6 οφέλη του λάχανου για την υγεία που ίσως δεν γνωρίζετε

Το λάχανο μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη ασθενειών και στη μείωση της φλεγμονής. Τα οφέλη του, όμως, δεν περιορίζονται σε αυτά.

Το λάχανο ανήκει στα σταυρανθή λαχανικά, στην ίδια οικογένεια με το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών. Όπως και αυτά τα λαχανικά, περιέχει μεγάλες ποσότητες αντιοξειδωτικών, στα οποία ενδέχεται να οφείλονται πολλά από τα οφέλη του για την υγεία. Είναι παράλληλα πλούσιο σε ουσίες που καταπολεμούν τη φλεγμονή, καθώς και σε βιταμίνες C και Κ, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Πολλοί επιλέγουν το λάχανο κυρίως για την τραγανή υφή του. Αν όμως γνωρίζατε πόσα μπορεί να προσφέρει στην υγεία σας, ίσως το καταναλώνατε συχνότερα. Ακολουθούν 6 λόγοι για να βάλετε περισσότερο λάχανο στη διατροφή σας.

1. Το λάχανο μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή

Ένας από τους βασικότερους λόγους για να τρώτε περισσότερο λάχανο είναι ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της φλεγμονής στον οργανισμό. Αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις ανθοκυανίνες, μια κατηγορία ισχυρών αντιοξειδωτικών με αντιφλεγμονώδη δράση.

Σύμφωνα με έρευνες, τα αντιοξειδωτικά που βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες στο πράσινο λάχανο είναι η καμφερόλη, η κερσετίνη και η απιγενίνη, ενώ στο κόκκινο λάχανο κυριαρχεί η κυανιδίνη.

Οι ουσίες αυτές φαίνεται ότι έχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία. Αν και χρειάζονται περισσότερες μελέτες, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αντιοξειδωτικά του πράσινου λάχανου μπορούν να περιορίσουν τη χρόνια φλεγμονή και να προστατεύσουν τα κύτταρα στο συκώτι, το νευρικό σύστημα και τους πνεύμονες από βλάβες.

Αντίστοιχα, η κυανιδίνη που περιέχεται στο κόκκινο λάχανο μπορεί να μειώσει τις κυτταρικές βλάβες και το οξειδωτικό στρες στα αιμοφόρα αγγεία. Εργαστηριακές μελέτες δείχνουν επιπλέον ότι ενδέχεται να βοηθά στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα.

Το λάχανο περιέχει και άλλες ωφέλιμες ουσίες, όπως τα γλυκοσινολικά.

«Όταν καταναλώνουμε αυτές τις ουσίες και απορροφώνται από τους ιστούς, αλληλεπιδρούν με πρωτεΐνες που μεταφέρουν σήματα μέσα στα κύτταρα, ενεργοποιώντας την παραγωγή αντιοξειδωτικών και αντιφλεγμονωδών ενζύμων, πρωτεϊνών και άλλων προστατευτικών ουσιών», εξήγησε στο Everyday Health ο Bryan Q. Le, επιστήμονας τροφίμων από το Πιούγιαλαπ της Ουάσινγκτον.

«Η διαδικασία αυτή βοηθά τον οργανισμό να απομακρύνει ιδιαίτερα δραστικές μορφές οξυγόνου και άλλα τοξικά απόβλητα. Έτσι, μπορεί να περιοριστούν η φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, προσφέροντας ενδεχομένως προστασία από καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκινογόνους παράγοντες και μεταβολικές διαταραχές, όπως ο διαβήτης».

2. Το λάχανο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου

Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες εξετάζουν κατά πόσο τα σταυρανθή λαχανικά μπορούν να συμβάλουν στην προστασία από τον καρκίνο. Το λάχανο ανήκει σε αυτή την κατηγορία και περιέχει θρεπτικά συστατικά που θα μπορούσαν να έχουν θέση σε μια διατροφή που στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου.

Καταρχάς, το λάχανο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C. Ένα μόνο φύλλο περιέχει περίπου 12 mg βιταμίνης C, ενώ ένα ολόκληρο λάχανο μεσαίου μεγέθους περιέχει περίπου 332 mg.

Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης C είναι 90 mg για τους ενήλικες άνδρες και 75 mg για τις ενήλικες γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι λίγα μόνο φύλλα λάχανου αρκούν για να καλύψετε περίπου τη μισή ποσότητα που χρειάζεστε καθημερινά.

Η βιταμίνη C έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μελέτες δείχνουν ότι μια διατροφή πλούσια σε αυτήν μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα και του μαστού.

Σημαντικό ρόλο ενδέχεται να παίζουν και τα γλυκοσινολικά που περιέχει το λάχανο.

«Όταν κόβουμε, μασάμε ή χωνεύουμε το λάχανο, τα γλυκοσινολικά διασπώνται σε βιοδραστικές ουσίες που ενδέχεται να έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να απομακρύνει καρκινογόνες ουσίες», ανέφερε η Cindy Chou, διαιτολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία και σεφ από τη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας.

3. Το λάχανο βοηθά στην πήξη του αίματος και προστατεύει τα οστά

Η βιταμίνη Κ μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή όσο άλλες βιταμίνες, αλλά είναι απαραίτητη για πολλές σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού.

