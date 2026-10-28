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«Βουτιά» για τις γεννήσεις στην Ελλάδα

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«Βουτιά» για τις γεννήσεις στην Ελλάδα
Αντώνης Ραυτόπουλος
Τετάρτη, 28/10/2026 - 06:12

Όλο και λιγότερες οι γεννήσεις στη χώρα μας.

Το δημογραφικό εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα. Μάλιστα, η νέα μελέτη της Eurostat, αποτυπώνει το συγκεκριμένο ζήτημα, αφού φαίνεται ότι οι γεννήσεις πέφτουν κατακόρυφα κάθε χρόνο.

Το 2024, ο συνολικός δείκτης γονιμότητας στην ΕΕ ανήλθε σε 1,34 γεννήσεις ζώντων ανά γυναίκα, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από την έναρξη της χρονοσειράς το 2001.

Κατά τα τελευταία 20 έτη, ο δείκτης γονιμότητας παρέμεινε σταθερά κάτω από το επίπεδο της φυσικής αναπλήρωσης του πληθυσμού, το οποίο ανέρχεται σε 2,10, κυμαινόμενος μεταξύ 1,34 και 1,57 γεννήσεων ζώντων ανά γυναίκα.

Από τις 1.165 περιφέρειες της ΕΕ στο επίπεδο 3 της Ονοματολακίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 439 περιφέρειες (37,7%) κατέγραψαν το 2024 συνολικό δείκτη γονιμότητας χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, 714 περιφέρειες (61,3%) κατέγραψαν δείκτες υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ 12 περιφέρειες παρουσίασαν τιμή ίση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

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Ποσοστά τουλάχιστον 1,75 ζωντανών γεννήσεων ανά γυναίκα καταγράφηκαν σε 14 περιφέρειες τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Γαλλία, σε 6 περιφέρειες στη Γερμανία, σε 3 περιφέρειες στη Σλοβενία, σε 2 περιφέρειες στην Ουγγαρία, τις Κάτω Χώρες και τη Ρουμανία, καθώς και σε μία περιφέρεια στην Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Κροατία και τη Σλοβακία.

Αντιθέτως, οι συνολικοί δείκτες γονιμότητας ήταν ιδιαίτερα χαμηλοί στην Ισπανία (κυρίως στα βορειοδυτικά και σε ορισμένες νησιωτικές περιφέρειες) και στο μεγαλύτερο μέρος της Ιταλίας (ιδιαίτερα στη Σαρδηνία). Τα χαμηλότερα ποσοστά, κάτω από 1,00 ζωντανή γέννηση ανά γυναίκα, παρατηρήθηκαν σε 16 ισπανικές περιφέρειες, 7 πολωνικές περιφέρειες, 5 ιταλικές περιφέρειες, 3 ελληνικές περιφέρειες, καθώς και σε 2 περιφέρειες στη Γερμανία και τη Λιθουανία.

Αποκαρδιωτικά στοιχεία στην Ελλάδα

Η χώρα μας βρίσκεται μόλις στην 20ή θέση σε γονιμότητα μεταξύ των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αναλογία ανά γυναίκα ήταν 1,24 γεννήσεις, αισθητά πιο χαμηλά από το 2021 (1,43 γεννήσεις), το 2022 (1,32) και το 2023 (1,26 γεννήσεις).

Η περιοχή με τη χαμηλότερη αναλογία ήταν η Ευρυτανία με 0,82 γεννήσεις ανά γυναίκα. Ακολουθούν η Φλώρινα με 0,82 και ο Κεντρικός Τομέας Αθηνών με 0,92.

Η καλύτερη εικόνα καταγράφεται στις Κυκλάδες (1,95 γεννήσεις ανά γυναίκα) και στη Ζάκυνθο (1,71), ενώ στην Αττική η αναλογία είναι 1,13 γεννήσεις ανά γυναίκα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/10/2026 - 02:45

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