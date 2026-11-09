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Ψωριασική αρθρίτιδα: Το 58% των ασθενών κλινικής δοκιμής παρουσίασε βελτιώσεις με το Icotyde

Φάρμακο
Ψωριασική αρθρίτιδα: Το 58% των ασθενών κλινικής δοκιμής παρουσίασε βελτιώσεις με το Icotyde
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Δευτέρα, 09/11/2026 - 11:40

Το χάπι Icotyde είναι της J&J και βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ψωριασικής αρθρίτιδας.

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε πρόσφατα ότι, σε κλινική δοκιμή προχωρημένου σταδίου, το χάπι της - το οποίο βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο και έχει σχεδιαστεί για να λαμβάνεται μία φορά την ημέρα - μείωσε τα συμπτώματα σε περισσότερους ασθενείς με ψωριασική αρθρίτιδα σε σύγκριση με ένα εικονικό φάρμακο (placebo).

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέφερε ότι, έπειτα από 16 εβδομάδες, το 58% των ασθενών που έλαβαν icotrokinra (με την εμπορική ονομασία Icotyde) παρουσίασε βελτίωση της τάξης του 20% στον αριθμό των ευαίσθητων και διογκωμένων αρθρώσεων, καθώς και βελτίωση σε άλλους δείκτες της δραστηριότητας της νόσου. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο - στο πλαίσιο της δοκιμής στην οποία συμμετείχαν 552 άτομα - ήταν 41%.

Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα

Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις, προκαλώντας πόνο, οίδημα και δυσκαμψία. Το Icotyde, σύμφωνα με το Reuters έχει ήδη εγκριθεί από τον FDA για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας, μια δερματική πάθηση που προκαλεί ερυθρές πλάκες με λέπια, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από κνησμό.

Τα θετικά αποτελέσματα σηματοδοτούν ένα ακόμη βήμα προόδου για το Icotyde, ένα πεπτίδιο που χορηγείται από το στόμα, το οποίο οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν ότι θα αποτελέσει το επόμενο blockbuster της Johnson & Johnson, με προοπτική να αποσπάσει μερίδιο αγοράς από ήδη καθιερωμένους ανταγωνιστές. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι πωλήσεις, στο αποκορύφωμά τους, θα ξεπεράσουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια, καλύπτοντας πολλαπλές θεραπευτικές ενδείξεις. «Οι ασθενείς δεν επιθυμούν την υπερβολική θεραπευτική παρέμβαση. Αναζητούν μια θεραπεία που να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες τους», δήλωσε στο Reuters ο David Lee, επικεφαλής του παγκόσμιου τμήματος ανοσολογίας της Johnson & Johnson.

Σε αντίθεση με τους ενέσιμους βιολογικούς παράγοντες, όπως το Skyrizi της AbbVie και το Bimzelx της UCB, το Icotyde αποτελεί θεραπεία που χορηγείται από το στόμα, προσφέροντας μια πιο βολική επιλογή, εφόσον εγκριθεί. Ο Lee πρόσθεσε ότι περίπου το 30% των ασθενών με ψωρίαση πάσχει επίσης από ψωριασική αρθρίτιδα, γεγονός που αναδεικνύει μια σημαντική, μη καλυμμένη ιατρική ανάγκη.

Ο τομέας της ψωριασικής αρθρίτιδας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό, με ενέσιμους βιολογικούς παράγοντες αλλά και θεραπείες από το στόμα - συμπεριλαμβανομένων των Sotyktu και Otezla - να κυκλοφορούν ήδη στην αγορά. Στην κλινική μελέτη συμμετείχαν ενήλικες με ενεργό ψωριασική αρθρίτιδα, οι οποίοι δεν είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με βιολογικά φάρμακα. Η εταιρεία ανέφερε ότι δεν εντοπίστηκαν νέα ζητήματα ασφάλειας. Οι ασθενείς που έλαβαν Icotyde παρουσίασαν επίσης βελτίωση στα δερματικά συμπτώματα της ψωρίασης. Μεταξύ εκείνων που εμφάνιζαν επαρκή προσβολή του δέρματος, το 57% παρουσίασε καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα μετά από 16 εβδομάδες, σε σύγκριση με το 14% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (placebo), σύμφωνα με την εταιρεία.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2026 - 12:10

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