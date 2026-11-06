ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου 2

Μελέτες
Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου 2
Greg Pappas / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Παρασκευή, 06/11/2026 - 06:45

Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ο ύπνος διάρκειας 7 έως 7,5 ωρών μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη.

Η σχέση του ύπνου με τον διαβήτη τύπου 2 είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Η νόσος μπορεί να δυσκολέψει τον ύπνο σας, ενώ ορισμένες διαταραχές ύπνου μπορούν, με τη σειρά τους, να αυξήσουν τον κίνδυνο να την εμφανίσετε.

«Ο επαρκής ύπνος προσφέρει πολλά οφέλη, από την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου και την ψυχική ευεξία μέχρι την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, τη διαχείριση του βάρους, τις καλύτερες αθλητικές επιδόσεις, ακόμη και τη μακροζωία. Το πόσες ώρες κοιμάστε επηρεάζει επίσης τη λειτουργία του μεταβολισμού και τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη», εξήγησε στο Healthline ο δρ David Cutler, ειδικός στην οικογενειακή ιατρική στο Κέντρο Υγείας Providence Saint John’s.

Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMJ Open Diabetes Research & Care, έδειξε ότι οι 7 ώρες και 19 λεπτά ύπνου ενδέχεται να είναι η ιδανική διάρκεια για τη μείωση του κινδύνου αντίστασης στην ινσουλίνη.

Η αντίσταση στην ινσουλίνη εμφανίζεται όταν τα κύτταρα των μυών, του λιπώδους ιστού και του ήπατος δεν ανταποκρίνονται σωστά στη συγκεκριμένη ορμόνη, με αποτέλεσμα να συσσωρεύεται γλυκόζη στο αίμα. Η κατάσταση αυτή μπορεί να προηγηθεί της εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.

«Η σχέση ανάμεσα στον ύπνο και τον μεταβολισμό φαίνεται να λειτουργεί και προς τις δύο κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, η κακή ρύθμιση του σακχάρου έχει συνδεθεί τόσο με λιγότερες όσο και με περισσότερες ώρες ύπνου, αλλά και με διαταραχές ύπνου. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος: η απορρύθμιση του μεταβολισμού επηρεάζει τον ύπνο και οι αλλαγές στον ύπνο, ακόμη και η αύξηση της διάρκειάς του, επιβαρύνουν περαιτέρω τον μεταβολισμό», ανέφεραν οι ερευνητές.

Περίπου 7,5 ώρες ύπνου μπορεί να βοηθούν στην πρόληψη της αντίστασης στην ινσουλίνη

Η μελέτη περιέλαβε 23.475 άτομα ηλικίας 20 έως 80 ετών, τα οποία είχαν συμμετάσχει σε διαδοχικούς κύκλους της αμερικανικής Εθνικής Έρευνας για την Υγεία και τη Διατροφή (NHANES), από το 2009 έως το 2023. Για 10.817 από αυτά υπήρχαν επίσης στοιχεία για το πόσο κοιμούνταν τα Σαββατοκύριακα.

Όπως εξήγησαν οι ερευνητές, ο εκτιμώμενος ρυθμός διάθεσης της γλυκόζης, γνωστός ως eGDR, θεωρείται αξιόπιστος έμμεσος δείκτης της αντίστασης στην ινσουλίνη.

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει πόσο ευαίσθητος είναι ο οργανισμός στην ινσουλίνη. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος αντίστασης στην ορμόνη.

Οι ερευνητές εξέτασαν πώς συνδεόταν η διάρκεια του ύπνου τις καθημερινές με τον eGDR και αν η αναπλήρωση ύπνου το Σαββατοκύριακο επηρέαζε αυτή τη σχέση.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το πόσο περισσότερο κοιμούνταν τα Σαββατοκύριακα:

• Καθόλου

• Έως 1 ώρα

• Από 1 έως 2 ώρες

• Πάνω από 2 ώρες

Για τον υπολογισμό του eGDR χρησιμοποιήθηκε ένας τύπος που λάμβανε υπόψη:

• Την περίμετρο της μέσης

• Τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)

• Το αν οι συμμετέχοντες είχαν υπέρταση

Η μέση τιμή του eGDR ήταν 8,23. Οι συμμετέχοντες κοιμούνταν κατά μέσο όρο 7 ώρες και 30 λεπτά τις καθημερινές. Λίγο περισσότεροι από το 48% ανέφεραν ότι αναπλήρωναν ύπνο το Σαββατοκύριακο, οπότε κοιμούνταν κατά μέσο όρο 8 ώρες.

