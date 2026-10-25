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Καρδιολόγος προτείνει το Νο1 λαχανικό για την υπέρταση

Ευ Ζην
Καρδιολόγος προτείνει το Νο1 λαχανικό για την υπέρταση
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Κυριακή, 25/10/2026 - 06:29

Όσοι έχουν υπέρταση θα πρέπει να μετρούν τακτικά την αρτηριακή τους πίεση και να προσέχουν τη διατροφή τους.

Η υπέρταση όταν παραμένει μη διαχειρίσιμη μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στην υγεία όπως καρδιακή προσβολή ή γνωστική έκπτωση. Επίσης, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να βλάψει τα αιμοφόρα αγγεία και τα όργανα του σώματος, οδηγώντας σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η Δρ. Annapoorna Kini, καρδιολόγος στο Mount Sinai Fuster Heart Hospital στη Νέα Υόρκη, αποκαλύπτει ένα λαχανικό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε ελεγχόμενα επίπεδα. Μιλώντας στο TODAY.com, η Δρ. Kini δήλωσε: «Αν θέλετε πραγματικά να μάθετε τι μειώνει την αρτηριακή πίεση, η απάντηση είναι το παντζάρι. Δρα στο τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων, προκαλώντας διαστολή των μαλακών μυϊκών ινών του τοιχώματος. Με αυτόν τον τρόπο, το αγγείο παραμένει εύκαμπτο».

Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, τα αιμοφόρα αγγεία γίνονται πιο άκαμπτα και αρχίζει να συσσωρεύεται πλάκα στις αρτηρίες. Καθώς οι αρτηρίες σκληραίνουν, μπορεί να εμφανιστεί υψηλή αρτηριακή πίεση.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι στην υγεία λόγω της υψηλής αρτηριακής πίεσης

Σύμφωνα με το NHS, υπάρχουν διάφορες επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από την υψηλή αρτηριακή πίεση.

Αυτές είναι:

- Καρδιακές προσβολές και καρδιακές παθήσεις
- Εγκεφαλικά επεισόδια
- Καρδιακή ανεπάρκεια
- Νεφρική νόσος και νεφρική ανεπάρκεια
- Ανεύρυσμα αορτής
- Αγγειακή άνοια και γνωστική έκπτωση
- Απώλεια όρασης
- Σεξουαλική δυσλειτουργία

Πώς μπορώ να μειώσω τον κίνδυνο εμφάνισης υψηλής αρτηριακής πίεσης;

Σύμφωνα με τη διαιτολόγο Natalie Rizzo, το μονοξείδιο του αζώτου αποτελεί έναν καλό τρόπο για τη μείωση αυτού του κινδύνου. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν «ισχυρό αγγειοδιασταλτικό παράγοντα, ο οποίος ανοίγει τα αιμοφόρα αγγεία και προάγει τη ροή του αίματος σε όλο το σώμα».

Η Δρ. Kini τονίζει ότι το παντζάρι είναι ένα λαχανικό με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νιτρικά άλατα. «Όταν εντάσσετε το παντζάρι στη διατροφή σας, ο οργανισμός μετατρέπει αυτά τα άλατα σε μονοξείδιο του αζώτου, το οποίο μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση. Μπορείτε επίσης να καταναλώσετε τα φύλλα των παντζαριών για να ενισχύσετε αυτό το αποτέλεσμα», διευκρινίζει.

Η ίδια προτείνει να μαγειρεύετε τα φύλλα με ελαιόλαδο, λίγο σκόρδο και μια πρέζα αλάτι. Αποτελούν εξαιρετική προσθήκη σε σούπες, σαλάτες ή φαγητά κατσαρόλας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/10/2026 - 00:30

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