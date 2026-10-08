ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ευρώπη: 2 στους 3 νέους βίωσαν τραυματικές εμπειρίες ως παιδιά που επηρεάζουν την υπόλοιπη ζωή

Μελέτες
Ευρώπη: 2 στους 3 νέους βίωσαν τραυματικές εμπειρίες ως παιδιά που επηρεάζουν την υπόλοιπη ζωή
Charlein Gracia / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 18:27
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Τα 2/3 των νέων στην Ευρώπη βίωσαν τραυματικές εμπειρίες ως παιδιά που «τα ακολουθούν στο σχολείο, στην αγορά εργασίας και στις σχέσεις τους».

Πάνω από τα δύο τρίτα των νέων στην Ευρώπη έχουν βιώσει δύσκολες ή τραυματικές εμπειρίες στην παιδική ηλικία, από την ενδοοικογενειακή βία μέχρι τον θάνατο ενός γονέα. Οι εμπειρίες αυτές συνδέονται με χειρότερη ψυχική υγεία και ποιότητα ζωής ακόμη και χρόνια αργότερα, σύμφωνα με νέα έκθεση του Περιφερειακού Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη.

Περισσότεροι από ένας στους πέντε νέους ενήλικες ανέφεραν ότι είχαν βιώσει τουλάχιστον τέσσερις τέτοιες εμπειρίες κατά την παιδική τους ηλικία.

«Όταν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα στη βία ή σε μια οικογένεια που περνά κρίση, δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει ότι αυτές οι εμπειρίες το ακολουθούν στο σχολείο, στην αγορά εργασίας και στις σχέσεις του χρόνια αργότερα», επισήμανε η Natasha Azzopardi-Muscat, διευθύντρια Συστημάτων Υγείας στο Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Όπως πρόσθεσε, συχνά δεν αναγνωρίζεται πόσο εκτεταμένο είναι το πρόβλημα, ενώ οι συνέπειές του επηρεάζουν πολλές πλευρές της ζωής των ανθρώπων.

«Το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ψυχική υγεία. Έχει και κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις και, για να αντιμετωπιστεί, χρειάζεται να συνεργαστούν όλοι οι τομείς, όχι μόνο οι υπηρεσίες υγείας», είπε η Azzopardi-Muscat.

Η έκθεση βασίστηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026, με τη συμμετοχή περισσότερων από 26.000 νέων ενηλίκων, ηλικίας 18 έως 30 ετών, από όλη την Ευρώπη. Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν αν είχαν βιώσει εννέα διαφορετικές δυσμενείς εμπειρίες στην παιδική τους ηλικία: σωματική, συναισθηματική ή σεξουαλική κακοποίηση, παραμέληση των βασικών σωματικών τους αναγκών, χρήση ουσιών ή ψυχική νόσο από κάποιο μέλος του νοικοκυριού, χωρισμό των γονέων, θάνατο γονέα ή περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στα οποία ήταν μάρτυρες.

«Τα ευρήματα συγκλίνουν σε αξιοσημείωτο βαθμό. Οι δυσμενείς εμπειρίες της παιδικής ηλικίας βρίσκονται στη βάση των προβλημάτων υγείας και των κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι ενήλικες σε όλη την Ευρώπη», τόνισε ο Mark Bellis, από το Πανεπιστήμιο Liverpool John Moores, ο οποίος είχε την επιστημονική ευθύνη της μελέτης.

Οι συχνότερες εμπειρίες ήταν ο χωρισμός των γονέων ή ο θάνατος ενός γονέα, η συναισθηματική κακοποίηση και το να έχουν γίνει μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, αυτές οι εμπειρίες μπορούν να προκαλέσουν χρόνιο στρες στα πρώτα χρόνια της ζωής. Το χρόνιο στρες διαταράσσει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, δυσκολεύει τη διαχείριση των συναισθημάτων και μεταβάλλει τους βιολογικούς μηχανισμούς με τους οποίους ο οργανισμός αντιδρά στο στρες.

Οι νέοι ενήλικες που ανέφεραν τέσσερις ή περισσότερες τέτοιες εμπειρίες αντιμετώπιζαν σε σημαντικά μεγαλύτερα ποσοστά σωματικό πόνο ή δυσφορία, δυσκολίες σε καθημερινές δραστηριότητες, όπως η εργασία ή οι σπουδές, προβλήματα κινητικότητας και δυσκολίες στην προσωπική τους φροντίδα.

