Μακροζωία: Οι μικρές καθημερινές αλλαγές που θα σας κρατήσουν υγιείς μεγαλώνοντας

Μικρές αλλαγές στη διατροφή, την άσκηση και την καθημερινότητά σας μπορούν να προωθήσουν τη μακροζωία.

Οι συμβουλές για την υγεία δεν είναι ίδιες για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Καθώς μεγαλώνετε, το σώμα σας αλλάζει και οι ανάγκες του διαφοροποιούνται. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται να ακολουθήσετε εξαντλητικά προγράμματα γυμναστικής ή αυστηρές δίαιτες που αποκλείουν ολόκληρες ομάδες τροφίμων. Αντίθετα, οι μικρές, σταθερές αλλαγές στις καθημερινές σας συνήθειες μπορούν να κάνουν τη διαφορά, προωθώντας τη μακροζωία.

Μέσα στον μεγάλο όγκο πληροφοριών για την υγεία που κυκλοφορούν σήμερα, πολλές από τις οποίες δεν προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, είναι εύκολο να αισθανθείτε σύγχυση. Γι’ αυτό, καρδιολόγοι, διατροφολόγοι και άλλοι επαγγελματίες υγείας μοιράζονται μία συμβουλή που θα ήθελαν να ακολουθούν όλοι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς τους.

Τι θα ήθελαν οι διατροφολόγοι να προσέχετε στη διατροφή σας

Η ισορροπημένη διατροφή αποτελεί βασικό πυλώνα της υγιούς γήρανσης. Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι, όσο μεγαλώνετε, είναι σημαντικό να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσληψη φυτικών ινών, πρωτεΐνης και βιταμίνης D, χωρίς να παραμελείτε την επαρκή ενυδάτωση.

Η διαιτολόγος-διατροφολόγος Kathleen Garcia-Benson τονίζει τη σημασία των φυτικών ινών για την υγεία του πεπτικού συστήματος και την ομαλή λειτουργία του εντέρου, ενώ η επαρκής πρόσληψή τους συνδέεται και με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Μπορείτε να αυξήσετε την κατανάλωσή τους προσθέτοντας στη διατροφή σας φρούτα του δάσους, λιναρόσπορο ή σπόρους chia στη βρώμη σας, καθώς και άλλες τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες. Φροντίστε, παράλληλα, να πίνετε αρκετό νερό, ιδιαίτερα όταν αυξάνετε την πρόσληψή τους.

Εξίσου σημαντική είναι η πρωτεΐνη. Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Courtney Pelitera, ένα από τα συχνότερα προβλήματα που εμφανίζονται με την ηλικία είναι η σαρκοπενία, δηλαδή η σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας, δύναμης και λειτουργικότητας. Η τακτική άσκηση σε συνδυασμό με την επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Η ίδια προτείνει στους μεγαλύτερους σε ηλικία ενήλικες να επιδιώκουν την κατανάλωση τουλάχιστον 20 γραμμαρίων πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, προσαρμόζοντας τις ανάγκες τους στις ατομικές τους συνθήκες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και η βιταμίνη D, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της υγείας των οστών, στη λειτουργία των μυών και στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Καθώς μεγαλώνετε, το σώμα σας γίνεται λιγότερο αποτελεσματικό στη σύνθεση της βιταμίνης D μέσω της έκθεσης στον ήλιο, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο κίνδυνος ανεπάρκειας. Καλές διατροφικές πηγές αποτελούν τα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, ο τόνος, η πέστροφα και το σκουμπρί, οι κρόκοι αυγών, τα μανιτάρια και ορισμένα εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Τέλος, μην υποτιμάτε τη σημασία της ενυδάτωσης. Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Colette Micko, η αίσθηση της δίψας μπορεί να εξασθενήσει με την ηλικία, με αποτέλεσμα να μην αντιλαμβάνεστε πάντα έγκαιρα ότι ο οργανισμός σας χρειάζεται νερό. Η επαρκής πρόσληψη υγρών είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των κυττάρων, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, την πέψη και τη λίπανση των αρθρώσεων, ενώ μπορεί να συμβάλει και στη διατήρηση της ενέργειάς σας.

Για να παραμένετε επαρκώς ενυδατωμένοι, μπορείτε να κατανέμετε την κατανάλωση νερού μέσα στην ημέρα, να έχετε πάντα ένα ποτήρι ή ένα μπουκάλι κοντά σας και να επιλέγετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι ανάγκες σε υγρά διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση της υγείας και τις συνθήκες της καθημερινότητας, επομένως είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις εξατομικευμένες οδηγίες του γιατρού σας, εφόσον υπάρχουν.

