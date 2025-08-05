ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς ο μήνας και η μέρα που γεννηθήκατε μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητά σας

Ευ Ζην
Πώς ο μήνας και η μέρα που γεννηθήκατε μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητά σας
Richard Burlton / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Τρίτη, 05/08/2025 - 14:34

Μπορεί η ημερομηνία των γενεθλίων σας να επηρεάσει την προσωπικότητά σας; Τι λέει η επιστήμη

Στην καθημερινότητα δεν είναι σπάνιο να ακούει κανείς συζητήσεις για τα ζώδια και το πώς μπορεί να επηρεάζουν την προσωπικότητα, τις σχέσεις ή ακόμα και τις επαγγελματικές επιλογές κάποιου.

Η αστρολογία υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια, ωστόσο η επιστήμη την έχει απορρίψει ως μη έγκυρη. Παρ' όλα αυτά, ο μήνας ή η εποχή γέννησης φαίνεται ότι θα μπορούσε πράγματι να έχει κάποια επίδραση στη μετέπειτα ζωή, όπως δείχνουν ορισμένες μελέτες.

Πώς η ημερομηνία γέννησης συνδέεται με την προσωπικότητά σας

Οι πρώτες επιστημονικές απόπειρες να διερευνηθεί η σύνδεση ανάμεσα στον μήνα γέννησης και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας εντοπίζονται ήδη από τη δεκαετία του 1970.

Κάποιοι ερευνητές έχουν απορρίψει τη σύνδεση αυτή, θεωρώντας ότι η προσωπικότητα διαμορφώνεται αποκλειστικά μέσα από τις εμπειρίες της ζωής. Άλλοι, όμως, έχουν δημοσιεύσει ευρήματα που δείχνουν πως ο μήνας ή η εποχή γέννησης μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο.

Το 2013, μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Social Sciences εντόπισε μια σύνδεση ανάμεσα στον μήνα γέννησης και την πιθανότητα να γίνει κάποιος διάσημος.

Η μελέτη βασίστηκε σε μικρό δείγμα 300 διάσημων ανθρώπων —πολιτικοί, αθλητές, ηθοποιοί και μουσικοί— και διαπιστώθηκε ότι οι περισσότεροι είχαν γεννηθεί στο ζώδιο του Υδροχόου, δηλαδή από τα τέλη Ιανουαρίου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου.

Είναι, λοιπόν, η διασημότητα «γραμμένη στα άστρα»; Όχι ακριβώς.

Η μελέτη άνοιξε τον διάλογο ανάμεσα σε κοινωνικούς επιστήμονες, ανάμεσά τους και ο καθηγητής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, Dr Mark Hamilton, ο οποίος μίλησε στο BBC Bitesize.

Ο ίδιος και η ομάδα του ανέλυσαν ένα πολύ μεγαλύτερο δείγμα 85.000 διασημοτήτων και γνωστών προσώπων, από το 3000 π.Χ. έως σήμερα.

«Κάναμε την ίδια ανάλυση στα συγκεκριμένα άτομα και είδαμε ότι τα ίδια μοτίβα συνεχίζονταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Dr Hamilton εκτιμά πως η απάντηση ίσως βρίσκεται στον επιστημονικό κλάδο της χρονιοβιολογίας, που μελετά τους βιολογικούς ρυθμούς και κύκλους των ζωντανών οργανισμών.

Με απλά λόγια, παράγοντες όπως το κλίμα και η έκθεση στο ηλιακό φως κατά την περίοδο της γέννησης μπορεί να έχουν μακροπρόθεσμες επιδράσεις.

«Η χρονιοβιολογία είναι ένας σχετικά νέος τομέας. Ανακαλύπτουμε ότι όσα συμβαίνουν νωρίς στη ζωή, ακόμη και πριν τη γέννηση, μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον ενός ανθρώπου», εξηγεί ο ίδιος.

Φυσικά, η εν λόγω άποψη είναι (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) μια θεωρία, καθώς δεν έχει ακόμα αποδειχτεί (αλλά ούτε και αποκλειστεί) πως οι παραπάνω παράγοντες θα μπορούσαν να έχουν κάποιον ουσιαστικό αντίκτυπο στη μετέπειτα ζωή ενός ανθρώπου.

Πώς επηρεάζει η ηλικία που πήγαμε σχολείο την προσωπικότητα

Σε επόμενη μελέτη του, ο Dr Hamilton εντόπισε ότι ο μήνας γέννησης των παιδιών που φοιτούν στην ίδια σχολική χρονιά μπορεί να σχετίζεται με την πιθανότητα να διακριθούν.

Εξηγεί πως όταν συγκρίνετε τις επιδόσεις σας με αυτές των συμμαθητών σας (είτε σε τεστ είτε σε αθλητικές δραστηριότητες) πρέπει να θυμάστε ότι κάποιοι ίσως έχουν ένα σχετικό πλεονέκτημα. Ένα παιδί που έχει γεννηθεί στην αρχή του σχολικού έτους, μπορεί να είναι σχεδόν έναν χρόνο μεγαλύτερο από ένα άλλο στην ίδια τάξη.

