Γνωρίζετε ήδη ότι δεν υπάρχει κάποια τροφή που να κάνει θαύματα στην απώλεια βάρους. Το βάρος σας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως το τι τρώτε, πόσο τρώτε, οι καθημερινές σας συνήθειες και τα γονίδιά σας. Παρόλο που όλα τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά για την υγεία, ορισμένα, όπως τα σμέουρα, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στην προσπάθειά σας να φτάσετε σε ένα υγιές βάρος και να το διατηρήσετε.

Αν θέλετε να χάσετε βάρος, αξίζει να βάλετε τα σμέουρα στη διατροφή σας. Αυτά τα μικρά φρούτα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, ενώ η γλυκιά τους γεύση μπορεί να ικανοποιήσει την επιθυμία σας για γλυκό. Δείτε πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να αδυνατίσετε.

Είναι πλούσια σε φυτικές ίνες

Ένα φλιτζάνι σμέουρα, φρέσκα ή κατεψυγμένα, περιέχει 8 γρ. φυτικών ινών. Πρόκειται για μια σημαντική ποσότητα, αν αναλογιστείτε ότι η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη φυτικών ινών κυμαίνεται από 25 έως 38 γρ.

Οι φυτικές ίνες έχουν πολλά οφέλη για την υγεία και μπορούν να βοηθήσουν και στην απώλεια βάρους. Καθυστερούν την πέψη, με αποτέλεσμα να αισθάνεστε χορτάτοι για περισσότερη ώρα και ενδεχομένως να τρώτε λιγότερο. Παράλληλα, βοηθούν στην καλή λειτουργία του εντέρου και περιορίζουν τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα, ώστε να έχετε πιο σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα. Μάλιστα, η κατανάλωση σμέουρων μαζί με ένα γεύμα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα μετά το φαγητό.

Επιπλέον, ορισμένες από τις φυτικές ίνες των σμέουρων έχουν πρεβιοτική δράση, δηλαδή λειτουργούν ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Επομένως, η κατανάλωση φυτικών ινών είναι σημαντική για τη διατήρηση ενός υγιούς και ισορροπημένου εντερικού μικροβιώματος, το οποίο επηρεάζει διάφορες λειτουργίες του οργανισμού, μεταξύ των οποίων και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Έχουν αντιφλεγμονώδη δράση

Τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται στα φρούτα και τα λαχανικά προστατεύουν τα κύτταρα του οργανισμού, εξουδετερώνοντας τις βλαβερές ελεύθερες ρίζες και μειώνοντας τη φλεγμονή που μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση ασθενειών. Το χαρακτηριστικό έντονο κόκκινο χρώμα των σμέουρων είναι ενδεικτικό της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε αντιοξειδωτικά. Συγκεκριμένα, περιέχουν ανθοκυανίνες, ενώ αποτελούν και εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, η οποία έχει επίσης αντιοξειδωτική δράση.

Καθώς η παχυσαρκία συνδέεται με τη φλεγμονή, η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά μπορεί να βοηθήσει στη μείωσή της και να κάνει λίγο ευκολότερη την απώλεια του περιττού σωματικού λίπους. Βέβαια, για να φτάσετε σε ένα υγιές βάρος και να το διατηρήσετε, χρειάζεται να προσέχετε συνολικά τον τρόπο ζωής σας. Ωστόσο, η τακτική κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικά, όπως τα σμέουρα, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην προσπάθειά σας.

Είναι γλυκά από τη φύση τους

Σε αντίθεση με τα γλυκά και τα αρτοσκευάσματα με γέμιση μαρμελάδας φρούτων, που συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες πρόσθετης ζάχαρης, τα ίδια τα σμέουρα περιέχουν φυσικά σάκχαρα που μπορούν να ικανοποιήσουν την επιθυμία σας για γλυκό. Παρόλο που ο οργανισμός διασπά τα φυσικά και τα πρόσθετα σάκχαρα με τον ίδιο τρόπο, σημασία έχει και τι άλλο περιέχει η τροφή που καταναλώνετε.

Στην περίπτωση των σμέουρων, τα φυσικά σάκχαρα συνοδεύονται από φυτικές ίνες, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και μέταλλα, γεγονός που τα καθιστά μια υγιεινή επιλογή για σνακ. Μπορείτε να τα φάτε σκέτα ή να τα προσθέσετε στο γιαούρτι σας μαζί με δημητριακά, στη βρώμη, σε μάφιν και σε πολλές άλλες συνταγές.

Τι άλλο να προσέξετε αν θέλετε να χάσετε βάρος

Πριν ξεκινήσετε την προσπάθεια να χάσετε βάρος, είναι σημαντικό να σκεφτείτε τι ακριβώς θέλετε να πετύχετε και γιατί. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να μειώσετε το σάκχαρο στο αίμα ή την αρτηριακή σας πίεση, ώστε να περιορίσετε τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 ή καρδιοπάθειας. Ίσως πάλι θέλετε να χάσετε βάρος για να κινείστε πιο άνετα, χωρίς ενοχλήσεις, ή για να μπορείτε να τρέχετε και να παίζετε με τα παιδιά σας στο πάρκο.

Να θυμάστε ότι η απώλεια βάρους δεν έχει να κάνει μόνο με το να δείτε έναν συγκεκριμένο αριθμό στη ζυγαριά. Το ζητούμενο είναι να υιοθετήσετε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με ισορροπημένη διατροφή, τακτική σωματική δραστηριότητα και άλλες καλές συνήθειες. Γι' αυτό, αντί να επικεντρώνεστε αποκλειστικά στα κιλά που θέλετε να χάσετε, προσπαθήστε να θέσετε στόχους που αφορούν τις καθημερινές σας συνήθειες.

Επίσης, η απώλεια βάρους δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται συνέπεια και αλλαγές στον τρόπο ζωής, ώστε να μπορέσετε να διατηρήσετε το αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου. Παρόλο που η διατροφή και η άσκηση συνήθως βρίσκονται στο επίκεντρο της προσπάθειας για απώλεια ή διατήρηση βάρους, υπάρχουν και άλλες εξίσου σημαντικές συνήθειες. Ανάμεσά τους είναι ο επαρκής και ποιοτικός ύπνος, καθώς και η διαχείριση του στρες.

Τέλος, αν έχετε ιστορικό διαταραγμένης διατροφικής συμπεριφοράς ή διατροφικών διαταραχών, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μια δίαιτα μπορεί να πυροδοτήσει ξανά τα συμπτώματά σας. Σε αυτή την περίπτωση, καλό είναι να μιλήσετε με έναν επαγγελματία υγείας, έναν διαιτολόγο ή έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ώστε να έχετε την κατάλληλη υποστήριξη στην προσπάθειά σας να πετύχετε τους στόχους σας για την υγεία σας.