Οι διατροφικές συνήθειες που προστατεύουν την καρδιά σας

Για τη διατήρηση της καρδιαγγειακής υγείας, η γιατρός επειγόντων περιστατικών Katie Golden συνιστά την κατανάλωση κυρίως φυσικών, φυτικών τροφίμων και προτείνει τη μεσογειακή διατροφή ως ένα ιδιαίτερα ωφέλιμο πρότυπο διατροφής.

Δώστε έμφαση στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, στα προϊόντα ολικής άλεσης, στις άπαχες πηγές πρωτεΐνης και στα καλά λιπαρά, όπως αυτά που περιέχονται στο ελαιόλαδο και στους ξηρούς καρπούς. Παράλληλα, θυμηθείτε ότι η υγιεινή διατροφή δεν χρειάζεται να συνοδεύεται από αυστηρούς περιορισμούς. Απολαύστε τα γεύματά σας μαζί με φίλους και την οικογένειά σας, καθώς η κοινωνική επαφή και η ψυχική ευεξία αποτελούν επίσης σημαντικά στοιχεία της συνολικής υγείας.

Η άσκηση είναι απαραίτητη σε κάθε ηλικία

Αν υπάρχει μία συμβουλή στην οποία συμφωνούν οι καρδιολόγοι, αυτή είναι η σημασία της τακτικής σωματικής δραστηριότητας. Όπως επισημαίνει ο καρδιολόγος Eldad Einav, πολυάριθμες μελέτες δείχνουν ότι η άσκηση μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του σακχάρου, στη διαχείριση της χοληστερόλης και του σωματικού βάρους, καθώς και στη μείωση της φλεγμονής και του στρες.

Επιπλέον, η συστηματική κίνηση συνδέεται με καλύτερο ύπνο, ενισχυμένη γνωστική λειτουργία, μεγαλύτερη αντοχή και καλύτερη ισορροπία, ενώ μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της κινητικότητας και της υγείας των αρθρώσεων.

Δεν χρειάζεται, ωστόσο, να περνάτε ώρες στο γυμναστήριο ή να ακολουθείτε απαιτητικά προγράμματα προπόνησης για να αποκομίσετε τα οφέλη της άσκησης. Ο Dany Sayad, ιατρικός διευθυντής του Κέντρου Αριστείας Γενικής Καρδιολογίας του Ινστιτούτου Καρδιάς και Αγγείων του Tampa General Hospital, επισημαίνει ότι ένας σημαντικός στόχος είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 150 λεπτών σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα.

Το είδος της άσκησης πρέπει να προσαρμόζεται στις σωματικές δυνατότητές σας. Το περπάτημα, το Pilates και η γιόγκα σε καθιστή θέση αποτελούν επιλογές χαμηλής επιβάρυνσης που μπορούν να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή υγεία, την ισορροπία και την κινητικότητα, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση του κινδύνου πτώσεων και στη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας.

Ποιες συνήθειες θα ήταν καλό να εγκαταλείψετε

Εκτός από τις συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε, υπάρχουν και ορισμένες που χρειάζεται να περιορίσετε ή να εγκαταλείψετε, εάν θέλετε να προστατεύσετε την καρδιά σας.

Ο καρδιολόγος Philip Nimoityn υπογραμμίζει τη σημασία της αποφυγής του καπνίσματος, της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και της παχυσαρκίας. Η ισορροπημένη διατροφή, με έμφαση στο μεσογειακό πρότυπο, μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων.

Παράλληλα, ο τακτικός έλεγχος της καρδιαγγειακής υγείας είναι σημαντικός για την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών παραγόντων κινδύνου. Εκτός από τον συνήθη έλεγχο των λιπιδίων, ορισμένες πρόσθετες εξετάσεις μπορούν, σε επιλεγμένα άτομα, να προσφέρουν πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απολιποπρωτεΐνη Β (ApoB), η λιποπρωτεΐνη(a) [Lp(a)] και η υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (hs-CRP), η οποία αποτελεί δείκτη φλεγμονής. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η αξονική μέτρηση του δείκτη ασβεστίου των στεφανιαίων αρτηριών μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Ωστόσο, δεν χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι όλες τις παραπάνω εξετάσεις. Η επιλογή τους πρέπει να γίνεται σε συνεννόηση με τον γιατρό σας, λαμβάνοντας υπόψη το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τους υπάρχοντες παράγοντες κινδύνου και τις ήδη πραγματοποιημένες εξετάσεις.

Το σημαντικότερο συμπέρασμα είναι ότι η υγιής γήρανση δεν απαιτεί ακραίες αλλαγές. Με μια ισορροπημένη διατροφή, επαρκή ενυδάτωση, τακτική άσκηση και προληπτικούς ελέγχους προσαρμοσμένους στις ανάγκες σας, μπορείτε να υποστηρίξετε την υγεία σας και να διατηρήσετε την αυτονομία και την ποιότητα ζωής σας όσο μεγαλώνετε.