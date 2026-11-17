Πότε η κούραση, η αδυναμία και η κακή μνήμη δεν οφείλονται στη γήρανση . Αναλυτικός οδηγός Harvard.

Νιώθετε ότι δεν έχετε πια τις ίδιες αντοχές. Οι αρθρώσεις σας πονάνε, ξεχνάτε πιο εύκολα και η όραση ή η ακοή σας δεν είναι τόσο καλή όσο παλιότερα. Όλα αυτά συχνά αποδίδονται στην ηλικία. Ωστόσο, η σύγχρονη ιατρική μπορεί πλέον να διαγνώσει και να αντιμετωπίσει πολλές αλλαγές που παλαιότερα θεωρούνταν αναπόφευκτο κομμάτι της γήρανσης.

Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό θετικό, καθώς το προσδόκιμο ζωής έχει ανέβει. Όμως, αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα ενδιαφέρον ερώτημα: μήπως ορισμένες φορές αντιμετωπίζουμε την ίδια τη γήρανση σαν ασθένεια;

Συχνά, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν ανησυχούν για αλλαγές που θεωρούν φυσιολογικές λόγω ηλικίας, ακόμη και όταν θα έπρεπε, σύμφωνα με τη Suzanne Salamon, επικεφαλής του κλινικού τμήματος γεροντολογίας στο Beth Israel Deaconess Medical Center, που συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Harvard.

«Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η μεγαλύτερη ηλικία είναι μια καλή περίοδος της ζωής τους, επειδή έχουν λιγότερες ανησυχίες για την ανατροφή των παιδιών ή τα οικονομικά τους. Έχουν επίσης αποκτήσει εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής, στις οποίες μπορούν να στηριχθούν. Έτσι, όταν προκύπτει κάποια νέα αλλαγή, δεν ανησυχούν ούτε αναστατώνονται τόσο εύκολα», εξήγησε η ίδια στην επίσημη σελίδα του Harvard.

Ποια είναι τα συνηθισμένα σημάδια της γήρανσης

Οι φυσιολογικές αλλαγές που μπορεί να εμφανιστούν με την ηλικία αφορούν τα εξής:

• Όραση. Με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να εμφανιστεί καταρράκτης, μια κατάσταση κατά την οποία ο φακός του ματιού θολώνει. Έτσι, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας χρειάζονται περισσότερο φως για να βλέπουν και να διαβάζουν. Επίσης, η δυσκολία στην κοντινή όραση θεωρείται φυσιολογική αλλαγή της ηλικίας.

• Ακοή. Η ακοή σταδιακά εξασθενεί. Μπορεί να σας φαίνεται ότι οι άλλοι μιλούν χαμηλόφωνα ή δεν προφέρουν καθαρά τις λέξεις, ενώ ενδέχεται να δυσκολεύεστε να ακούσετε το κουδούνι της πόρτας ή το τηλέφωνο, ιδιαίτερα όταν υπάρχει θόρυβος γύρω σας.

• Αρθρώσεις. «Η οστεοαρθρίτιδα είναι κάτι που θα εμφανίσουν σχεδόν όλοι, αν ζήσουν αρκετά χρόνια», τόνισε η Salamon. «Οφείλεται απλώς στη φθορά των αρθρώσεων με το πέρασμα του χρόνου. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορείτε να κάνετε για να την προλάβετε, γι' αυτό και θεωρείται φυσιολογική».

• Δύναμη και κινητικότητα. Μια σταδιακή μείωση της μυϊκής μάζας και της δύναμης είναι συνηθισμένη όσο μεγαλώνουμε. Όμως, η έντονη αδυναμία, ιδιαίτερα όταν επιδεινώνεται γρήγορα, οι πτώσεις ή η δυσκολία στις καθημερινές κινήσεις μπορεί να αποτελούν ένδειξη κάποιου προβλήματος.

• Ενέργεια. Πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουν τις ίδιες αντοχές με παλιότερα. Εντούτοις, το να αισθάνεστε συνεχώς εξαντλημένοι δεν είναι φυσιολογικό.

• Μνήμη. Το να ξεχνάτε περιστασιακά ένα όνομα ή πού αφήσατε τα κλειδιά σας μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά γίνεται συχνότερο όσο μεγαλώνετε.

• Ανοσοποιητικό σύστημα. Με την ηλικία, η ικανότητα του οργανισμού να αντιμετωπίζει παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως οι ιοί, μειώνεται. «Έτσι, γινόμαστε πιο ευάλωτοι σε ασθένειες όπως ο έρπητας ζωστήρας», σύμφωνα με την ειδικό.

Ποιες παθήσεις μπορεί να μοιάζουν με φυσιολογικά σημάδια γήρανσης

Παρότι ορισμένες αλλαγές είναι αναμενόμενες όσο μεγαλώνουμε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αποδίδουμε κάθε σύμπτωμα στην ηλικία. Άλλωστε, δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσουμε τις φυσιολογικές αλλαγές της γήρανσης από τα συμπτώματα μιας ασθένειας.

Υπάρχουν ορισμένες αλλαγές που δεν πρέπει ποτέ να θεωρούνται απλώς συνέπεια της ηλικίας:

• Ξαφνικές ή σημαντικές αλλαγές στην όραση.

• Δυσκολία να παρακολουθήσετε μια συζήτηση.

