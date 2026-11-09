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Γιατί σταματήσαμε να τρώμε έντομα;

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Γιατί σταματήσαμε να τρώμε έντομα;
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Ελένη Νικολαδού
Δευτέρα, 09/11/2026 - 06:14

Αρχαιολογικά ευρήματα αποκαλύπτουν ότι οι άνθρωποι κατανάλωναν έντομα ήδη από την Εποχή του Λίθου.

Για πολλούς ανθρώπους στις δυτικές χώρες, η ιδέα να βρεθεί ένα τριζόνι ή ένα σκαθάρι στο πιάτο τους είναι μάλλον απωθητική. Ωστόσο, η κατανάλωση εντόμων δεν αποτελεί μια σύγχρονη διατροφική τάση, αλλά μια πρακτική με ιστορία χιλιάδων ετών. Αρχαιολογικά ευρήματα, όπως απολιθωμένα ανθρώπινα περιττώματα που διατηρήθηκαν σε ξηρά σπήλαια, αποδεικνύουν ότι οι πρόγονοί μας κατανάλωναν έντομα ήδη από την προϊστορική εποχή.

Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση της Lisa-Marie Shillito, καθηγήτριας Γεωαρχαιολογίας και Επιστήμης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Πανεπιστήμιο του Durham, εξετάζει πώς τα έντομα εντάχθηκαν στην ανθρώπινη διατροφή, αλλά και γιατί σταδιακά άρχισαν να αντιμετωπίζονται με αποστροφή σε ορισμένες κοινωνίες. Όπως επισημαίνει η ερευνήτρια, τα έντομα μπορεί να παρουσιάζονται σήμερα ως η τροφή του μέλλοντος, ωστόσο για πολλούς πληθυσμούς αποτελούν ήδη μέρος μιας μακράς γαστρονομικής παράδοσης.

Τι αποκαλύπτουν τα αρχαιολογικά ευρήματα;

Οι αρχαιολόγοι μελετούν συχνά τα λεγόμενα κοπρόλιθους, δηλαδή απολιθωμένα ανθρώπινα περιττώματα, μέσα από τα οποία μπορούν να ανακαλύψουν στοιχεία για τις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων του παρελθόντος. Σε αυτά εντοπίζονται υπολείμματα φυτών, οστών και κελυφών εντόμων.

Στα σπήλαια Paisley του Όρεγκον, για παράδειγμα, έχουν βρεθεί ευρήματα ηλικίας περίπου 12.800 έως 10.850 ετών, τα οποία δείχνουν ότι οι άνθρωποι κατανάλωναν γρύλους και σκαθάρια, μαζί με μικρά ζώα και φυτικές τροφές. Οι επιλογές τους φαίνεται μάλιστα να διαφοροποιούνταν ανάλογα με την εποχή του χρόνου.

Αντίστοιχα, στο αρχαιολογικό συγκρότημα Antelope House στην Αριζόνα, έχουν εντοπιστεί ενδείξεις κατανάλωσης ακρίδων σε συνδυασμό με κολοκύθα και καλαμπόκι, κατά την περίοδο 1075-1140 μ.Χ.

Μια ευρύτερη καταγραφή περισσότερων από 9.000 δειγμάτων ανθρώπινων κοπρόλιθων από 52 αρχαιολογικές θέσεις στην αμερικανική ήπειρο έδειξε ότι περίπου το ένα τρίτο των συλλογών περιείχε ενδείξεις σκόπιμης κατανάλωσης εντόμων. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πρακτική ήταν αρκετά διαδεδομένη και ότι η συλλογή εντόμων αποτελούσε μέρος της εποχικής διατροφής.

Τα έντομα ως τροφή και τρόπος συντήρησης

Η κατανάλωση εντόμων δεν περιοριζόταν στην περιστασιακή αναζήτηση τροφής. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι άνθρωποι τα συνέλεγαν, τα μαγείρευαν και τα αποθήκευαν για μελλοντική κατανάλωση.

Στο Crypt Cave της Νεβάδα εντοπίστηκαν περίπου 1.000 ακρίδες των Βραχωδών Ορέων, ηλικίας περίπου 14.000 ετών. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι ο χώρος χρησιμοποιούνταν ως σημείο αποθήκευσης τροφίμων.

Ακόμη, σε σπήλαιο της Αυστραλίας βρέθηκαν υπολείμματα σκώρων Bogong πάνω σε λίθο άλεσης, γεγονός που υποδηλώνει ότι πριν από περίπου 2.000 χρόνια οι άνθρωποι μαγείρευαν και άλεθαν αυτά τα έντομα.

Ενδείξεις υπάρχουν και για τη συλλογή μελιού. Χημικά κατάλοιπα σε κεραμικά αγγεία της Δυτικής Αφρικής μαρτυρούν ότι η πρακτική αυτή ήταν γνωστή πριν από περίπου 3.500 χρόνια. Παράλληλα, υπολείμματα κεριού μέλισσας σε νεολιθικά αγγεία ηλικίας τουλάχιστον 8.000 ετών δείχνουν ότι οι άνθρωποι αξιοποιούσαν τα προϊόντα της κυψέλης ήδη από πολύ παλιά.

Γιατί ξεχάσαμε ότι τα έντομα αποτελούν τροφή;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα της έρευνας είναι γιατί η κατανάλωση εντόμων εξακολουθεί να θεωρείται αποδεκτή σε ορισμένους πολιτισμούς, ενώ σε άλλους προκαλεί έντονη αποστροφή.