Στην ανάλυση των δεδομένων, η σχέση ανάμεσα στη διάρκεια του ύπνου και τον eGDR αποτυπωνόταν ως καμπύλη σε σχήμα ανεστραμμένου U. Η υψηλότερη τιμή του δείκτη καταγράφηκε στις 7,32 ώρες ύπνου, δηλαδή περίπου στις 7 ώρες και 19 λεπτά.

Μέχρι αυτό το σημείο, όσο αυξανόταν η διάρκεια του νυχτερινού ύπνου τόσο υψηλότερος ήταν ο eGDR. Πέρα από αυτό, οι περισσότερες ώρες ύπνου συνδέονταν με χαμηλότερες τιμές του δείκτη. Το εύρημα ήταν πιο έντονο στις γυναίκες και στα άτομα ηλικίας 40 έως 59 ετών.

Η περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι, για όσους κοιμούνταν λιγότερο από αυτή τη διάρκεια τις καθημερινές, 1 έως 2 επιπλέον ώρες ύπνου το Σαββατοκύριακο συνδέονταν με υψηλότερο eGDR, σε σύγκριση με όσους δεν αναπλήρωναν καθόλου ύπνο.

Αντίθετα, σε όσους κοιμούνταν ήδη περισσότερο από αυτή τη διάρκεια μέσα στην εβδομάδα, οι 2 επιπλέον ώρες ύπνου το Σαββατοκύριακο συνδέονταν με χαμηλότερο eGDR. Η συσχέτιση παρέμενε και αφού οι ερευνητές συνυπολόγισαν παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, όπως:

• Ο τρόπος ζωής

• Η οικογενειακή κατάσταση

• Το μορφωτικό επίπεδο

«Πρόκειται για μια εξαιρετική μελέτη. Είναι θετικό που προκύπτουν περισσότερα στοιχεία τα οποία αμφισβητούν την αντίληψη ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε 8 ώρες ύπνου. Τα ευρήματα συμφωνούν με προηγούμενη μελέτη από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα, η οποία είχε επίσης δείξει ότι οι 7 ώρες ήταν η ιδανική διάρκεια για την ψυχική υγεία και τις γνωστικές επιδόσεις», επισήμανε ο δρ Alex Dimitriu, ειδικός στην ψυχιατρική και την ιατρική του ύπνου.

«Ο οργανισμός μας χρειάζεται μια ισορροπία ανάμεσα στον ύπνο και την εγρήγορση. Ο υπερβολικός ύπνος συνδέεται συχνά με ασθένειες και κατάθλιψη, ενώ ο λιγοστός ύπνος με άγχος και αϋπνία. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα ρυθμίζει αυτή την ισορροπία και η μελέτη προσφέρει επιπλέον στοιχεία ότι οι περίπου 7 ώρες ύπνου μπορεί να είναι η ιδανική διάρκεια».

Πρόκειται, ωστόσο, για μελέτη παρατήρησης, επομένως δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το αν η διάρκεια του ύπνου προκαλεί τις συγκεκριμένες μεταβολικές αλλαγές. Οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι τα στοιχεία βασίζονταν στις αναφορές των ίδιων των συμμετεχόντων. Επίσης, δεν μπορούσαν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο της αντίστροφης αιτιότητας: οι διαταραχές στον μεταβολισμό της γλυκόζης μπορεί να επηρέαζαν τον ύπνο και όχι το αντίστροφο.

«Οι συσχετίσεις που εντοπίσαμε υποδηλώνουν ότι οι συνήθειες ύπνου, ιδιαίτερα η αναπλήρωσή του τα Σαββατοκύριακα, μπορεί να παίζουν ρόλο στη ρύθμιση του μεταβολισμού στον διαβήτη. Τα ευρήματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες υγείας να προσαρμόσουν τη φροντίδα των ασθενών τους», τόνισε η ερευνητική ομάδα.

«Ο ύπνος χρειάζεται σταθερό ωράριο και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούμε να επηρεάσουμε για να βελτιώσουμε τον μεταβολισμό μας. Η μελέτη αυτή ενισχύει τη σημασία του να κοιμάστε περίπου 7 έως 7,5 ώρες κάθε βράδυ. Δεν χρειάζεται να αγχώνεστε αν δεν συμπληρώσατε 8 ώρες. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρχίσετε να περιορίζετε τον ύπνο σας στις 6».

Πώς συνδέεται ο ύπνος με τον κίνδυνο διαβήτη;

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει άμεση σύνδεση ανάμεσα στις συνήθειες ύπνου και τον διαβήτη τύπου 2.

Τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες στον ύπνο, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη διάθεση, την υγεία και την ποιότητα ζωής τους.

