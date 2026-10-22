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Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα φίλτρα του απορροφητήρα για να απομακρύνετε λίπη και μυρωδιές

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Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα φίλτρα του απορροφητήρα για να απομακρύνετε λίπη και μυρωδιές
Abbey Houston / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 19:00

Ο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για να καθαρίσετε τα φίλτρα του απορροφητήρα σας.

Ακόμη κι αν φροντίζετε να διατηρείτε τον φούρνο και τις εστίες σας καθαρά, τα φίλτρα του απορροφητήρα είναι ένα σημείο που εύκολα ξεχνάτε. Αν έχετε καιρό να τα ελέγξετε ή δεν τα έχετε καθαρίσει ποτέ, είναι πολύ πιθανό να τα βρείτε καλυμμένα με λίπος. Άλλωστε, αυτή είναι η δουλειά τους: να συγκρατούν τα λίπη που απελευθερώνονται κατά το μαγείρεμα.

Όσο περνά ο καιρός, όμως, το λίπος συσσωρεύεται μαζί με σκόνη και υπολείμματα τροφίμων, με αποτέλεσμα τα φίλτρα να φράζουν και ο απορροφητήρας να χάνει την αποτελεσματικότητά του. Το τακτικό καθάρισμα είναι επομένως απαραίτητο. Δείτε πόσο συχνά χρειάζεται και πώς μπορείτε να το κάνετε, βήμα προς βήμα, για να γίνουν τα φίλτρα σας σαν καινούργια.

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζετε τα φίλτρα του απορροφητήρα;

- Κάθε δύο με τρεις μήνες είναι ένας καλός γενικός κανόνας.

- Μία φορά τον μήνα ή συχνότερα, αν χρησιμοποιείτε τακτικά τις εστίες και τηγανίζετε συχνά.

- Κάθε έξι μήνες ή και πιο αραιά, αν μαγειρεύετε σπάνια στις εστίες.

- Μετά την προετοιμασία ενός μεγάλου γεύματος, όπως ένα τραπέζι για καλεσμένους ή ένα γιορτινό τραπέζι.

- Μόλις παρατηρήσετε ότι έχουν μαζευτεί λίπη και βρομιές.

- Αν ο απορροφητήρας αρχίσει να κάνει περισσότερο θόρυβο ή δεν τραβάει καλά τον καπνό όταν λειτουργεί.

Πώς να καθαρίσετε τα φίλτρα του απορροφητήρα από τα λίπη

Για να καθαρίσετε τα φίλτρα στον νεροχύτη, θα χρειαστείτε μόνο βραστό νερό, μαγειρική σόδα και ένα υγρό πιάτων που απομακρύνει αποτελεσματικά τα λίπη.

Ορισμένα φίλτρα μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων, ανάλογα με το υλικό τους. Αν, ωστόσο, έχετε καιρό να τα καθαρίσετε, καλό είναι να ακολουθήσετε πρώτα την παρακάτω διαδικασία, ώστε να μη γεμίσει το πλυντήριό σας με λίπη.

Τι θα χρειαστείτε

- Πολύ ζεστό ή βραστό νερό

- Υγρό πιάτων που διαλύει τα λίπη

- Μαγειρική σόδα

- Μια βούρτσα καθαρισμού που δεν χαράζει

- Χαρτί κουζίνας ή καθαρά πανιά κουζίνας

1. Βγάλτε τα φίλτρα από τον απορροφητήρα

Τα περισσότερα φίλτρα βγαίνουν εύκολα από το κάτω μέρος του απορροφητήρα: είτε τα σύρετε προς τα έξω είτε απασφαλίζετε το κούμπωμά τους. Ορισμένα διαθέτουν έναν μεταλλικό κρίκο, τον οποίο πιάνετε για να σπρώξετε ελαφρά το φίλτρο προς τα πάνω και να το τραβήξετε έξω.

2. Γεμίστε τον νεροχύτη ή έναν κουβά με βραστό νερό

Όσο πιο ζεστό είναι το νερό, τόσο πιο εύκολα απομακρύνονται τα λίπη. Αν το νερό της βρύσης σας είναι αρκετά ζεστό, μπορεί να αρκεί. Διαφορετικά, μπορείτε να βράσετε νερό στον βραστήρα και να το ρίξετε στον νεροχύτη, αφού πρώτα κλείσετε την τάπα.

3. Προσθέστε μαγειρική σόδα και υγρό πιάτων

Ρίξτε στο νερό αρκετό υγρό πιάτων και περίπου 60 γρ. μαγειρικής σόδας. Ανακατέψτε με τη βούρτσα μέχρι να διαλυθεί η σόδα και να σχηματιστεί σαπουνάδα.

4. Βάλτε τα φίλτρα στο νερό

Βυθίστε τα φίλτρα στο νερό, φροντίζοντας να καλύπτονται ολόκληρα.

5. Αφήστε τα να μουλιάσουν

Αφήστε τα μέσα στο νερό για 10 λεπτά.

6. Τρίψτε τα με τη βούρτσα

Αφού μουλιάσουν, τρίψτε τα με μια βούρτσα που δεν χαράζει, για να απομακρύνετε τα λίπη και τις βρομιές. Αν χρειαστεί, προσθέστε λίγο ακόμη υγρό πιάτων στη βούρτσα.

7. Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα

Ξεπλύνετε καλά τα φίλτρα με ζεστό νερό και στεγνώστε τα με χαρτί κουζίνας ή ένα καθαρό πανί.

8. Τοποθετήστε τα ξανά στον απορροφητήρα

Βάλτε τα καθαρά φίλτρα στη θέση τους. Αν βλέπετε ότι έχουν μείνει λίπη, επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού πριν τα τοποθετήσετε ξανά.

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