Όπως εξηγούν τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, η βιταμίνη Κ συμβάλλει στη φυσιολογική πήξη του αίματος και στη διατήρηση της υγείας των οστών. Το λάχανο αποτελεί εξαιρετική πηγή της, καθώς ένα φλιτζάνι περιέχει 53 μικρογραμμάρια βιταμίνης Κ.

Υπάρχει, όμως, κάτι που πρέπει να προσέξετε. Η βιταμίνη Κ είναι λιποδιαλυτή, πράγμα που σημαίνει ότι ο οργανισμός χρειάζεται λιπαρά για να την απορροφήσει. Επομένως, όταν ετοιμάζετε λάχανο, είναι καλό να το συνδυάζετε με κάποια τροφή που περιέχει λιπαρά.

Σύμφωνα με την Amanda Terillo, αγρότισσα και διαιτολόγο από τη Βιρτζίνια, αυτό δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. «Πολλά από τα τρόφιμα που μαγειρεύουμε μαζί με το λάχανο περιέχουν έτσι κι αλλιώς λιπαρά, όπως το μοσχαρίσιο κρέας και τα λιπαρά ψάρια», τόνισε.

Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η βιταμίνη Κ μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα, όπως η βαρφαρίνη και άλλα αντιπηκτικά που δρουν ως ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ. Αντίθετα, νεότερα αντιπηκτικά, όπως η απιξαμπάνη και η ριβαροξαμπάνη, δεν επηρεάζονται από την πρόσληψή της.

Αν λαμβάνετε τέτοια φάρμακα, καλό είναι να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον διαιτολόγο σας προτού αυξήσετε την κατανάλωση λάχανου.

4. Το λάχανο κάνει καλό στην πέψη

Το λάχανο είναι καλή πηγή φυτικών ινών και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας και στη βελτίωση της λειτουργίας του εντέρου.

Ιδιαίτερα ωφέλιμες είναι οι αδιάλυτες φυτικές ίνες που περιέχει, καθώς αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και διευκολύνουν τις τακτικές κενώσεις.

Ωστόσο, σε ορισμένα άτομα οι θειούχες ενώσεις του λάχανου μπορεί να προκαλέσουν αέρια και φούσκωμα. Αν αντιμετωπίζετε τέτοια συμπτώματα, ίσως χρειαστεί να δοκιμάσετε διαφορετικές ποσότητες για να διαπιστώσετε πόσο λάχανο μπορείτε να καταναλώνετε χωρίς ενοχλήσεις.

Για ακόμα περισσότερα οφέλη στο πεπτικό σύστημα, μπορείτε να προσθέσετε στα γεύματα και τα σνακ σας λάχανο που έχει υποστεί ζύμωση, όπως το ξινολάχανο και το λάχανο τουρσί σε άλμη.

«Αυτά τα βακτήρια γαλακτικού οξέος έχουν προβιοτικές ιδιότητες που ωφελούν την υγεία. Μπορούν να βελτιώσουν την πέψη και να υποστηρίξουν το μικροβίωμα του εντέρου, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας μεγαλύτερης ποικιλίας ωφέλιμων μικροοργανισμών».

Τα επιστημονικά δεδομένα φαίνεται να συμφωνούν. Μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση τροφίμων που έχουν υποστεί ζύμωση με βακτήρια του γένους Lactobacillus μπορεί να βελτιώσει την αντίδραση του εντέρου στο στρες και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της εντερικής δυσβίωσης. Πρόκειται για μια διαταραχή της ισορροπίας των μικροοργανισμών του εντέρου, η οποία μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή.

5. Το λάχανο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C

Όταν σκέφτεστε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, πιθανότατα σας έρχονται στο μυαλό τα πορτοκάλια και τα λεμόνια. Όμως, και το λάχανο μπορεί να σας προσφέρει σημαντικές ποσότητες αυτής της βιταμίνης.

Εκτός από τον πιθανό ρόλο της στην προστασία από τον καρκίνο, η βιταμίνη C προσφέρει και άλλα οφέλη για την υγεία.

Η κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε βιταμίνη C μπορεί να βελτιώσει την υγεία του δέρματος, καθώς συμβάλλει στην παραγωγή κολλαγόνου.

Ορισμένες μελέτες δείχνουν επιπλέον ότι η πρόσληψη βιταμίνης C μέσω της διατροφής μπορεί να βοηθήσει στην προστασία του δέρματος από τις βλάβες που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου και να περιορίσει τα σημάδια γήρανσης.

Τα οφέλη της βιταμίνης C, όμως, δεν σταματούν εκεί.

«Η βιταμίνη C βοηθά επίσης στην επούλωση των πληγών, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνει τη σοβαρότητα ορισμένων περιοδοντικών παθήσεων και συμβάλλει στην απορρόφηση του σιδήρου, ενός ακόμη σημαντικού μετάλλου για τον οργανισμό», επισήμανε η Terillo.

6. Το λάχανο κάνει καλό στην καρδιά

Η φλεγμονή συνδέεται στενά με την υγεία της καρδιάς. Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το λάχανο, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά, μπορεί να ωφελήσει το καρδιαγγειακό σύστημα.

Η κυανιδίνη που περιέχεται στο κόκκινο λάχανο βοηθά στη χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων και μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα.

Τέλος, πρώιμες εργαστηριακές μελέτες και έρευνες σε ζώα δείχνουν ότι ορισμένες ουσίες που περιέχονται στα σταυρανθή λαχανικά, όπως το λάχανο, ενδέχεται να βοηθούν στην πρόληψη του σχηματισμού θρόμβων στο αίμα.