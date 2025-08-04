Η νέα λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα – Ποια από αυτά είναι ελληνικά

Η λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα σε Βρετανία και Ουαλία

Τη λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα σε Αγγλία και Ουαλία για το δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) του Ηνωμένου Βασιλείου, με βάση τις ληξιαρχικές δηλώσεις.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το δημοφιλέστερο όνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα αγόρια ήταν το Muhammad (Μωάμεθ) ένα κλασικό αραβικό όνομα που σημαίνει «αξιέπαινος».

Όσον αφορά τα κορίτσια, στην κορυφή βρέθηκε το όνομα Olivia (Ολίβια), ωστόσο για πρώτη φορά στο top 100 είδαμε και ένα αρχαιοελληνικό όνομα το Athena (Αθηνά). Άλλα ελληνικά ονόματα που παραμένουν στη λίστα είναι τα Sofia (Σοφία), Phoebe (Φοίβη), Penelope (Πηνελόπη), Zoe (Ζωή), Chloe (Χλόη), Thea (Θέα), Iris (Ίρις), Helena (Έλενα), Lyra (Λύρα), George (Γεώργιος), Theodore (Θεόδωρος), Alexander (Αλέξανδρος), Sebastian (Σεβαστιανός), Nicholas (Νικόλαος), Philip (Φίλιππος), Elias (Ηλίας), Leon (Λέων).

Όπως εξήγησε στο BBC η ειδικός στα ονόματα και συγγραφέας του Baby Name Envy, SJ Strum, η διατήρηση της Olivia στην πρώτη θέση δεν ήταν έκπληξη αν και, όπως λέει, την άφησε λίγο απογοητευμένη. Η ίδια παρατήρησε ότι τα παραδοσιακά «φαβορί» παραμένουν ψηλά, ωστόσο έδαφος κερδίζουν και ονόματα επηρεασμένα από την ποπ κουλτούρα.

Για παράδειγμα, το όνομα Margot σχετίζεται με τη δημοφιλή ηθοποιό Margot Robbie, ενώ το Otis είναι εμπνευσμένο από χαρακτήρα της επιτυχημένης σειράς του Netflix Sex Education.

Στα αγόρια όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Οι Βρετανοί γονείς δείχνουν προτίμηση σε πιο παραδοσιακά ονόματα, καθώς, όπως λέει, θεωρούν ότι έτσι ενισχύουν τις επαγγελματικές προοπτικές των παιδιών τους.

Όπως πρόσθεσε, αρκετά ονόματα που ήταν της μόδας πριν από έναν αιώνα επιστρέφουν ξανά. «Το Arthur είναι πια στα δέκα πιο δημοφιλή κάτι που πριν από χρόνια δεν θα το φανταζόμασταν».

Παράλληλα, ιδιαίτερη παρουσία στη φετινή λίστα έχουν και τα ονόματα που συνδέονται με τη φύση, όπως τα Lily, Poppy και Ivy, τα οποία βρίσκονται όλα στην πρώτη δεκάδα.

Η λίστα με τα δημοφιλέστερα ονόματα του 2024 για τα κορίτσια

Olivia

Amelia

Lily

Isla

Ivy

Florence

Freya

Poppy

Ava

Elsie

Isabella

Sofia

Sophia

Mia

Maya

Bonnie

Phoebe

Daisy

Sienna

Evelyn

Willow

Harper

Charlotte

Rosie

Grace

Maeve

Millie

Margot

Evie

Arabella

Matilda

Hallie

Delilah

Emily

Aria

Penelope

Mabel

Lottie

Ella

Ada

Ruby

Violet

Aurora

Maisie

Emilia

Mila

Ayla

Luna

Alice

Sophie

Esme

Isabelle

Olive

Eva

Elodie

Layla

Maryam

Orla

Rose

Eden

Iris

Elizabeth

Eliza

Imogen

Erin

Thea

Eleanor

Harriet

Emma

Zara

Ottilie

Chloe

Ophelia

Lyla

Hazel

Bella

Fatima

Robyn

Scarlett

Nova

Nancy

Raya

Lyra

Clara

Eloise

Nora

Lola

Ellie

Myla

Darcie

Maria

Jasmine

Nellie

Rosa

Jessica

Athena

Sara

Lara

Zoe

Amelie

