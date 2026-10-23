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Πώς θα καθαρίσετε τα ρούχα που πήραν χρώμα στο πλυντήριο

Ευ Ζην
Πώς θα καθαρίσετε τα ρούχα που πήραν χρώμα στο πλυντήριο
magnific
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 17:30

Υπάρχουν μερικά πράγματα για να επαναφέρετε το αρχικό χρώμα των ρούχων σας, είτε αυτά είναι λευκά είτε χρωματιστά.

Ένα από τα ενοχλητικά προβλήματα στο πλύσιμο των ρούχων είναι όταν κάποιο ρούχο ξεβάφει, με αποτέλεσμα να πάρουν χρώμα όλα τα υπόλοιπα. Μία κόκκινη κάλτσα που μπήκε κατά λάθος στο πλυντήριο με τα λευκά ή ένα σκούρο μπλουζάκι που πλύθηκε μαζί με τα ανοιχτόχρωμα αρκούν για να βγουν τα μισά ρούχα από το πλυντήριο με μια ροζ ή γκρι απόχρωση. Αν σας έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, γνωρίζετε πόσο εύκολα μπορεί ένα λάθος στο πλύσιμο να καταστρέψει τα ρούχα σας.

Τα καλά νέα είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να σώσετε τα ρούχα που βάφτηκαν, αρκεί να δράσετε γρήγορα και να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία. Παρακάτω θα δείτε πώς να αφαιρέσετε το χρώμα που ξέβαψε στα ρούχα, ποιες μέθοδοι είναι κατάλληλες για τα λευκά και τα χρωματιστά και πότε είναι προτιμότερο να απευθυνθείτε σε επαγγελματίες.

Γιατί ξεβάφουν τα ρούχα στο πλύσιμο

Όταν ένα ρούχο ξεβάφει στο πλυντήριο, μέρος της βαφής του διαλύεται στο νερό και μεταφέρεται σε άλλα ρούχα κατά το πλύσιμο. Αυτό συμβαίνει συνήθως για τους εξής λόγους:

• Τα καινούργια ρούχα βγάζουν περισσότερο χρώμα στα πρώτα πλυσίματα.

• Τα σκουρόχρωμα ρούχα μπορεί να ξεβάψουν όταν πλένονται με ζεστό νερό.

• Όταν ο κάδος του πλυντηρίου είναι υπερβολικά γεμάτος, τα ρούχα δεν ξεβγάζονται σωστά.

• Χρησιμοποιείται ακατάλληλο απορρυπαντικό.

Σύμφωνα με ειδικούς στη φροντίδα των υφασμάτων, οι συνθετικές βαφές είναι πιο πιθανό να ξεβάψουν κατά τα πρώτα πλυσίματα, ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία του νερού ξεπερνά τους 30°C.

Πώς να σώσετε γρήγορα τα ρούχα που βάφτηκαν στο πλύσιμο

Αν διαπιστώσετε ότι κάποιο ρούχο έχει ξεβάψει και έχει βάψει τα υπόλοιπα, είναι σημαντικό να δράσετε αμέσως, όσο τα ρούχα είναι ακόμη βρεγμένα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

• Μην αφήσετε τα ρούχα να στεγνώσουν.

• Ξεπλύνετε το ρούχο που βάφτηκε με κρύο νερό.

• Μουλιάστε το σε κρύο νερό με ένα αφαιρετικό λεκέδων που περιέχει ενεργό οξυγόνο.

• Πλύνετέ το ξανά, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα ρούχα.

• Αφήστε το να στεγνώσει φυσικά και ελέγξτε αν έχει φύγει ο λεκές.

Μην βάζετε ποτέ στο στεγνωτήριο ρούχα των οποίων το χρώμα έχει αλλοιωθεί, αν δεν έχει φύγει εντελώς ο λεκές. Η θερμότητα μπορεί να σταθεροποιήσει τη βαφή στο ύφασμα, με αποτέλεσμα ο λεκές να γίνει μόνιμος.

Αυτή η μέθοδος είναι αποτελεσματική στις περισσότερες περιπτώσεις μεταφοράς χρώματος σε βαμβακερά ρούχα και υφάσματα με μεικτή σύνθεση.

