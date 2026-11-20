Το πόσο συχνά ασκεμπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία από την ένταση της άσκησης για την ψυχική υγεία.

Το πόσο συχνά γυμνάζεστε μπορεί να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ψυχική σας υγεία από την ένταση της προπόνησής σας. Μια μεγάλη μελέτη σε φοιτητές στη Νορβηγία έδειξε ότι όσοι γυμνάζονταν λιγότερο συχνά είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν κατάθλιψη και άγχος έναν χρόνο αργότερα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η τακτική άσκηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της καλής ψυχικής υγείας.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One και πραγματοποιήθηκε από τον Michael Grasdalsmoen, ερευνητή στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Νορβηγίας, και τους συνεργάτες του. Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν τα πιθανά οφέλη της συστηματικής άσκησης, αντί της έμφασης σε προπονήσεις μεγαλύτερης διάρκειας ή υψηλότερης έντασης.

Γιατί η συχνότητα της άσκησης έχει σημασία για την ψυχική υγεία

Η κατάθλιψη, το άγχος και άλλες συχνές ψυχικές διαταραχές συγκαταλέγονται στις κυριότερες αιτίες αναπηρίας στους νεαρούς ενήλικες παγκοσμίως. Τα φοιτητικά χρόνια μπορεί να είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδος, καθώς οι νέοι καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες υποχρεώσεις που αφορούν τις σπουδές, την κοινωνική και την προσωπική τους ζωή. Γι' αυτό, ο εντοπισμός καθημερινών συνηθειών που μπορούν να συμβάλουν στην προστασία της ψυχικής υγείας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τους ερευνητές.

Αν και προηγούμενες μελέτες έχουν συνδέσει την τακτική σωματική δραστηριότητα με καλύτερη ψυχική υγεία, πολλοί νεαροί ενήλικες εξακολουθούν να μην ασκούνται αρκετά. Παράλληλα, τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με το πώς οι συνήθειες άσκησης συνδέονται με την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών σε βάθος χρόνου παραμένουν σχετικά περιορισμένα, ιδιαίτερα όταν η αξιολόγηση γίνεται με τυποποιημένα διαγνωστικά εργαλεία.

Για να εξετάσουν αυτή τη σχέση, ο Grasdalsmoen και η ομάδα του παρακολούθησαν 10.460 φοιτητές ηλικίας 18 έως 35 ετών, οι οποίοι σπούδαζαν με πλήρη φοίτηση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Νορβηγία.

Στην αρχή της μελέτης, οι φοιτητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με τις συνήθειες άσκησής τους. Συγκεκριμένα, ανέφεραν πόσο συχνά γυμνάζονταν, πόσο έντονη ήταν η άσκησή τους, πόση ώρα διαρκούσε κάθε προπόνηση και πόσες ώρες συνολικά αφιέρωναν στη σωματική δραστηριότητα κάθε εβδομάδα. Έναν χρόνο αργότερα, συμπλήρωσαν οι ίδιοι ένα διαγνωστικό ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό συχνών ψυχικών διαταραχών.

Η συχνότητα της άσκησης μπορεί να μετράει περισσότερο από την ένταση

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι φοιτητές που ασκούνταν λιγότερο είχαν περισσότερες πιθανότητες να πληρούν τα διαγνωστικά κριτήρια για άγχος ή κατάθλιψη έναν χρόνο αργότερα. Ωστόσο, δεν φάνηκε να έχουν όλες οι παράμετροι της άσκησης την ίδια σχέση με την ψυχική υγεία.

Η συχνότητα της άσκησης ήταν ένας από τους παράγοντες που παρουσίασαν την πιο σταθερή συσχέτιση με την ψυχική υγεία. Συγκεκριμένα, το πόσο συχνά γυμνάζονταν οι φοιτητές συνδεόταν πιο σταθερά με την ψυχική τους υγεία έναν χρόνο αργότερα, σε σύγκριση με την ένταση ή τη διάρκεια της άσκησης.

Ειδικότερα, οι ερευνητές εξέτασαν πόσο συχνά γυμνάζονταν οι φοιτητές, χωρίζοντάς τους σε 5 κατηγορίες: όσους δεν ασκούνταν καθόλου ή γυμνάζονταν λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα, όσους ασκούνταν μία φορά, 2 με 3 φορές, 4 με 5 φορές την εβδομάδα και όσους γυμνάζονταν σχεδόν καθημερινά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο συχνότερα ασκούνταν οι φοιτητές, τόσο μικρότερη ήταν η πιθανότητα να εμφανίσουν άγχος ή κατάθλιψη έναν χρόνο αργότερα.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις γυναίκες, η άσκηση χαμηλότερης έντασης συνδεόταν με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης. Αντίθετα, στους άνδρες, η συσχέτιση ήταν ισχυρότερη όταν αφιέρωναν λιγότερες ώρες συνολικά στην άσκηση κάθε εβδομάδα.

Συνολικά, όσο αυξάνονταν οι ώρες άσκησης μέσα στην εβδομάδα, τόσο μειωνόταν η πιθανότητα εμφάνισης συχνών ψυχικών διαταραχών. Η τάση αυτή παρατηρήθηκε μέχρι περίπου τις 10 ώρες σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα.

Τα αποτελέσματα συμφωνούν επίσης με τη σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με την οποία οι ενήλικες θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 150 λεπτά σωματικής δραστηριότητας μέτριας έως υψηλής έντασης την εβδομάδα.

Η τακτική άσκηση μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία των φοιτητών

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι η συστηματική άσκηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης στους φοιτητές. Αντί να δίνετε σημασία μόνο στο πόσο έντονα ή για πόση ώρα γυμνάζεστε, ίσως είναι εξίσου σημαντικό να φροντίζετε να ασκείστε σε τακτική βάση.

Οι συγγραφείς της μελέτης κατέληξαν: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι οι φοιτητές που γυμνάζονται τακτικά έχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν συχνές ψυχικές διαταραχές με την πάροδο του χρόνου. Τα αποτελέσματα αυτά αναδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι η σωματική δραστηριότητα να αποτελεί ένα προσιτό και αναπόσπαστο μέρος της φοιτητικής ζωής.

Η ψυχική υγεία των φοιτητών αποτελεί ένα ολοένα και πιο σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας. Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των φοιτητών ώστε να παραμένουν σωματικά δραστήριοι μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ψυχικής τους υγείας και θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως σημαντικό στοιχείο ενός υγιούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος».