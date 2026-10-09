Διαβήτης: Τι μπορεί να δείχνουν για την υγεία των ασθενών οι πολλές ώρες ύπνου

Μία από τις πιο συχνές και σοβαρές επιπλοκές του διαβήτη είναι η διαβητική νεφροπάθεια. Επηρεάζει περίπου το 30 με 40% των ασθενών. Ερευνητές, μελετώντας ένα μεγάλο δείγμα Ιαπώνων ασθενών με διαβήτη κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι εκείνοι που κοιμούνται πολλές ώρες μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβητική νεφροπάθεια ή να επιδεινωθούν τα συμπτώματα, αν ήδη πάσχουν από διαβητική νεφροπάθεια. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Journal of the Endocrine Society.

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές μελέτησαν 678 Ιάπωνες με διαβήτη τύπου 2 και διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη συνήθης διάρκεια ύπνου συνδεόταν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης της διαβητικής νεφροπάθειας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου παρακολούθησης περίπου έξι ετών. Η συσχέτιση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των ηλικιωμένων και των ατόμων που παρουσίαζαν ήδη ενδείξεις νεφρικής βλάβης, όπως μικρολευκωματινουρία ή μειωμένη νεφρική λειτουργία.

«Η διαβητική νεφροπάθεια αποτελεί σοβαρή επιπλοκή του διαβήτη και μπορεί τελικά να οδηγήσει σε νεφρική ανεπάρκεια και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Ο ύπνος είναι μια απλή και καθημερινή πτυχή της ζωής. Συνεπώς, τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι η μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη ένδειξη για τον εντοπισμό ατόμων με διαβήτη που ενδέχεται να χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση της νεφρικής τους υγείας», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης Tomoya Mita, M.D., Ph.D., από τη Μεταπτυχιακή Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Juntendo στο Τόκιο.

«Παράλληλα, τα άτομα δεν θα πρέπει να εκλαμβάνουν τα ευρήματά μας ως σύσταση για μείωση του ύπνου τους, καθώς πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και δεν μπορούμε να τεκμηριώσουμε σχέση αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της διάρκειας του ύπνου και της νεφρικής νόσου», πρόσθεσε.

«Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα ευρήματά μας δεν δείχνουν πως ο παρατεταμένος ύπνος προκαλεί άμεσα νεφρική νόσο. Αντίθετα, ο μεγαλύτερης διάρκειας ύπνος ενδέχεται να αποτελεί έναν εύκολα παρατηρήσιμο δείκτη μιας υποβόσκουσας ευπάθειας της υγείας», κατέληξε ο Mita.

Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Manpei Suzuki για τον Διαβήτη.