«Όταν κοιμάστε λιγότερο από 7 ώρες, ο οργανισμός μπορεί να βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση, με υψηλότερα επίπεδα αδρεναλίνης και κορτιζόλης. Όλα αυτά μπορούν να αυξήσουν το σάκχαρο στο αίμα. Από την άλλη, ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να συνδέεται με άλλες ασθένειες και περιορισμένη κινητικότητα, παράγοντες που επίσης επηρεάζουν αρνητικά τον μεταβολισμό», επισήμανε ο Dimitriu.

Η σχέση λειτουργεί και αντίστροφα. Διαταραχές ύπνου, όπως η αποφρακτική υπνική άπνοια, μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο μεταβολικών νοσημάτων, μεταξύ των οποίων ο διαβήτης τύπου 2.

«Η διατροφή και η άσκηση παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη του διαβήτη. Επειδή, όμως, ο κακός ύπνος συχνά οδηγεί σε χειρότερες διατροφικές επιλογές και μειώνει τη δυνατότητά σας να ασκηθείτε, βελτιώνοντάς τον μπορείτε να ωφεληθείτε σε πολλά επίπεδα», πρόσθεσε ο Cutler.

Πώς μπορείτε να προλάβετε τον διαβήτη τύπου 2

Είναι δυνατόν να προληφθεί ή να καθυστερήσει η εμφάνιση αντίστασης στην ινσουλίνη και διαβήτη τύπου 2. Για να μειώσετε τον κίνδυνο:

• Ακολουθήστε μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή

• Διατηρήστε το βάρος σας σε υγιή επίπεδα

• Εντάξτε τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά σας

• Φροντίστε να κοιμάστε αρκετά και να έχετε καλή ποιότητα ύπνου

Εάν ανησυχείτε ότι μπορεί να εμφανίσετε αντίσταση στην ινσουλίνη ή διαβήτη τύπου 2, συζητήστε το με τον γιατρό σας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 02:38

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επιστήμονες ζήτησαν από συμμετέχοντες να κάνουν κρύο ντους καθημερινά – Τα αποτελέσματα
Επιστήμονες ζήτησαν από συμμετέχοντες να κάνουν κρύο ντους καθημερινά – Τα αποτελέσματα 05 Νοεμβρίου 2026
Αλτσχάιμερ: Τα προειδοποιητικά σημάδια στην ακοή που δείχνουν πρώιμη έναρξη της νόσου 05 Νοεμβρίου 2026
Αλτσχάιμερ: Τα προειδοποιητικά σημάδια στην ακοή που δείχνουν πρώιμη έναρξη της νόσου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τι σημαίνει αν μπορείτε να ξυπνάτε ξεκούραστοι μετά από 4 - 5 ώρες ύπνου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Τι σημαίνει αν μπορείτε να ξυπνάτε ξεκούραστοι μετά από 4 - 5 ώρες ύπνου, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ευ Ζην
Θεραπεία GLP-1 και διπλό στίγμα: Όταν γίνεται αφορμή για κριτική

Θεραπεία GLP-1 και διπλό στίγμα: Όταν γίνεται αφορμή για κριτική

Επικαιρότητα
Κάστανα: 9 οφέλη για την υγεία που δεν γνωρίζατε

Κάστανα: 9 οφέλη για την υγεία που δεν γνωρίζατε

Ευ Ζην
Πώς θα αλλάξει ο ύπνος σας αν σταματήσετε να πίνετε καφέ

Πώς θα αλλάξει ο ύπνος σας αν σταματήσετε να πίνετε καφέ

Ευ Ζην
Ύπνος: Το hack με το φύλλο δάφνης κάτω από το μαξιλάρι

Ύπνος: Το hack με το φύλλο δάφνης κάτω από το μαξιλάρι

Ευ Ζην
Σάκχαρο: Είναι κακό να τρώτε φρούτα πριν τον ύπνο;

Σάκχαρο: Είναι κακό να τρώτε φρούτα πριν τον ύπνο;

