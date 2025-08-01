ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

4 απλοί κανόνες διατροφής – Τους χρειάζεστε για να είστε σε φόρμα και να έχετε μακροζωία

Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 01/08/2025 - 11:36

Η διατροφή είναι ένας από τους πιο βασικούς παράγοντες μακροζωίας.

Ο Kurt Hong είναι γιατρός, ο οποίος ειδικεύεται στην παχυσαρκία, είναι ερευνητής διατροφής και καθηγητής ιατρικής και γήρανσης. Έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη της σχέσης μεταξύ της διατροφής και της μακροζωίας. Απώτερος στόχος του είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να αποφύγουν σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης.

Ο 52χρονος γιατρός και πατέρας τριών παιδιών, μιλώντας στο Business Insider εστιάζει σε 4 απλούς κανόνες διατροφής, οι οποίοι είναι απαραίτητοι – σύμφωνα με τον ίδιο – για να διατηρείται κάποιος σε φόρμα και να έχει μακροζωία. Ας δούμε ποιοι είναι αυτοί.

Κανόνας Νο1: Να τρώτε τα λαχανικά σας

Ο γιατρός δίνει προτεραιότητα στην κατανάλωση λαχανικών αλλά και φρούτων. Επίσης, προτιμά τα δημητριακά ολικής αλέσεως γιατί περιέχουν φυτικές ίνες.

Οι δίαιτες με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες σχετίζονται με μικρότερο κίνδυνο πολλαπλών τύπων καρκίνου, χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης, χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου.

Πλήθος στοιχείων υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι που τρώνε περισσότερα λαχανικά είναι πιθανό να είναι πιο υγιείς από εκείνους που δεν τρώνε. Σε μια μελέτη του 2019 που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American Heart Association, η οποία παρακολούθησε περισσότερα από 12.000 άτομα για 29 χρόνια, όσοι ανέφεραν ότι έτρωγαν περίπου τέσσερις έως πέντε μερίδες λαχανικών την ημέρα και λίγο έως καθόλου επεξεργασμένο ή κόκκινο κρέας, είχαν 18 έως 25% λιγότερες πιθανότητες να πεθάνουν πρόωρα συγκριτικά με εκείνους των οποίων η διατροφή βασίζονταν περισσότερο στο κρέας και άλλα ζωικά προϊόντα.

Κανόνας Νο2: Να τρώτε πολύ ψάρι

Η κύρια πηγή ζωϊκής πρωτεΐνης του Hong είναι τα ψάρια, επειδή είναι πλούσια σε βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και πρωτεΐνες. «Τρώω πολλά ψάρια», δήλωσε. Ο άγριος σολομός, ο μακρύπτερος τόνος και ο ιππόγλωσσος είναι τα αγαπημένα του, και τα ψήνει κυρίως στο φούρνο.

Τα ψάρια περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι απαραίτητα για την υγεία του εγκεφάλου. Μια μετα-ανάλυση του 2024 που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Aging Clinical and Experimental Research διαπίστωσε ότι η κατανάλωση ψαριού συσχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ. Οι βιταμίνες και τα μέταλλα στα ψάρια, καθώς και τα ωμέγα-3, πιστεύεται ότι ενισχύουν τον εγκέφαλο, ανέφεραν οι συγγραφείς.

Κανόνας Νο3: Αποφύγετε την υπερβολική κατανάλωση φαγητού

Ο Hong δίνει επίσης προσοχή στην ποσότητα που τρώει. «Μπορεί να τρώτε τις σωστές τροφές, αλλά αν έχετε περιττό βάρος, αυτό συνδέεται με ένα επίπεδο συστηματικής φλεγμονής που συμβάλλει στον κίνδυνο χρόνιας ασθένειας», είπε. «Αν το σώμα σας καίει 2.000 θερμίδες, αλλά τρώτε 6.000 θερμίδες φρούτων και λαχανικών, μαντέψτε τι; Θα πάρετε βάρος», συμπλήρωσε.

Κανόνας Νο4: Να μαγειρεύετε οι ίδιοι το φαγητό σας για να αποφεύγετε τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συνήθως περιέχουν συστατικά που δεν θα βρείτε σε μια συνηθισμένη κουζίνα. Είναι γενικά φθηνά και νόστιμα, αλλά η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων έχει συνδεθεί με μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη, καρκίνου, κατάθλιψης και πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία.

Φυσικά, ίσως είναι δύσκολο να αποφύγετε εντελώς τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, αλλά αυτό που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι να τα μειώσει όσο περισσότερο μπορεί.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