Από όσους είχαν βιώσει τουλάχιστον τέσσερις δυσμενείς εμπειρίες, το 76,3% δήλωσε ότι είχε αισθανθεί την ανάγκη να λάβει βοήθεια από επαγγελματία ψυχικής υγείας μέσα στο προηγούμενο έτος. Το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ όσων δεν ανέφεραν καμία τέτοια εμπειρία ήταν 36,7%.

Ωστόσο, οι νέοι που είχαν βιώσει περισσότερες επιβαρυντικές εμπειρίες ήταν επίσης πιθανότερο να δηλώσουν ότι δεν είχαν λάβει την υποστήριξη ψυχικής υγείας που θεωρούσαν ότι χρειάζονταν, προειδοποιεί η έκθεση.

Πώς μπορεί να σπάσει ο κύκλος

Χωρίς αποτελεσματική πρόληψη και έγκαιρη παρέμβαση, αυτές οι εμπειρίες τείνουν να επαναλαμβάνονται από τη μία γενιά στην επόμενη, προειδοποίησαν οι συντάκτες της έκθεσης.

Οι ενήλικες που έχουν επηρεαστεί από δύσκολες ή τραυματικές εμπειρίες στην παιδική ηλικία είναι πιθανότερο να μεγαλώσουν τα δικά τους παιδιά σε ένα περιβάλλον με οικονομική πίεση, ενδοοικογενειακή βία και προβλήματα ψυχικής υγείας των γονέων.

Παρά την ανησυχητική αυτή εικόνα, η έκθεση επισημαίνει ότι ακόμη και όσοι έχουν βιώσει περισσότερες τέτοιες εμπειρίες μπορούν να έχουν θετική πορεία στη ζωή τους.

Το ενθαρρυντικό, όπως εξήγησε ο Bellis, είναι ότι αυτές οι εμπειρίες μπορούν να προληφθούν και οι επιπτώσεις τους να περιοριστούν.

«Με τη στήριξη της πολιτείας, οι επενδύσεις που εξασφαλίζουν στα παιδιά περισσότερη ασφάλεια, φροντίδα και υποστήριξη μπορούν να συμβάλουν σε έναν πιο υγιή πληθυσμό, πιο ισχυρές κοινότητες και μεγαλύτερη ευημερία για την Ευρώπη στο μέλλον», πρόσθεσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πάρκινσον: «Φάρμακο» η σωματική άσκηση – Μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη ορισμένων συμπτωμάτων
Πάρκινσον: «Φάρμακο» η σωματική άσκηση – Μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη ορισμένων συμπτωμάτων 08 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Διαδικτυακή εκδήλωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Διαδικτυακή εκδήλωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Επικαιρότητα
ΠΟΥ για παχυσαρκία: Δεν συνιστά φάρμακα ή βαριατρικό χειρουργείο σε παιδιά κάτω των 9 ετών

ΠΟΥ για παχυσαρκία: Δεν συνιστά φάρμακα ή βαριατρικό χειρουργείο σε παιδιά κάτω των 9 ετών

Επικαιρότητα
Μπορεί το φύλο των παιδιών να επηρεάζει την ευτυχία των γονέων; Τι απαντά νέα μελέτη

Μπορεί το φύλο των παιδιών να επηρεάζει την ευτυχία των γονέων; Τι απαντά νέα μελέτη

Μελέτες
Τρεις σημαντικές αιτίες της κατάθλιψης, σύμφωνα με την ψυχολογία

Τρεις σημαντικές αιτίες της κατάθλιψης, σύμφωνα με την ψυχολογία

Ευ Ζην
Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση μπορεί να σας στερήσουν χρόνια καλής υγείας

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση μπορεί να σας στερήσουν χρόνια καλής υγείας

Μελέτες
Ψηφιακή ζωή και ψυχική υγεία των εφήβων: Τι μας δείχνουν τα δεδομένα;

Ψηφιακή ζωή και ψυχική υγεία των εφήβων: Τι μας δείχνουν τα δεδομένα;

