Οι κουραμπιέδες είναι από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα γλυκά, αλλά η παραδοσιακή συνταγή περιέχει αρκετή ζάχαρη και βούτυρο. Αν αναζητάτε μια πιο ελαφριά εκδοχή για τις γιορτές, μπορείτε να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή, που χρησιμοποιεί άχνη στέβιας αντί για ζάχαρη και βούτυρο χαμηλών λιπαρών. Η παρασκευή τους είναι απλή, απαιτεί λίγα υλικά και το αποτέλεσμα είναι λαχταριστοί κουραμπιέδες με αμύγδαλα, ιδανικοί για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Υλικά για 1 ταψί

• 400 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

• 45 γρ. άχνη στέβιας με αναλογία προς τη ζάχαρη 1:2

• 300 γρ. κρύο βούτυρο light, κομμένο σε κύβους

• 50 γρ. ψημένα αμύγδαλα, χοντροσπασμένα (με τη φλούδα τους)

• Άχνη στέβιας για το πασπάλισμα, κατά βούληση

Εκτέλεση

Βάλτε στον κάδο του μίξερ την άχνη στέβιας μαζί με το αλεύρι και ανακατέψτε με το φτερό για 30 δευτερόλεπτα.

Προσθέστε το κρύο βούτυρο και χτυπήστε σε χαμηλή ταχύτητα με το φτερό, μέχρι να μαζευτεί η ζύμη γύρω από αυτό. Ρίξτε τα αμύγδαλα και συνεχίστε το ανακάτεμα μέχρι να ενσωματωθούν.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 170 βαθμούς Κελσίου, στον αέρα.

Πλάστε μπαλάκια των 25 γρ. και τοποθετήστε τα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.

Ψήστε για περίπου 15 με 20 λεπτά. Αφήστε τους κουραμπιέδες να κρυώσουν και βουτήξτε τους σε μπόλικη άχνη στέβιας. Τοποθετήστε τους σε μια πιατέλα και πασπαλίστε ξανά με άχνη, χρησιμοποιώντας ένα σουρωτήρι και ρίχνοντάς τη από ψηλά.

Σημείωση

Αν δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, χρησιμοποιήστε 400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ανακατεμένο με 1½ κουτ. γλ. μπέικιν πάουντερ. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε ένα βαθούλωμα στους κουραμπιέδες ή να τους πλάσετε σε μισοφέγγαρα ή σε όποιο άλλο σχήμα σάς αρέσει.

Πηγή: Matula Giasirani / Cookpad