Αυτό το αρχικό πλεονέκτημα μπορεί να επηρεάσει και την προσωπικότητα. Οι πρώτες επιτυχίες στο σχολείο είναι πιθανό να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού και στην ενήλικη ζωή.

«Όταν ήμουν μικρός, αναρωτιόμουν πώς τα κατάφερναν μερικά παιδιά. Και η απάντηση ήταν απλή: ήταν μεγαλύτερα», λέει ο Dr Hamilton.

«Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, από το χόκεϊ μέχρι το ποδόσφαιρο, που δείχνουν πως αν είστε από τους μεγαλύτερους της τάξης, έχετε περισσότερες πιθανότητες να φτάσετε σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι εντυπωσιακό».

Βέβαια, όλα αυτά δεν σημαίνουν πως η ημερομηνία γέννησης καθορίζει την πορεία σας. Ο ίδιος επισημαίνει ότι αυτά τα πλεονεκτήματα τείνουν να εξισώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Τι ισχύει για την εποχή που γεννηθήκατε

Το 2014, το European College of Neuropsychopharmacology παρουσίασε ευρήματα σύμφωνα με τα οποία η εποχή γέννησης μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τη διάθεση.

Η μελέτη έδειξε πως όσοι έχουν γεννηθεί την άνοιξη ή το καλοκαίρι τείνουν να έχουν πιο έντονη θετική διάθεση, γνωστή και ως «υπερθυμικό ταμπεραμέντο».

Αντίθετα, όσοι έχουν γεννηθεί τον χειμώνα είχαν μικρότερη πιθανότητα να εμφανίζουν ευερεθιστότητα, συγκριτικά με όσους έχουν γεννηθεί άλλες εποχές.

Επιπλέον, άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι ίσως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον μήνα γέννησης και την επιλογή χόμπι ή επαγγέλματος.

Το 2016, το National Football Museum στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέλυσε τις ημερομηνίες γέννησης των μελών του Hall of Fame και διαπίστωσε ότι οι περισσότεροι παίκτες είχαν γεννηθεί από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο, με αριθμό σχεδόν διπλάσιο από εκείνους που είχαν γεννηθεί από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο.

Αν, όμως, το όνειρό σας είναι να γίνετε ποδοσφαιριστές και δεν έχετε γεννηθεί σε αυτούς τους μήνες, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: θρύλοι όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο (γεννήθηκε τον Φεβρουάριο) και ο Λιονέλ Μέσι (γεννήθηκε τον Ιούνιο) είναι μόνο δύο από τις πολλές εξαιρέσεις.

Αν, πάλι, το ποδόσφαιρο δεν σας ταιριάζει, ίσως σας ενδιαφέρει το σκάκι. Σε μελέτη του 2008 από το Πανεπιστήμιο Brunel, οι ερευνητές εντόπισαν σύνδεση ανάμεσα σε εποχιακά μοτίβα και τον αριθμό κορυφαίων σκακιστών στο βόρειο ημισφαίριο. Τα στοιχεία έδειξαν ότι πολλοί από αυτούς είχαν γεννηθεί στα τέλη του χειμώνα και στις αρχές της άνοιξης. Η ίδια μελέτη ανέφερε και κάτι ακόμη ενδιαφέρον: το ποσοστό αριστερόχειρων είναι υψηλότερο ανάμεσα στους σκακιστές σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τι σημαίνει όταν βλέπετε κάποιον στον ύπνο σας, σύμφωνα με την ψυχολογία
Τι σημαίνει όταν βλέπετε κάποιον στον ύπνο σας, σύμφωνα με την ψυχολογία 05 Αυγούστου 2025
Οι 5 κακές συνήθειες που σαμποτάρουν την απώλεια βάρους μετά τα 50, σύμφωνα με τους ειδικούς 05 Αυγούστου 2025
Οι 5 κακές συνήθειες που σαμποτάρουν την απώλεια βάρους μετά τα 50, σύμφωνα με τους ειδικούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι 2 «ενοχλητικές» συνήθειες που στην πραγματικότητα υποδηλώνουν υψηλή νοημοσύνη

Οι 2 «ενοχλητικές» συνήθειες που στην πραγματικότητα υποδηλώνουν υψηλή νοημοσύνη

Ευ Ζην
Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που μειώνουν τον κίνδυνο της άνοιας

Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά που μειώνουν τον κίνδυνο της άνοιας

Ευ Ζην
Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας - Γιατί ο κόσμος κάνει λιγότερα παιδιά

Η σιωπηλή κρίση της υπογεννητικότητας - Γιατί ο κόσμος κάνει λιγότερα παιδιά

Επικαιρότητα
Η «ανεξέλεγκτη» πλευρά της δωρεάς σπέρματος και το ηθικό... ναρκοπέδιο