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Εαρινή ή χειμερινή ώρα: Ποια είναι η καλύτερη για την υγεία
Μελέτες
08/10/2026 - 19:55
Αυξάνονται τα κρούσματα του κορωνοϊού – 77 νέες εισαγωγές στο νοσοκομείο
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 19:01
ΕΟΔΥ: 20 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου – 15 νοσηλεύονται σε ΜΕΘ
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 18:42
Ευρώπη: 2 στους 3 νέους βίωσαν τραυματικές εμπειρίες ως παιδιά που επηρεάζουν την υπόλοιπη ζωή
Μελέτες
08/10/2026 - 18:27
Ξυπνάτε κάθε βράδυ για να πάτε στην τουαλέτα; Δεν φταίει πάντα η ηλικία – Τι λένε οι ουρολόγοι
Ευ Ζην
08/10/2026 - 17:07
Θεσσαλονίκη: Έρευνα εισαγγελέα για online συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάνναβης
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 16:33
Οι γιατροί αποκαλύπτουν ένα απρόσμενο «φάρμακο» για τον βήχα που δρα γρήγορα
Ευ Ζην
08/10/2026 - 16:21
Βενζοδιαζεπίνες: Τι είναι, ποιες παρενέργειες έχουν και ποιο είναι το αντίδοτο
Φάρμακο
08/10/2026 - 16:08
Θάνατος Μαζωνάκη: Την Παρασκευή καταθέτει η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 15:32
Έμπολα: Ο πρώτος θάνατος στην Κένυα εγείρει ανησυχίες για ευρύτερη διασπορά στην Αφρική
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 15:00
Σχολικά κυλικεία: Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τα τρόφιμα που επιτρέπονται – Εγκύκλιος υπ. Υγείας
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 14:24
Ο σημαντικός ρόλος της θερμοκρασίας του υπνοδωματίου σας για έναν ποιοτικό ύπνο
Ευ Ζην
08/10/2026 - 14:19
Παγκόσμια Ημέρα Όρασης: 9 στους 10 με σοβαρή αναπηρία όρασης χρειάζονται καθημερινή βοήθεια
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 14:02
Πάρκινσον: «Φάρμακο» η σωματική άσκηση – Μπορεί να επιβραδύνει την εξέλιξη ορισμένων συμπτωμάτων
Μελέτες
08/10/2026 - 13:25
ΕΚΠΑ: Τι δείχνουν τα διεθνή δεδομένα για τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση - Γιατί δεν είναι «θεραπεία ευεξίας»
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 12:51
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Διαδικτυακή εκδήλωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 12:33
ΠΙΣ: Κλιμακώνεται η κρίση – Προσφυγή στο ΣτΕ και μηνύσεις
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 12:15
Ρωσία: «Ψευδείς» οι αναφορές για δεύτερο ύποπτο κρούσμα πνευμονικής πανώλης
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 11:45
Συμπληρώματα βιταμίνης D: Νέα έρευνα προειδοποιεί για ένα σημαντικό μειονέκτημα
Μελέτες
08/10/2026 - 11:03
Εποχικές λοιμώξεις: Πρόληψη και αντιμετώπιση – Οι πιο αποτελεσματικές θεραπείες
Επικαιρότητα
08/10/2026 - 10:35
Πώς θα δυναμώσετε τον αυχένα σας για να τον προστατεύσετε από τον πόνο
Ευ Ζην
08/10/2026 - 09:32
7 υγιεινοί ξηροί καρποί και σπόροι για να μην κρυώνετε τον χειμώνα
Ευ Ζην
08/10/2026 - 08:15
Πώς να πλύνω τα βρεφικά ρούχα - Μπορώ να χρησιμοποιήσω μαλακτικό;
Ευ Ζην
08/10/2026 - 06:47
Αμυγδαλωτά: Η κλασική συνταγή για πεντανόστιμα κεράσματα
Ευ Ζην
08/10/2026 - 06:28
Τι αλλαγές θα δείτε στο σώμα σας εάν «κόψετε» το αλκοόλ για 30 ημέρες
Ευ Ζην
08/10/2026 - 06:14
Άνοια: Η «αόρατη» επιδημία της Ευρώπης - Αύξηση 45% στην Ελλάδα έως το 2050
Μελέτες
08/10/2026 - 06:00
Μπορούν τα άτομα με διαβήτη να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;
Ευ Ζην
07/10/2026 - 19:28
Ozempic και φάρμακα GLP-1: Τελικά μειώνουν ή αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου;
Φάρμακο
07/10/2026 - 18:42
ΙΣΑ: 318 καταγγελίες για ιατρεία μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη μόνο στην Αθήνα
Επικαιρότητα
07/10/2026 - 18:01
Πώς θα καθαρίσετε τα ασημένια κοσμήματα που έχουν μαυρίσει
Ευ Ζην
07/10/2026 - 17:18

ΔΗΜΟΦΙΛΗ