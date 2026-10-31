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Γρήγορη και υγιεινή συνταγή για βρώμη με γεύση μελομακάρονο

Ευ Ζην
Γρήγορη και υγιεινή συνταγή για βρώμη με γεύση μελομακάρονο
ΔήμητραΚ / Cookpad
Newsroom
Σάββατο, 31/10/2026 - 06:28

Συνταγή για βρώμη με γεύση και μυρωδιά σαν μελομακάρονο.

Η βρώμη αποτελεί μια θρεπτική επιλογή για το πρωινό, καθώς είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στον κορεσμό και στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Παράλληλα, μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα υλικά, ανάλογα με τις γευστικές προτιμήσεις σας.

Αν θέλετε να δώσετε στο πρωινό σας μια πιο γιορτινή γεύση, μπορείτε να δοκιμάσετε μια εύκολη συνταγή με βρώμη που θυμίζει μελομακάρονο. Η κανέλα, το γαρύφαλλο, το μέλι και τα καρύδια δημιουργούν τον χαρακτηριστικό συνδυασμό γεύσεων του αγαπημένου χριστουγεννιάτικου γλυκού, σε μια πιο θρεπτική εκδοχή που ετοιμάζεται μέσα σε λίγα λεπτά.

Υλικά για 1 μικρό μπολ

  • 1/2 κούπα γάλα 1.5%
  • 3 κουταλιές της σούπας βρώμη
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού κανέλα Κεϋλάνης
  • Στη μύτη του κουταλιού γαρύφαλλο σκόνη
  • Επικάλυψη:
  • 1 κουταλάκι του γλυκού μέλι
  • Κανέλα Κεϋλάνης
  • τριμμένη καρυδόψιχα

Εκτέλεση

Σε ένα κατσαρολάκι προσθέτουμε βρώμη, γάλα και μπαχαρικά και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει η κρέμα μας..

Το αδειάζουμε σε ένα μπολ, περιχύνουμε με μέλι μετά πασπαλίζουμε με καρυδόψιχα και κανέλα..

Πηγή: ΔήμητραΚ / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2026 - 03:09

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