Η «ανεξέλεγκτη» πλευρά της δωρεάς σπέρματος και το ηθικό... ναρκοπέδιο

Μελέτες
Πρόωροι τοκετοί: Στο 12,3% επί των γεννήσεων το ποσοστό στην Ελλάδα

Πρόωροι τοκετοί: Στο 12,3% επί των γεννήσεων το ποσοστό στην Ελλάδα

Επικαιρότητα
Πώς το όνομά σας μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητά σας

Πώς το όνομά σας μπορεί να επηρεάσει την προσωπικότητά σας

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κολπική Μαρμαρυγή: Μια συχνή αρρυθμία που χρειάζεται προσοχή
Επικαιρότητα
15/02/2026 - 08:39
Δυσκοιλιότητα: Τα φρούτα που πρέπει να έχετε στη διατροφή σας
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:43
Βιταμίνη Ε: Ο ρόλος της στη υγεία του δέρματος και των μαλλιών
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:20
Η απόλυτη καρμπονάρα στο σπίτι σας - Η απίστευτη συνταγή
Ευ Ζην
15/02/2026 - 06:11
Η διατροφή που μείωσε τη χρήση ινσουλίνης σχεδόν κατά 30% στον διαβήτη τύπου 1
Μελέτες
15/02/2026 - 06:00
6 λόγοι που δεν μπορείτε να χάσετε βάρος
Ευ Ζην
14/02/2026 - 08:38
Η ώρα που κοιμάστε μπορεί να επηρεάζει την υγεία της καρδιάς σας
Μελέτες
14/02/2026 - 06:45
Κόλυβα: Γιατί είναι τόσο θρεπτικά - Τι προσφέρουν στον οργανισμό
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:29
Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για τα πιο τέλεια και γρήγορα σοκολατάκια
Επικαιρότητα
14/02/2026 - 06:10
Η Ελλάδα «γέρασε» γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μελέτες
14/02/2026 - 06:00
Υγιεινά σνακ για να έχετε πάντα μαζί σας στο αυτοκίνητο
Ευ Ζην
13/02/2026 - 21:23
Τα 7 σημάδια που υποδηλώνουν υποψία διατροφικής έλλειψης
Ευ Ζην
13/02/2026 - 20:18
Τι θα πάθετε αν φάτε μουχλιασμένο ψωμί
Ευ Ζην
13/02/2026 - 19:21
Κυριάκος Μητσοτάκης: Νέα εποχή για το ΚΑΤ με ιδιωτική στήριξη και σύγχρονα χειρουργεία – Η μεγάλη δωρεά από το Ίδρυμα Κανελλοπούλου
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 18:59
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: Ημερίδα για τη βία σε βάρος γιατρών και νοσηλευτών
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 18:06
Άνοια: 1 στα 3 περιστατικά συνδέεται με νόσους που δε σχετίζονται με τον εγκέφαλο
Μελέτες
13/02/2026 - 17:21
ΠΟΥ: Έδωσε το «πράσινο φως» για ένα νέο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 17:06
Χρήστος Δάντης: Ατύχημα για τον τραγουδιστή – Θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 16:47
ΕΟΦ: Τα φάρμακα σε περιορισμένη διαθεσιμότητα τον Ιανουάριο
Φάρμακο
13/02/2026 - 15:59
Παγκράτι: Νεκρός άνδρας που οδηγούσε πατίνι – Τι συνέβη
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 15:43
Γιορτή Αγίου Βαλεντίνου: Συνταγή για εύκολη και υγιεινή τούρτα σοκολατίνα
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 15:25
Φακές ή ρεβίθια: Ποια έχουν περισσότερες φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και σίδηρο;
Ευ Ζην
13/02/2026 - 15:05
AstraZeneca: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα νέας κλινικής δοκιμής για το Breztri κατά του άσθματος
Φάρμακο
13/02/2026 - 14:30
Σε έλλειψη το Natpar της Takeda – Η ανακοίνωση ΕΟΦ
Φάρμακο
13/02/2026 - 13:51
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν το λόγo των σπάνιων θρομβώσεων μετά από τα εμβόλια του κορωνοϊού
Μελέτες
13/02/2026 - 13:41
Πότε αρχίζει η νηστεία για το Πάσχα φέτος – Τι τρώμε
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 13:19
Extentions μαλλιών: Πώς θα μειώσετε τον κίνδυνο έκθεσης σε χημικά – Τι να προσέξετε
Μελέτες
13/02/2026 - 12:24
Μελάνωμα: Εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία μειώνει σημαντικά την υποτροπή
Μελέτες
13/02/2026 - 11:45
Κρήτη: Κίνδυνος αναστολής λειτουργίας της ΜΕΘ στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου
Επικαιρότητα
13/02/2026 - 11:06
Δεν είναι η άσκηση που μας κάνει δυνατούς, αλλά ο… εγκέφαλος
Μελέτες
13/02/2026 - 10:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