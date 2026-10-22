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Ψητά σύκα με τυρί: Εύκολη συνταγή με ελάχιστα υλικά

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Ψητά σύκα με τυρί: Εύκολη συνταγή με ελάχιστα υλικά
George Adamides / Cookpad
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 06:27

Η απλή συνταγή για σύκα με τυρί στο φούρνο.

Η γλυκιά γεύση των σύκων ταιριάζει ιδιαίτερα με τα αλμυρά τυριά, δημιουργώντας ένα ορεκτικό που ετοιμάζεται εύκολα, με λίγα υλικά. Στη συνταγή αυτή, το χαλούμι συνδυάζεται με φρέσκα σύκα, θυμαρίσιο μέλι και θυμάρι και μπαίνει στον φούρνο για περίπου 12 λεπτά. Σερβίρετέ το ζεστό, με φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί, ως ορεκτικό ή ως συνοδευτικό στο τραπέζι σας.

Υλικά για 2 μερίδες

- 3–4 φέτες χαλούμι από αιγοπρόβειο γάλα

- 6–8 σύκα

- 1 κ.σ. θυμαρίσιο μέλι

- 1–2 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι

Εκτέλεση

  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C, στον αέρα.
  • Τοποθετήστε τις φέτες χαλουμιού σε ένα αλουμινένιο ταψί. Κόψτε τα σύκα σε χοντρές φέτες και απλώστε τα γύρω από το τυρί.
  • Περιχύστε με το μέλι και πασπαλίστε με τα φυλλαράκια του θυμαριού.
  • Ψήστε για περίπου 12 λεπτά και σερβίρετε με φρυγανισμένο χωριάτικο ψωμί.

Πηγή: George Adamides / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2026 - 02:11

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