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Καρκίνος: Νέα πρόκληση οι μακροχρόνιες ενδοκρινολογικές επιπτώσεις των αντικαρκινικών θεραπειών
Επικαιρότητα
06/11/2026 - 12:24
ΕΟΠΠΥ: Πότε πρέπει να γίνεται η ανάρτηση των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο
Επικαιρότητα
06/11/2026 - 12:08
Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το προσωπικό του email και έκαναν παραγγελίες όπλων, αυτοκινήτων και κοσμημάτων
Πολιτική Υγείας
06/11/2026 - 11:37
Κρυολόγημα: Μήπως το φύσημα της μύτης επιδεινώνει τα συμπτώματα;
Ευ Ζην
06/11/2026 - 11:16
Έμπολα: Στις αρχές του 2027 τα αποτελέσματα κλινικών δομικών για δύο νέα εμβόλια κατά του ιού
Φάρμακο
06/11/2026 - 10:37
Το συμπλήρωμα που μπορεί να μειώσει τον πόνο της οστεοαρθρίτιδας
Μελέτες
06/11/2026 - 09:32
Social media και συναισθηματική υγεία: Τι αποκαλύπτει διεθνής έκθεση
Μελέτες
06/11/2026 - 08:16
Πόσες ώρες ύπνου μειώνουν τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου 2
Μελέτες
06/11/2026 - 06:45
Ζύμη για πίτσα με ελάχιστα υλικά που έχετε στο σπίτι - Πανεύκολη συνταγή
Ευ Ζην
06/11/2026 - 06:29
Απώλεια μυών: Ο κανόνας των «25 γραμμαρίων πρωτεΐνης» στο πρωινό μετά τα 50
Ευ Ζην
06/11/2026 - 06:14
Τι είναι οι καταστροφικές δαπάνες υγείας που πλήττουν 400.000 νοικοκυριά στην Ελλάδα
Μελέτες
06/11/2026 - 06:00
Αλτσχάιμερ: Τα προειδοποιητικά σημάδια στην ακοή που δείχνουν πρώιμη έναρξη της νόσου
Μελέτες
05/11/2026 - 19:57
Αυτές είναι οι μεγαλύτερες απειλές για τη Δημόσια Υγεία
Μελέτες
05/11/2026 - 19:30
Ελευθερία Σιφναίου: Πέθανε το γνωστό μοντέλο σε ηλικία 51 ετών
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 19:09
Πόσος καφές την ημέρα συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου
Ευ Ζην
05/11/2026 - 18:33
Διατροφικές διαταραχές: Η πρώτη ελληνική μελέτη δείχνει μείωση των συμπτωμάτων με υποστηριζόμενη θεραπευτική σίτιση
Μελέτες
05/11/2026 - 17:20
Σε άνοδο τα κρούσματα γρίπης - Δύο νέοι θάνατοι και 57 νέες εισαγωγές σε μία εβδομάδα
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 17:06
Η περίθαλψη του καρκίνου στην Ελλάδα – Οι προκλήσεις για την πρόσβαση στις νέες θεραπείες
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 17:05
Η GE HealthCare παρουσιάζει στην Ελλάδα το Photonova™ Spectra
Επιχειρείν
05/11/2026 - 16:38
Πώς το κάπνισμα των γονιών επηρεάζει την υγεία του παιδιού – Ακόμα και αν δεν καπνίζουν μπροστά του
Ευ Ζην
05/11/2026 - 16:28
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ: Ερευνητές ανακάλυψαν ένα «φυσικό Ozempic» με τη βοήθεια του AI
Μελέτες
05/11/2026 - 16:13
Μπορείτε να κολλήσετε κάποια ασθένεια από τη λεκάνη της τουαλέτας;
Ευ Ζην
05/11/2026 - 16:03
ΙΣΑ: Ζητά έλεγχο από τον ΕΟΠΥΥ για πιθανό λάθος σε καρδιολογικές εξετάσεις
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 14:28
Καθηγήτρια Νευρολογίας: Οι 4 σημαντικές συνήθειες για να μειώσουν οι γυναίκες τον κίνδυνο της άνοιας
Ευ Ζην
05/11/2026 - 14:28
Απάντηση Γεωργιάδη στις καταγγελίες Τσίπρα: «Εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν έχουμε ελλείψεις στο ΕΣΥ»
Πολιτική Υγείας
05/11/2026 - 14:07
Πώς θα καθαρίσετε τις ξύλινες επιφάνειες κοπής με λεμόνι
Ευ Ζην
05/11/2026 - 13:43
Επιστήμονες ζήτησαν από συμμετέχοντες να κάνουν κρύο ντους καθημερινά – Τα αποτελέσματα
Μελέτες
05/11/2026 - 13:35
Προκήρυξη 155 θέσεων ειδικευμένων γιατρών στα ΚΥ – Αναλυτικά η λίστα με τις περιοχές και τις θέσεις
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 13:06
Ραβδομυόλυση: Τι πρέπει να γνωρίζετε για την σπάνια πάθηση από την οποία πέθανε 24χρονη στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 12:44
Καρκίνος του θυρεοειδούς: Νέες θεραπείες ανακοινώθηκαν στο ESMO 2026
Επικαιρότητα
05/11/2026 - 12:06

ΔΗΜΟΦΙΛΗ