Πώς να αφαιρέσετε το χρώμα που ξέβαψε στα λευκά ρούχα

Τα λευκά ρούχα είναι εκείνα που επηρεάζονται περισσότερο όταν κάποιο άλλο ρούχο ξεβάφει στο πλύσιμο.

Για να αφαιρέσετε το χρώμα που έχει μεταφερθεί στα λευκά σας ρούχα:

• Μουλιάστε τα σε κρύο νερό με λευκαντικό με βάση το ενεργό οξυγόνο.

• Αφήστε τα στο νερό για τουλάχιστον μία ώρα.

• Ξεπλύνετέ τα πολύ καλά.

• Πλύνετέ τα ξεχωριστά, σε πρόγραμμα με κρύο νερό.

Αποφύγετε τη χλωρίνη, εκτός αν αναγράφεται στην ετικέτα του ρούχου ότι επιτρέπεται η χρήση της. Η χλωρίνη μπορεί να αντιδράσει με τα υπολείμματα της βαφής και να κάνει τους λεκέδες ακόμη χειρότερους.

Πώς να αφαιρέσετε το χρώμα που ξέβαψε στα χρωματιστά ρούχα

Τα χρωματιστά ρούχα χρειάζονται πιο ήπια μεταχείριση, ώστε να μη χάσουν το αρχικό τους χρώμα.

Δοκιμάστε τα εξής:

• Μουλιάστε τα σε κρύο νερό με ένα αφαιρετικό λεκέδων κατάλληλο για χρωματιστά ρούχα.

• Αποφύγετε τη χλωρίνη και τα ισχυρά απορρυπαντικά.

• Γυρίστε τα ρούχα από την ανάποδη και πλύνετέ τα σε πρόγραμμα για ευαίσθητα.

• Αφήστε τα να στεγνώσουν φυσικά, χωρίς στεγνωτήριο.

Μπορεί η μαγειρική σόδα να αφαιρέσει το χρώμα που ξέβαψε;

Η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση μικρών λεκέδων από χρώμα που έχει ξεβάψει, αλλά δεν κάνει θαύματα.

Για να τη χρησιμοποιήσετε:

• Ανακατέψτε μαγειρική σόδα με λίγο κρύο νερό, μέχρι να σχηματιστεί μια πάστα.

• Απλώστε την πάστα πάνω στον λεκέ.

• Αφήστε τη να δράσει για 30 λεπτά.

• Ξεπλύνετε πολύ καλά το ρούχο πριν το πλύνετε.

Η μέθοδος αυτή μπορεί να βοηθήσει όταν οι λεκέδες είναι ελαφριοί, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν έχει μεταφερθεί μεγάλη ποσότητα χρώματος.

Τα συνηθισμένα λάθη που κάνουν το πρόβλημα χειρότερο

Αν κάποιο ρούχο έχει ξεβάψει στο πλύσιμο, αποφύγετε τα παρακάτω λάθη:

• Να χρησιμοποιήσετε αμέσως ζεστό νερό.

• Να στεγνώσετε τα ρούχα πριν αφαιρέσετε τους λεκέδες.

• Να πλένετε τα λευκά μαζί με τα χρωματιστά.

• Να γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο του πλυντηρίου.

• Να χρησιμοποιείτε χλωρίνη σε χρωματιστά υφάσματα.

Αυτά τα λάθη μπορεί να κάνουν τους λεκέδες από το ξέβαμμα μόνιμους.

Πότε είναι καλύτερο να απευθυνθείτε σε καθαριστήριο

Ορισμένοι λεκέδες από ρούχα που έχουν ξεβάψει είναι πολύ επίμονοι και δύσκολα αντιμετωπίζονται στο σπίτι. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Όταν έχει μεταφερθεί μεγάλη ποσότητα χρώματος σε άλλα ρούχα.

• Όταν πρόκειται για ευαίσθητα υφάσματα.

• Όταν έχουν βαφτεί ακριβά ρούχα.

• Όταν τα λευκά ρούχα έχουν γίνει γκρι ή ροζ.

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