• Έντονη αδυναμία ή κόπωση που εμφανίζεται ή επιδεινώνεται γρήγορα.

• Επίμονος πόνος, αστάθεια ή πτώσεις.

• Ανεξήγητη απώλεια βάρους.

• Εμφάνιση δυσκοιλιότητας ή νέων προβλημάτων στην ούρηση.

• Ολοένα μεγαλύτερη δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών δραστηριοτήτων.

Το να ξεχάσετε το όνομα κάποιου είναι διαφορετικό από το να ξεχάσετε πώς να μαγειρεύετε, να οδηγείτε ή να διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας. Τέτοιου είδους δυσκολίες μπορεί να αποτελούν ένδειξη γνωστικής διαταραχής.

«Συχνά, οι συγγενείς είναι εκείνοι που παρατηρούν ότι κάποιος επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια πράγματα, ξεχνάει ραντεβού ή δεν πληρώνει τους λογαριασμούς του, ενώ ο ίδιος υποβαθμίζει τη σημασία αυτών των αλλαγών», επισήμανε η Salamon.

Πότε πρέπει να επισκεφθείτε τον γιατρό

Η Salamon συνιστά προσοχή και συμβουλεύει τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να ζητούν ιατρική αξιολόγηση για αλλαγές που φαίνεται να σχετίζονται με την ηλικία, προτού καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται απλώς για φυσιολογικά σημάδια γήρανσης.

«Μόνο αφού γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις μπορούμε να πούμε 'Μην ανησυχείτε γι' αυτό'», υπογράμμισε. Παράλληλα, συνέστησε να σημειώνετε τις αλλαγές που παρατηρείτε, καθώς εμφανίζονται, ώστε να μπορείτε να τις περιγράψετε με ακρίβεια στον γιατρό σας.

Η γεροντολόγος συμβούλευσε επίσης τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να συνεχίζουν να κάνουν τους τακτικούς προληπτικούς ελέγχους και τις εξετάσεις τους, ακόμη κι αν τα αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω διερεύνηση.

«Πολλές φορές, οι εξετάσεις εντοπίζουν παθήσεις που μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρές ή ακόμη και θανατηφόρες, αν δεν διαγνωστούν έγκαιρα», πρόσθεσε.

Δεν υπάρχει ένας απλός κανόνας για να καταλάβετε αν μια αλλαγή που σχετίζεται με την ηλικία χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση. Πάντως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απευθυνθείτε στον γιατρό σας όταν ένα σύμπτωμα:

• Εμφανίζεται για πρώτη φορά.

• Επιδεινώνεται.

• Προκαλεί πόνο.

• Σας δυσκολεύει στις καθημερινές σας δραστηριότητες.

Για παράδειγμα, αν δεν μπορείτε πλέον να περπατήσετε όσο παλιότερα, να ανεβείτε σκάλες, να σηκωθείτε από μια καρέκλα, να παρακολουθήσετε μια συζήτηση ή να κάνετε κάτι άλλο που μέχρι πρότινος κάνατε χωρίς δυσκολία, καλό είναι να μιλήσετε στον γιατρό σας.

«Αν παρατηρήσετε μια αλλαγή σε σχέση με το πώς ήσασταν συνήθως και η κατάσταση δεν βελτιωθεί μέσα σε λίγες ημέρες ή εβδομάδες, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώσετε τον γιατρό σας», ανέφερε η Salamon.

Προσοχή στις περιττές θεραπείες

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η θεραπεία ενός προβλήματος υγείας που σχετίζεται με την ηλικία μπορεί να προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό.

Όπως εξήγησε η Salamon, το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία για ένα πρόβλημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αξίζει να την ακολουθήσετε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι χειρουργικές επεμβάσεις, οι οποίες συχνά έχουν μεγαλύτερους κινδύνους για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς αυξάνεται η πιθανότητα αιμορραγίας και άλλων επιπλοκών.

«Οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις έχουν καλή έκβαση, αλλά η γενική αναισθησία δεν είναι κάτι που πρέπει να παίρνουμε αψήφιστα. Πολλές φορές, άνθρωποι που έχουν ήδη κάποια γνωστική διαταραχή υποβάλλονται σε γενική αναισθησία και στη συνέχεια δεν επανέρχονται στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν», είπε. «Πριν αποφασίσετε να κάνετε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, πρέπει να έχουν αξιολογηθεί πολύ προσεκτικά οι κίνδυνοι και τα οφέλη της».

Αντίστοιχα, οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είναι πιο ευάλωτοι στις παρενέργειες των φαρμάκων. Γι' αυτό, είναι σημαντικό να εξετάζετε αν χρειάζεται πραγματικά να ξεκινήσετε μια νέα θεραπεία ή να συνεχίσετε κάποια που ήδη ακολουθείτε. Η Salamon συνέστησε να συζητάτε με τον γιατρό σας όλα τα φάρμακα που παίρνετε σε κάθε επίσκεψη.

«Ορισμένα φάρμακα μπορούν να κάνουν θαύματα. Ωστόσο, κάποια άλλα, ιδιαίτερα όταν παίρνετε πολλά φάρμακα ταυτόχρονα, μπορεί να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους», κατέληξε η Salamon. «Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρείτε πώς αντιδρά ο οργανισμός σας σε κάθε φάρμακο».