Η απάντηση φαίνεται να σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ιστορία και τις πολιτισμικές αντιλήψεις κάθε κοινωνίας. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, τα έντομα δεν αντιμετωπίζονταν πάντοτε ως ακατάλληλη τροφή. Ο αρχαίος συγγραφέας Αθήναιος αναφερόταν στην κατανάλωση τζιτζικιών σε συμπόσια, ενώ ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος περιέγραφε την εκτροφή προνυμφών με αλεύρι. Ο Ρωμαίος ποιητής Μάρτιος έκανε επίσης αναφορές στην κατανάλωση ακρίδων και μυρμηγκιών.

Η σταδιακή αλλαγή της στάσης απέναντι στα έντομα ενδέχεται να ξεκίνησε κατά τον Μεσαίωνα, όταν αυτά συνδέθηκαν περισσότερο με ασθένειες και ανθυγιεινές συνθήκες. Αργότερα, οι αντιλήψεις περί υγιεινής κατά τη βικτωριανή εποχή, σε συνδυασμό με τις αποικιοκρατικές αντιλήψεις που χαρακτήριζαν την κατανάλωση εντόμων ως «απολίτιστη» πρακτική, ενίσχυσαν την αρνητική εικόνα τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι Ευρωπαίοι άποικοι που έφτασαν στη Βόρεια Αμερική τον 17ο και 18ο αιώνα. Αντιμετώπιζαν με αποστροφή τις διατροφικές συνήθειες των αυτόχθονων πληθυσμών, συμβάλλοντας στη διάδοση στερεοτύπων και ρατσιστικών αντιλήψεων γύρω από τον πολιτισμό τους.

Σε πολλές χώρες τα έντομα παραμένουν στο καθημερινό μενού

Παρά την αρνητική αντιμετώπισή τους σε μεγάλο μέρος της Δύσης, τα έντομα εξακολουθούν να αποτελούν συνηθισμένο τρόφιμο σε αρκετές περιοχές της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Στο Μεξικό, για παράδειγμα, η κατανάλωση εντόμων έχει βαθιές ρίζες, που προηγούνται της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα chapulines, δηλαδή οι ψητές ακρίδες, και το ahuahutle, ένα παραδοσιακό τρόφιμο που παρασκευάζεται από αυγά υδρόβιων εντόμων.

Στην Ουγκάντα καταναλώνονται οι nsenene, ένα είδος ακρίδας με μακριά κέρατα, ενώ στην Ταϊλάνδη μπορείτε να βρείτε τηγανητές προνύμφες εντόμων, όπως τα σκουλήκια μπαμπού, σε υπαίθριες αγορές και καταστήματα τροφίμων.

Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις η εξάπλωση των δυτικών διατροφικών προτύπων δημιουργεί ανησυχίες ότι αυτές οι παραδοσιακές συνήθειες ενδέχεται σταδιακά να εξαφανιστούν.

Ποια είναι η διατροφική αξία των εντόμων;

Πέρα από την ιστορική και πολιτισμική τους σημασία, τα έντομα παρουσιάζουν ιδιαίτερο διατροφικό ενδιαφέρον. Μπορούν να αποτελέσουν πηγή πρωτεΐνης, σιδήρου, ψευδαργύρου και βιταμίνης Β12. Σε αρκετά είδη που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, η πρωτεΐνη αντιστοιχεί περίπου στο 50%-70% του ξηρού τους βάρους.

Επιπλέον, η εκτροφή εντόμων ενδέχεται να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με πολλές μορφές συμβατικής κτηνοτροφίας. Για την παραγωγή αντίστοιχης ποσότητας πρωτεΐνης μπορεί να απαιτείται λιγότερη γη και να εκπέμπονται λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου. Τα περιβαλλοντικά οφέλη, ωστόσο, εξαρτώνται από το είδος του εντόμου, τις ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται και τις συνθήκες εκτροφής.

Μήπως τελικά το ζήτημα είναι θέμα κουλτούρας;

Ήδη από το 1885, ο Vincent M. Holt, στο βιβλίο του Why Not Eat Insects?, έθετε ένα ενδιαφέρον ερώτημα: γιατί θεωρούμε φυσιολογικό να καταναλώνουμε χέλια, χταπόδια, σουπιές και στρείδια, αλλά αντιμετωπίζουμε με αποστροφή τα έντομα;

Σήμερα, επιχειρήσεις που προσπαθούν να εισαγάγουν τρόφιμα με βάση τα έντομα στις δυτικές αγορές συχνά επιλέγουν να τα ενσωματώνουν σε πρωτεϊνούχες σκόνες και επεξεργασμένα προϊόντα, ώστε να μην είναι άμεσα ορατά στον καταναλωτή.

Ωστόσο, η αντίληψη για το τι θεωρείται βρώσιμο δεν είναι ίδια σε όλους τους πολιτισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σαρδηνιακό τυρί casu marzu, το οποίο συνδέεται με την παρουσία προνυμφών μύγας τυριού και αποτελεί μέρος μιας τοπικής γαστρονομικής παράδοσης, παρότι μπορεί να προκαλεί έκπληξη ή αποστροφή σε ανθρώπους από άλλες χώρες.

Η βασική διαπίστωση της έρευνας είναι ότι τα έντομα αποτελούσαν ανέκαθεν μέρος της ανθρώπινης διατροφής. Αυτό που άλλαξε δεν ήταν απαραίτητα η διατροφική τους αξία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ορισμένες κοινωνίες έμαθαν να τα αντιλαμβάνονται.

Η ανασκόπηση δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό World Archaeology και αναδεικνύει την ανάγκη να επανεξετάσουμε τις διατροφικές μας αντιλήψεις, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ιστορία όσο και τις πολιτισμικές διαφορές.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/11/2026 - 01:01

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