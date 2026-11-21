Τα σουτζουκάκια είναι μια αγαπημένη συνταγή, η οποία ωστόσο πολλές φορές είναι αρκετά βαριά, λόγω του τηγανίσματος. Τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να ετοιμάσετε τα σμυρναίικα σουτζουκάκια και στον φούρνο, περιορίζοντας έτσι την ανάγκη για επιπλέον λάδι κατά το μαγείρεμα.

Η παρακάτω συνταγή διατηρεί τη χαρακτηριστική γεύση του κύμινου και της σάλτσας ντομάτας, ενώ αποτελεί μια πρακτική εναλλακτική για όσους θέλουν να αποφύγουν το τηγάνισμα.

Υλικά για 8 έως 10 μερίδες

• 1 κιλό ανάμεικτο κιμά

• 200 γρ. τριμμένη φρυγανιά

• 100 γρ. μαγιονέζα

• 150 γρ. ελαιόλαδο

• 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

Για τη σάλτσα

• 1 χάρτινη συσκευασία Pumaro

• 1 κύβο ζωμού βοδινού

• 1 ποτήρι νερό

• Αλάτι και πιπέρι

• Κύμινο για τη σάλτσα και τον κιμά

• 1 σκελίδα σκόρδο

Για το συνοδευτικό

• 500 γρ. ρύζι parboiled

Εκτέλεση

Αρχικά, ετοιμάστε τη σάλτσα, σοτάροντας ελαφρά το σκόρδο. Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά της σάλτσας και αφήστε τη να βράσει για 15 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρά.

Σε ένα μπολ, ζυμώστε καλά όλα τα υλικά του κιμά και αφήστε το μείγμα στο ψυγείο για μισή ώρα.

Λαδώστε ελαφρά ένα ταψί, πλάστε τον κιμά σε μακρόστενα σουτζουκάκια και τοποθετήστε τα στο ταψί. Περιχύστε τα με τη σάλτσα.

Ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 30 έως 35 λεπτά. Σερβίρετε τα σουτζουκάκια με σουρωτό ρύζι πιλάφι.

Πηγή: Maria Kragari / Cookpad