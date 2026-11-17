Ένα νέο «όπλο» μπήκε στη «μάχη» κατά του καρκίνου του μαστού. Ο FDA έδωσε την έγκρισή του για ένα νέο χάπι της Roche, το οποίο προορίζεται για συγκεκριμένους ασθενείς με έναν τύπο προχωρημένου καρκίνου του μαστού, όπως ανακοινώθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, το φάρμακο, giredestrant, εγκρίθηκε σε συνδυασμό με το everolimus για ενήλικες με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο, ο οποίος είναι θετικός στους υποδοχείς οιστρογόνων και αρνητικός στο HER2, φέρει μετάλλαξη στο γονίδιο ESR1 και έχει επανεμφανιστεί ή επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια ή μετά από ορμονική θεραπεία. Μια μελέτη προχωρημένου σταδίου σε 207 ασθενείς με όγκους που φέρουν μετάλλαξη στο γονίδιο ESR1 έδειξε ότι ο συνδυασμός μείωσε τον κίνδυνο εξέλιξης της νόσου ή θανάτου κατά 62%. Ειδικότερα, ο συνδυασμός καθυστέρησε την εξέλιξη του καρκίνου για διάμεσο χρονικό διάστημα 10 μηνών, σε σύγκριση με τους 5,5 μήνες που παρατηρήθηκαν με μια άλλη ορμονική θεραπεία σε συνδυασμό με το εβερόλιμους (everolimus).

Πόσο θα κοστίζει το νέο φάρμακο κατά του καρκίνου του μαστού

Η θεραπεία θα κοστίζει 22.500 δολάρια τον μήνα, δήλωσε η Roche στο πρακτορείο Reuters. Η τιμή αυτή είναι σε γενικές γραμμές αντίστοιχη με εκείνη του σκευάσματος Inluriyo της εταιρείας Lilly, ανέφερε ο Trung Huynh, αναλυτής της RBC Capital Markets.

Το Inluriyo της Eli Lilly —το οποίο χορηγείται σε συνδυασμό με το Verzenio— αποτελεί ακόμα ένα εγκεκριμένο χάπι για ενήλικες με τον ίδιο υπότυπο καρκίνου του μαστού και μετάλλαξη στο γονίδιο ESR1, μετά από προηγούμενη ορμονική θεραπεία.

Το giredestrant, το οποίο θα κυκλοφορήσει με την εμπορική ονομασία Wilserdly, ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που προκαλούν τη διάσπαση των υποδοχέων οιστρογόνων, οι οποίοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη ορισμένων μορφών καρκίνου του μαστού. Οι μεταλλάξεις στο γονίδιο ESR1 μπορούν να διατηρήσουν τους υποδοχείς αυτούς ενεργούς, καθιστώντας τους όγκους ανθεκτικούς στην ορμονοθεραπεία. Το everolimus αναστέλλει μια διαφορετική οδό ανάπτυξης του καρκίνου, επιτρέποντας στον συνδυασμό των φαρμάκων να επιτίθεται στη νόσο μέσω δύο διαφορετικών μηχανισμών.

Ο Huynh χαρακτήρισε την έγκριση ως ένα «σημαντικό πρώτο βήμα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η υπό εξέταση ένδειξη για τον καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου αφορά μια ευρύτερη αγορά. Η Roche επιδιώκει την έγκριση του giredestrant στις ΗΠΑ ως μετεγχειρητική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού αρχικού σταδίου, με την απόφαση να αναμένεται έως τις 30 Νοεμβρίου.