Η νέα λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα – Ποια από αυτά είναι ελληνικά

Τη λίστα με τα πιο δημοφιλή ονόματα σε Αγγλία και Ουαλία για το δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) του Ηνωμένου Βασιλείου, με βάση τις ληξιαρχικές δηλώσεις.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το δημοφιλέστερο όνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα αγόρια ήταν το Muhammad (Μωάμεθ) ένα κλασικό αραβικό όνομα που σημαίνει «αξιέπαινος».
Όσον αφορά τα κορίτσια, στην κορυφή βρέθηκε το όνομα Olivia (Ολίβια), ωστόσο για πρώτη φορά στο top 100 είδαμε και ένα αρχαιοελληνικό όνομα το Athena (Αθηνά). Άλλα ελληνικά ονόματα που παραμένουν στη λίστα είναι τα Sofia (Σοφία), Phoebe (Φοίβη), Penelope (Πηνελόπη), Zoe (Ζωή), Chloe (Χλόη), Thea (Θέα), Iris (Ίρις), Helena (Έλενα), Lyra (Λύρα), George (Γεώργιος), Theodore (Θεόδωρος), Alexander (Αλέξανδρος), Sebastian (Σεβαστιανός), Nicholas (Νικόλαος), Philip (Φίλιππος), Elias (Ηλίας), Leon (Λέων).
Όπως εξήγησε στο BBC η ειδικός στα ονόματα και συγγραφέας του Baby Name Envy, SJ Strum, η διατήρηση της Olivia στην πρώτη θέση δεν ήταν έκπληξη αν και, όπως λέει, την άφησε λίγο απογοητευμένη. Η ίδια παρατήρησε ότι τα παραδοσιακά «φαβορί» παραμένουν ψηλά, ωστόσο έδαφος κερδίζουν και ονόματα επηρεασμένα από την ποπ κουλτούρα.
Για παράδειγμα, το όνομα Margot σχετίζεται με τη δημοφιλή ηθοποιό Margot Robbie, ενώ το Otis είναι εμπνευσμένο από χαρακτήρα της επιτυχημένης σειράς του Netflix Sex Education.
Στα αγόρια όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Οι Βρετανοί γονείς δείχνουν προτίμηση σε πιο παραδοσιακά ονόματα, καθώς, όπως λέει, θεωρούν ότι έτσι ενισχύουν τις επαγγελματικές προοπτικές των παιδιών τους.
Όπως πρόσθεσε, αρκετά ονόματα που ήταν της μόδας πριν από έναν αιώνα επιστρέφουν ξανά. «Το Arthur είναι πια στα δέκα πιο δημοφιλή κάτι που πριν από χρόνια δεν θα το φανταζόμασταν».
Παράλληλα, ιδιαίτερη παρουσία στη φετινή λίστα έχουν και τα ονόματα που συνδέονται με τη φύση, όπως τα Lily, Poppy και Ivy, τα οποία βρίσκονται όλα στην πρώτη δεκάδα.
Η λίστα με τα δημοφιλέστερα ονόματα του 2024 για τα κορίτσια
- Olivia
- Amelia
- Lily
- Isla
- Ivy
- Florence
- Freya
- Poppy
- Ava
- Elsie
- Isabella
- Sofia
- Sophia
- Mia
- Maya
- Bonnie
- Phoebe
- Daisy
- Sienna
- Evelyn
- Willow
- Harper
- Charlotte
- Rosie
- Grace
- Maeve
- Millie
- Margot
- Evie
- Arabella
- Matilda
- Hallie
- Delilah
- Emily
- Aria
- Penelope
- Mabel
- Lottie
- Ella
- Ada
- Ruby
- Violet
- Aurora
- Maisie
- Emilia
- Mila
- Ayla
- Luna
- Alice
- Sophie
- Esme
- Isabelle
- Olive
- Eva
- Elodie
- Layla
- Maryam
- Orla
- Rose
- Eden
- Iris
- Elizabeth
- Eliza
- Imogen
- Erin
- Thea
- Eleanor
- Harriet
- Emma
- Zara
- Ottilie
- Chloe
- Ophelia
- Lyla
- Hazel
- Bella
- Fatima
- Robyn
- Scarlett
- Nova
- Nancy
- Raya
- Lyra
- Clara
- Eloise
- Nora
- Lola
- Ellie
- Myla
- Darcie
- Maria
- Jasmine
- Nellie
- Rosa
- Jessica
- Athena
- Sara
- Lara
- Zoe
- Amelie
- Muhammad
- Noah
- Oliver
- Arthur
- Leo
- George
- Luca
- Theodore
- Oscar
- Archie
- Jude
- Theo
- Freddie
- Henry
- Arlo
- Alfie
- Charlie
- Finley
- Albie
- Harry
- Mohammed
- Jack
- Elijah
- Rory
- Lucas
- Thomas
- William
- Louie
- Teddy
- Jacob
- Edward
- Roman
- Reuben
- Oakley
- Adam
- Alexander
- Isaac
- Ezra
- Tommy
- James
- Rowan
- Hudson
- Reggie
- Max
- Sebastian
- Hugo
- Louis
- Ethan
- Ronnie
- Joshua
- Sonny
- Harrison
- Mohammad
- Jesse
- Frederick
- Joseph
- Albert
- Frankie
- Daniel
- Samuel
- Benjamin
- Felix
- Mason
- David
- Dylan
- Jaxon
- Otis
- Yusuf
- Zachary
- Liam
- Jasper
- Kai
- Musa
- Gabriel
- Caleb
- Logan
- Ibrahim
- Hunter
- Elias
- Riley
- Alfred
- Bobby
- Finn
- Rupert
- Michael
- Toby
- Myles
- Austin
- Nathan
- Grayson
- Vinnie
- Enzo
- Yahya
- Ralph
- Ellis
- Milo
- Bodhi
- Elliot
- Brody
- Leon