Ευ Ζην
Μελέτη αποκαλύπτει τα 20 πιο ευτυχισμένα ονόματα - Ποια είναι τα πιο δυστυχισμένα
Luca Upper / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Παρασκευή, 01/08/2025 - 06:18

Ποια είναι τα πιο ευτυχισμένα και ποια τα πιο δυστυχισμένα ονόματα σε παγκόσμια κλίμακα.

Αν θέλετε το παιδί σας να είναι ευτυχισμένο στη ζωή, ίσως η απάντηση να κρύβεται στο όνομά του. Φαίνεται πως ορισμένα ονόματα μπορούν πραγματικά να κάνουν τον γιο ή την κόρη σας πιο ευτυχισμένους σε σύγκριση με άλλα, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε το pakmag.com.

Ειδικότερα, τα ανδρικά ονόματα που θεωρούνται τα πιο «ευτυχισμένα» είναι τα Joshua, Jason και Matthew, ενώ τα γυναικεία ονόματα που σχετίζονται με την ευτυχία είναι τα Judy, Stephanie και Linda.

Τα 10 πιο ευτυχισμένα ονόματα για αγόρια

Ο ψυχολόγος Dr. David Holmes αποκάλυψε ποια ανδρικά και γυναικεία ονόματα συνδέονται περισσότερο με την ευτυχία και ποια με τη δυστυχία. στο News Australia. Δείτε παρακάτω τη λίστα.

1. Joshua (Τζόσουα)

2. Jason (Τζέισον / Ιάσονας)

3. Matthew (Μάθιου / Ματθαίος)

4. Terry (Τέρι)

5. Barry (Μπάρι)

6. Stan (Σταν)

7. Ian (Ίαν / Ιωάννης)

8. Craig (Κρεγκ)

9. Nigel (Νάιτζελ)

10. Christopher (Κρίστοφερ / Χριστόφορος)

Τα 10 πιο ευτυχισμένα ονόματα για κορίτσια

1. Judy (Τζούντι)

2. Stephanie (Στέφανι / Στεφανία)

3. Linda (Λίντα)

4. Pam (Παμ)

5. Pat (Πατ)

6. Fiona (Φιόνα)

7. Paula (Πάολα / Παυλίνα)

8. Susan (Σούζαν / Σουζάνα)

9. Isobel (Ίζομπελ / Ισαβέλλα)

10. Vicky (Βίκυ)

Τα 10 πιο δυστυχισμένα ονόματα για αγόρια

1. Ben (Μπεν)

2. Andrew (Άντριου / Ανδρέας)

3. Edward (Έντουαρντ / Εδουάρδος)

4. Tim (Tιμ / Τιμόθεος)

5. Owen (Όουεν)

6. Bob (Μπομ)

7. Dennis (Ντένις)

8. Ray (Ρέι)

9. Alfie (Άλφι)

10. Jeremy (Τζέρεμι)

Τα 10 πιο δυστυχισμένα ονόματα για κορίτσια

1. Lynn (Λιν / Λίνα)

2. Charlotte (Σάρλοτ)

3. Tina (Τίνα)

4. Amy (Έιμι)

5. Tara (Τάρα)

6. Sam (Σαμ)

7. Alex (Άλεξ / Αλεξάνδρα)

8. Tanya (Τάνια)

9. Jessica (Τζέσικα)

10. Olivia (Ολίβια)

Αξίζει εδώ να σημειώσουμε πως η επιλογή ονόματος φαίνεται να έχει και πολιτισμικές προεκτάσεις. Σε πολλές χώρες, κάποια ονόματα φέρουν θετικούς συνειρμούς επειδή έχουν συνδεθεί με επιτυχημένα ή αγαπητά πρόσωπα από τα μέσα ενημέρωσης, τον αθλητισμό ή τον κινηματογράφο.

Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές εξηγούν πως η σύνδεση ανάμεσα στο όνομα και στην ευτυχία δεν είναι τυχαία. Παίζουν ρόλο οι κοινωνικές προσδοκίες, η εικόνα που δημιουργείται γύρω από ένα όνομα, ακόμη και οι εμπειρίες που σχετίζονται με αυτό στην παιδική ηλικία. Αν λοιπόν αναρωτιέστε τι μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία του παιδιού σας στο μέλλον, το όνομά του ίσως είναι μια μικρή αλλά σημαντική λεπτομέρεια.

