Τζέιν Φόντα: Το απλό πρόγραμμα άσκησης για να διατηρείται σε φόρμα στα 88 της

«Όταν γερνάς, η άσκηση αποτελεί πρώτης τάξεως ανάγκη», σύμφωνα με τη Τζέιν Φόντα.

Τη δεκαετία του 1980, εκατομμύρια άνθρωποι γυμνάζονταν στο σπίτι τους ακολουθώντας τα βίντεο της Τζέιν Φόντα, κάνοντας άλματα και λακτίσματα και ιδρώνοντας μπροστά στην τηλεόραση. Σήμερα, 4 δεκαετίες αργότερα, η διάσημη ηθοποιός εξακολουθεί να ασκείται καθημερινά, με την personal trainer της, Malin Svensson, η οποία εξειδικεύεται σε αθλούμενους άνω των 50.

Αυτό που έχει αλλάξει είναι η ένταση της προπόνησής της.

«Ουσιαστικά κάνω ό,τι έκανα και παλιά, απλώς με πιο αργό ρυθμό», δήλωσε η σταρ στο περιοδικό People στις αρχές του 2025. Στα 88 της, έχει αφήσει πίσω της τις έντονες προπονήσεις και έχει υιοθετήσει ένα πιο ήπιο πρόγραμμα γυμναστικής, το οποίο μπορεί να ακολουθεί σε βάθος χρόνου. Μάλιστα, οι επιλογές της συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τις συστάσεις των ειδικών για τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης όσο μεγαλώνουμε.

1. Περπάτημα, κατά προτίμηση στη φύση

Παλαιότερα, η ηθοποιός συνήθιζε να τρέχει. Σήμερα, προτιμά το περπάτημα για την αερόβια άσκησή της.

«Η αγαπημένη μου αερόβια άσκηση είναι το περπάτημα», είπε πρόσφατα στο W Magazine. «Ανάλογα με τον καιρό, χρησιμοποιώ επίσης τον διάδρομο και το στατικό ποδήλατο στο σπίτι». Όπως ανέφερε στο People, της αρέσει ιδιαίτερα «να περπατά στη φύση, μέσα στο δάσος, ειδικά σε διαδρομές με ανηφόρες και κατηφόρες».

Το περπάτημα είναι μια ήπια μορφή άσκησης που δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα τις αρθρώσεις και συμβάλλει στην υγεία της καρδιάς. «Η αερόβια άσκηση είναι αυτή που διατηρεί την καρδιά σας υγιή», τόνισε η διάσημη ηθοποιός.

2. Ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης για διαφορετικά μέρη του σώματος

Η χολιγουντιανή σταρ δεν γυμνάζει όλες τις μυϊκές ομάδες στην ίδια προπόνηση, αλλά τις εναλλάσσει ανάλογα με την ημέρα.

«Τη μία μέρα γυμνάζω το πάνω μέρος του σώματος και την άλλη το κάτω», επισήμανε η ίδια.

Οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο μεγαλώνουμε, καθώς η μυϊκή μάζα μειώνεται φυσιολογικά με την ηλικία. Η διατήρηση της δύναμης στα πόδια, για παράδειγμα, διευκολύνει καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ανέβασμα της σκάλας ή το να σηκωθείτε από μια καρέκλα, καθώς και μειώνει τον κίνδυνο των πτώσεων, οι οποίες αποτελούν και σημαντικό αίτιο θανάτου στους ηλικιωμένους.

3. Ασκήσεις ισορροπίας

Το περπάτημα σε ανηφόρες, κατηφόρες και ανώμαλο έδαφος δεν βοηθά μόνο στην αύξηση των καρδιακών παλμών. Απαιτεί επίσης καλή ισορροπία και συντονισμό των κινήσεων, δύο ικανότητες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των πτώσεων.

Μπορείτε να εξασκήσετε την ισορροπία σας και στο σπίτι, με απλές ασκήσεις, όπως το να στέκεστε στο ένα πόδι ή να περπατάτε σε ευθεία γραμμή, βάζοντας τη φτέρνα του ενός ποδιού ακριβώς μπροστά από τα δάχτυλα του άλλου.

4. Διατάσεις για καλύτερη ευλυγισία

Οι διατάσεις αποτελούν επίσης μέρος της φιλοσοφίας της Τζέιν Φόντα γύρω από τη γυμναστική.

Οι τακτικές διατάσεις βοηθούν στη διατήρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων, ώστε οι καθημερινές κινήσεις να γίνονται πιο εύκολα και άνετα.

5. Πιο αργές και ελεγχόμενες κινήσεις

Η μεγαλύτερη αλλαγή που έχει κάνει η ηθοποιός στον τρόπο που γυμνάζεται αφορά την ταχύτητα με την οποία εκτελεί τις ασκήσεις.

«Το κλειδί είναι να κάνω τις ασκήσεις πιο αργά. Εξακολουθώ να κάνω πολλές από τις ασκήσεις που έκανα παλιά. Απλώς τις κάνω πιο αργά», υπογράμμισε η ίδια.

Η εκτέλεση των ασκήσεων με αργές και ελεγχόμενες κινήσεις μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους μυς να δουλεύουν σε όλη τη διάρκεια της κίνησης.

Τι λέει η επιστήμη

Το πρόγραμμα γυμναστικής που ακολουθεί η Τζέιν Φόντα συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη σωματική δραστηριότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, οι ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 150 έως 300 λεπτά αερόβιας άσκησης μέτριας έντασης την εβδομάδα, όπως το γρήγορο περπάτημα. Παράλληλα, συστήνεται να εντάσσουν στο πρόγραμμά τους ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης τουλάχιστον 2 ημέρες την εβδομάδα.

Για τα άτομα άνω των 65 ετών, ο Οργανισμός συστήνει επίσης ασκήσεις που συνδυάζουν την ενδυνάμωση με την εξάσκηση της ισορροπίας, τουλάχιστον 3 ημέρες την εβδομάδα. Στόχος είναι να διατηρούν την ικανότητά τους να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να μειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων.