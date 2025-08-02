ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Φλέβες στα πόδια: Πώς θα τις αντιμετωπίσετε φυσικά, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Εύη Μακαβέλου
Σάββατο, 02/08/2025 - 09:07

Οι φλέβες στα πόδια δεν είναι μόνο αισθητικό ζήτημα. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε για να τις περιορίσετε με φυσικό τρόπο, σύμφωνα με το Χάρβαρντ.

Οι κιρσοί είναι πρησμένες, διογκωμένες φλέβες που συνήθως εμφανίζονται στα πόδια και αποτελούν ένδειξη βλάβης του φλεβικού συστήματος. Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στην εικόνα των ποδιών, καθώς οι φλέβες αυτές μπορεί να επηρεάσουν τη φλεβική κυκλοφορία και να οδηγήσουν σε πόνο, πρήξιμο και φλεγμονή.

Η εμφάνιση κιρσών οφείλεται στην κληρονομικότητα σε ποσοστό περίπου 50% των περιπτώσεων. Επιπλέον κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οι ορμονικές αλλαγές και η αυξημένη πίεση στη φλεβική κυκλοφορία από το αναπτυσσόμενο έμβρυο αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να εμφανιστούν φλέβες στα πόδια. Η παχυσαρκία επιβαρύνει τις φλέβες των κάτω άκρων, καθώς το αυξημένο σωματικό βάρος αυξάνει την πίεση στα φλεβικά τοιχώματα και επιταχύνει τη φθορά των φλεβικών βαλβίδων.

Πώς να αντιμετωπίσετε τις φλέβες στα πόδια

fleves podia antimetwpisi

Για τη φυσική αντιμετώπιση των κιρσών, το Χάρβαρντ συστήνει ένα συνδυασμό απλών, αλλά αποτελεσματικών μέτρων. Η ανύψωση των ποδιών πάνω από το επίπεδο της καρδιάς αρκετές φορές την ημέρα βοηθά στη μείωση της φλεβικής πίεσης και της κατακράτησης υγρών. Αν είστε έγκυος, η προληπτική φροντίδα και η διατήρηση της κινητικότητας μπορούν να μειώσουν την επιβάρυνση του φλεβικού συστήματος και να περιορίσουν την εμφάνιση δυσάρεστων συμπτωμάτων.

Το υγιές σωματικό βάρος ελαττώνει το φορτίο στα κάτω άκρα, μειώνοντας έτσι την επιβάρυνση των φλεβών, για αυτό υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή. Η χρήση ελαστικών καλτσών συμπίεσης είναι απαραίτητη, αφού αποτρέπει την επιδείνωση της πάθησης.

Η συστηματική ήπια άσκηση, όπως το περπάτημα ή η ποδηλασία βελτιώνει τη φλεβική κυκλοφορία και μειώνει την αίσθηση βάρους και κόπωσης. Είναι σημαντικό να αποφεύγεται η πολύωρη ορθοστασία ή η παρατεταμένη καθιστική θέση χωρίς διαλείμματα, καθώς αυξάνεται την πίεση στα φλεβικά τοιχώματα.

Σε περιπτώσεις που τα φυσικά μέτρα δεν επαρκούν, οι ιατρικές θεραπείες, όπως η ενδοφλέβια αποκατάσταση με λέιζερ ή ραδιοσυχνότητες, που στοχεύουν στην εξάλειψη των παθολογικών φλεβών με ελάχιστη ταλαιπωρία και χρόνο ανάρρωσης.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