3 φθινοπωρινές συνταγές για τον Οκτώβριο που θα λατρέψετε

Σκέφτεστε ποιες είναι οι ιδανικές συνταγές που μπορείτε να ετοιμάζετε εύκολα και γρήγορα στην άνεση του σπιτιού σας, τώρα που ο καιρός αρχίζει να κρυώνει και το φθινόπωρο κάνει αισθητή την παρουσία του; Από ζεστές, βελούδινες σούπες μέχρι κρεμώδη ζυμαρικά και λαχταριστές πίτες με εποχικά υλικά, δείτε 3 απολαυστικές συνταγές που θα σας βάλουν σε φθινοπωρινή διάθεση και θα δώσουν ξεχωριστή γεύση στα γεύματά σας.

1. Βελουτέ σούπα κολοκύθας

Μια βελούδινη, αρωματική σούπα που ταιριάζει απόλυτα στις φθινοπωρινές ημέρες. Μπορείτε να την ετοιμάσετε με κολοκύθα ή με κολοκύθα τύπου butternut, ενώ το σερβίρισμα με λίγη κρέμα γάλακτος και καβουρδισμένους κολοκυθόσπορους απογειώνει τη γεύση της.

Υλικά

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 καρότα, καθαρισμένα και κομμένα σε κομμάτια

2 σκελίδες σκόρδο

1 φύλλο δάφνης

25 γρ. ανάλατο βούτυρο

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μέτρια κολοκύθα, περίπου 850 γρ. καθαρισμένη

1 μέτρια πατάτα, κατάλληλη για βράσιμο, κομμένη σε κομμάτια

1 λίτρο ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου, και λίγο επιπλέον αν χρειαστεί

100 ml κρέμα γάλακτος

3 κ.σ. κολοκυθόσπορους

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Βάλτε σε μια μεγάλη κατσαρόλα το κρεμμύδι, τα καρότα, το σκόρδο, τη δάφνη, το βούτυρο και τη μισή ποσότητα ελαιολάδου. Σοτάρετε σε χαμηλή προς μέτρια φωτιά για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά χωρίς να πάρουν χρώμα.

Προσθέστε την κολοκύθα και την πατάτα, ανακατέψτε και αφήστε τα να μαγειρευτούν για ακόμη 2-3 λεπτά. Ρίξτε τον ζωμό, αλατοπιπερώστε και αφήστε το μείγμα να πάρει βράση. Χαμηλώστε τη φωτιά, καλύψτε με το καπάκι αφήνοντας ένα μικρό άνοιγμα και σιγοβράστε για περίπου 40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει καλά η κολοκύθα. Αφαιρέστε τη δάφνη και πολτοποιήστε τη σούπα με ραβδομπλέντερ μέχρι να αποκτήσει λεία, βελούδινη υφή.

Προσθέστε την κρέμα γάλακτος και, αν η σούπα είναι πολύ πηχτή, αραιώστε τη με λίγο επιπλέον ζωμό. Δοκιμάστε και προσαρμόστε το αλάτι και το πιπέρι.

Ζεστάνετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε τους κολοκυθόσπορους και καβουρδίστε τους για λίγα λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να σκάνε ελαφρώς. Μοιράστε τη σούπα σε μπολ και σερβίρετε με λίγη επιπλέον κρέμα γάλακτος και τους καβουρδισμένους κολοκυθόσπορους.

2. Κρεμώδη ζυμαρικά με κοτόπουλο, πράσο και πράσινα λαχανικά

Το μυστικό αυτής της συνταγής είναι το τυρί κρέμα με σκόρδο και μυρωδικά, το οποίο χαρίζει πλούσια γεύση και κρεμώδη υφή στη σάλτσα, χωρίς να χρειάζεστε πολλά διαφορετικά υλικά. Συνδυάστε το με κοτόπουλο, πράσο και πράσινα φυλλώδη λαχανικά για ένα πλήρες και χορταστικό γεύμα.

Υλικά

350 γρ. κοντά ζυμαρικά, όπως πένες ή φουσίλι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 πράσο, κομμένο σε λεπτές ροδέλες

1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοκομμένη

2 φιλέτα στήθος κοτόπουλου, κομμένα σε λεπτές λωρίδες

150 γρ. πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως λαχανίδα (kale), μαύρο λάχανο ή σέσκουλα, ψιλοκομμένα

150 γρ. τυρί κρέμα με σκόρδο και μυρωδικά

50 γρ. παρμεζάνα, τριμμένη

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Βράστε τα ζυμαρικά σε μια κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό, ακολουθώντας τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να παραμείνουν ελαφρώς σφιχτά. Στραγγίστε τα, κρατώντας περίπου 150 ml από το νερό στο οποίο έβρασαν. Παράλληλα, ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο τηγάνι. Προσθέστε το πράσο, το σκόρδο και το κοτόπουλο και σοτάρετε για περίπου 5 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς. Ρίξτε τα πράσινα λαχανικά, αλατοπιπερώστε και συνεχίστε το μαγείρεμα για ακόμη 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

Προσθέστε το τυρί κρέμα και ανακατέψτε μέχρι να λιώσει και να ενσωματωθεί στα υπόλοιπα υλικά. Ρίξτε σταδιακά λίγο από το νερό των ζυμαρικών, ανακατεύοντας, μέχρι να δημιουργηθεί μια ομοιογενής σάλτσα. Αφήστε τη να πάρει μια ελαφριά βράση, προσθέτοντας όσο νερό χρειάζεται.

