη γήρανση, με τις πιο πρόσφατες γενιές να είναι βιολογικά πιο «νέες» από τις προηγούμενες.

«Τα τελευταία 20 χρόνια, η βιολογική ηλικία του πληθυσμού των ΗΠΑ φαίνεται να έχει μειωθεί τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες σε όλες τις ηλικιακές ομάδες», ανέφερε η ερευνητική ομάδα.

«Ωστόσο, ο βαθμός μεταβολής δεν ήταν ίδιος ανάμεσα στα φύλα ούτε στις ηλικίες. Τα ευρήματά μας έδειξαν ότι οι νεαροί άνδρες είχαν μεγαλύτερες βελτιώσεις σε σχέση με τις νεαρές γυναίκες. Αυτό μπορεί να εξηγήσει γιατί η θνησιμότητα στους νεαρούς ενήλικες έχει μειωθεί περισσότερο στους άνδρες απ’ ό,τι στις γυναίκες, συμβάλλοντας στη μείωση της διαφοράς θνησιμότητας μεταξύ των φύλων. Επιπλέον, οι βελτιώσεις ήταν επίσης μεγαλύτερες στους ηλικιωμένους σε σχέση με τους νεότερους ενήλικες», πρόσθεσαν οι ερευνητές.

Η μελέτη έδωσε έμφαση σε παράγοντες τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, το οποίο εξηγεί εν μέρει γιατί το χάσμα μεταξύ της βιολογικής ηλικίας ανδρών και γυναικών μειώθηκε — καθώς οι άνδρες άρχισαν να καπνίζουν λιγότερο, ενώ οι γυναίκες τους «πλησίασαν» στα ποσοστά — ενώ η εξέλιξη και ευρεία διάθεση των φαρμάκων έχει επίσης οδηγήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στην υγεία.

«Από την άλλη, ένα σημαντικό ποσοστό της μείωσης με την πάροδο του χρόνου δεν μπορούσε να εξηγηθεί. Άλλες πιθανές εξηγήσεις για τη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, που δεν μπορέσαμε να εξετάσουμε, είναι οι καλύτερες συνθήκες στην παιδική και προγεννητική ηλικία, καθώς και η μείωση των λοιμωδών νοσημάτων».

Κοινωνικοί παράγοντες

Παρόλο που οι παραπάνω παράγοντες ενδέχεται να παίζουν ρόλο στο γιατί οι άνθρωποι του παρελθόντος μας φαίνονται μεγαλύτεροι σε ηλικία, δεν αρκούν από μόνοι τους για να εξηγήσουν πλήρως το φαινόμενο.

Σύμφωνα με το IFL Science, ένας σημαντικός παράγοντας (μαζί με όλες τις υπόλοιπες αλλαγές, όπως οι βελτιώσεις στην οδοντιατρική φροντίδα και η χρήση αντηλιακού που προστατεύει το δέρμα από τη γήρανση) είναι απλώς οι προκαταλήψεις που έχουμε για τις παλιές μόδες.

Επειδή συσχετίζουμε τις παλιές μόδες με τους ηλικιωμένους (όπως π.χ. το ότι ο πατέρας σας αρνείται να πετάξει εκείνο το πουκάμισο που φοράει από το 1972) τείνουμε να αποδίδουμε αυτές τις μόδες στην τρίτη ηλικία, ακόμη και όταν κοιτάμε φωτογραφίες αντικειμενικά νέων ανθρώπων από το 1972 που φορούν το ίδιο ακριβώς πουκάμισο.