Προσθέστε 35 γρ. από την παρμεζάνα και ανακατέψτε μέχρι να λιώσει. Ρίξτε τα ζυμαρικά στο τηγάνι και ανακατέψτε καλά, ώστε να καλυφθούν από τη σάλτσα. Δοκιμάστε και διορθώστε το αλατοπίπερο. Μοιράστε τα ζυμαρικά σε τέσσερα πιάτα και πασπαλίστε με την υπόλοιπη παρμεζάνα πριν τα σερβίρετε.

3. Vegetarian πίτα με κάστανα και μανιτάρια

Αυτή η χορταστική φθινοπωρινή πίτα συνδυάζει τη γήινη γεύση των μανιταριών με τη γλυκιά, διακριτική νοστιμιά των κάστανων. Το πράσο, το θυμάρι και το κρασί Marsala συμπληρώνουν τη γέμιση, ενώ η τραγανή, χρυσαφένια ζύμη ολοκληρώνει ιδανικά το πιάτο. Αν δεν έχετε Marsala, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκό ή κόκκινο κρασί ή βερμούτ.

Υλικά

Για τη ζύμη:

350 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

200 γρ. κρύο βούτυρο, κομμένο σε κύβους

1 πρέζα αλάτι

1 κρόκος αυγού

Λίγο κρύο νερό

Για τη γέμιση:

50 γρ. βούτυρο

2 πράσα, κομμένα σε λεπτές ροδέλες

350 γρ. μανιτάρια, όπως λευκά ή καφέ μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

2 σκελίδες σκόρδο, κομμένες σε λεπτές φέτες

1 μεγάλο κλωνάρι φρέσκο θυμάρι, μόνο τα φύλλα

15 γρ. αποξηραμένα μανιτάρια (προαιρετικά)

150 ml βραστό νερό, για να μουλιάσετε τα αποξηραμένα μανιτάρια

50 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.γ. μουστάρδα Dijon

100 ml κρασί Marsala ή άλλο κρασί της επιλογής σας

200-300 ml ζωμό λαχανικών ή κοτόπουλου

200 γρ. βρασμένα και καθαρισμένα κάστανα, συσκευασμένα σε κενό αέρος

Εκτέλεση

Για τη ζύμη, βάλτε το αλεύρι, το κρύο βούτυρο και μια γενναιόδωρη πρέζα αλάτι σε ένα πολυκοπτικό και χτυπήστε τα μέχρι να αποκτήσουν υφή σαν ψίχουλα. Εναλλακτικά, τρίψτε το βούτυρο με το αλεύρι χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά σας. Προσθέστε το μεγαλύτερο μέρος του κρόκου αυγού και λίγο λίγο το κρύο νερό, μέχρι να σχηματιστεί μια ενιαία ζύμη. Πλάστε τη σε μπάλα, τυλίξτε τη με μεμβράνη και αφήστε τη στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσετε τη γέμιση. Κρατήστε τον υπόλοιπο κρόκο για το άλειμμα.

Για τη γέμιση, λιώστε το βούτυρο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε χαμηλή φωτιά. Προσθέστε τα πράσα, σκεπάστε με το καπάκι και μαγειρέψτε για περίπου 5 λεπτά.



Δυναμώστε ελαφρώς τη φωτιά, προσθέστε τα μανιτάρια και μαγειρέψτε για ακόμη 4-5 λεπτά. Ρίξτε το σκόρδο και το θυμάρι και ανακατέψτε. Αν χρησιμοποιείτε αποξηραμένα μανιτάρια, στραγγίστε τα, κρατώντας το νερό στο οποίο μουλιάσαν, και ψιλοκόψτε τα πριν τα προσθέσετε στην κατσαρόλα. Προσθέστε το αλεύρι και ανακατέψτε καλά, μέχρι να σχηματιστεί μια παχύρρευστη βάση γύρω από τα λαχανικά.

Ρίξτε τη μουστάρδα και στη συνέχεια το Marsala, ανακατεύοντας μέχρι να ενσωματωθεί. Προσθέστε σταδιακά τον ζωμό και, εφόσον χρησιμοποιείτε αποξηραμένα μανιτάρια, το νερό στο οποίο μουλιάσαν. Αν δεν τα χρησιμοποιείτε, προτιμήστε τη μεγαλύτερη ποσότητα ζωμού. Αφήστε το μείγμα να πάρει βράση και έπειτα χαμηλώστε τη φωτιά, ανακατεύοντας μέχρι να πήξει η σάλτσα. Προσθέστε τα κάστανα, σκεπάστε την κατσαρόλα και αποσύρετε από τη φωτιά. Αφήστε τη γέμιση να κρυώσει εντελώς.

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 190°C, στις αντιστάσεις, ή στους 170°C στον αέρα.

Χωρίστε τη ζύμη σε δύο μέρη, με το ένα λίγο μεγαλύτερο από το άλλο. Ανοίξτε το μεγαλύτερο κομμάτι με πλάστη και στρώστε το σε μια φόρμα για πίτα, καλύπτοντας τον πάτο και τα τοιχώματα. Προσθέστε την κρύα γέμιση και απλώστε την ομοιόμορφα.

Ανοίξτε το δεύτερο κομμάτι ζύμης και καλύψτε την πίτα. Αλείψτε τις άκρες με λίγο από τον κρόκο που κρατήσατε, πιέστε τις καλά ώστε να κολλήσουν και γυρίστε τες ελαφρώς προς τα μέσα. Κάντε δύο μικρές χαρακιές στην επιφάνεια για να φεύγει ο ατμός και αλείψτε την πίτα με τον υπόλοιπο κρόκο.

Ψήστε για περίπου 40-45 λεπτά, μέχρι η ζύμη να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα και να γίνει τραγανή. Αφήστε την πίτα να σταθεί για λίγα λεπτά πριν την κόψετε σε κομμάτια και τη σερβίρετε.