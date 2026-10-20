Συνταγή για πεϊνιρλί: Το μυστικό συστατικό για να βγουν νόστιμα και αφράτα

Τα πεϊνιρλί είναι αγαπημένη επιλογή για ένα χορταστικό γεύμα, με την αφράτη ζύμη και το λιωμένο τυρί να πρωταγωνιστούν σε κάθε μπουκιά. Για να τα απολαύσετε, όμως, δεν χρειάζεται να περάσετε από τον φούρνο της γειτονιάς σας. Στη συνταγή που ακολουθεί, το μυστικό συστατικό για αφράτη ζύμη είναι το κεφίρ. Πρόκειται για ένα γαλακτοκομικό προϊόν ζύμωσης που προσφέρει πρωτεΐνη και ασβέστιο και βρίσκει θέση σε πολλές συνταγές. Εδώ προστίθεται στη ζύμη για τα πεϊνιρλί, που γεμίζονται με τριμμένο τυρί και σαλάμι αέρος και ψήνονται μέχρι να ροδίσουν.

Υλικά για 5-6 μερίδες

Για την ζύμη:

150 γρ κεφίρ

250 ml χλιαρό νερό

1 κ γλ ζάχαρη

1 φακελάκι μαγιά

500 γρ αλεύρι γοχ

1 κ γλ κοφτό αλάτι

1 κ σ λάδι

Για την γέμιση:

400-500 γρ τυρί τριμμένο

100 γρ σαλάμι αέρος

Εκτέλεση

Σε ένα μεγάλο μπολ βάζετε το κεφίρ, το χλιαρό νερό, τη μαγιά και τη ζάχαρη. Ανακατεύετε καλά με έναν αυγοδάρτη.

Προσθέτετε το αλάτι και το κοσκινισμένο αλεύρι και ζυμώνετε με τα χέρια για 5–6 λεπτά. Η ζύμη θα κολλάει ελαφρώς στα χέρια, κάτι που είναι αναμενόμενο.

Αλείφετε ένα δεύτερο μπολ με λίγο από το λάδι και μεταφέρετε εκεί τη ζύμη. Αλείφετε και την επιφάνειά της με λίγο λάδι, σκεπάζετε το μπολ με μεμβράνη και αφήνετε τη ζύμη να φουσκώσει για 1–1½ ώρα, μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Μεταφέρετε τη ζύμη σε αλευρωμένο πάγκο και τη χωρίζετε σε 5–6 ίσα κομμάτια. Πλάθετε κάθε κομμάτι σε μπαλάκι, τα σκεπάζετε με καθαρή πετσέτα και τα αφήνετε να ξεκουραστούν για 5 λεπτά.

Ανοίγετε κάθε μπαλάκι με τον πλάστη σε μακρόστενο, ορθογώνιο φύλλο, αλευρώνοντας ελαφρώς τον πάγκο για να μην κολλάει. Μεταφέρετε τα φύλλα σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί κουζίνας, αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους, πριν προσθέσετε τη γέμιση.

Αν χρησιμοποιήσετε κέτσαπ και ρίγανη, απλώνετε λίγη ποσότητα στη βάση. Μοιράζετε το μισό τυρί, προσθέτετε το σαλάμι αέρος και ολοκληρώνετε με το υπόλοιπο τυρί. Διπλώνετε τις μακριές πλευρές της ζύμης προς τα μέσα και ενώνετε καλά τις άκρες, δίνοντας σε κάθε πεϊνιρλί σχήμα βάρκας.

Σκεπάζετε τα πεϊνιρλί με καθαρή πετσέτα και τα αφήνετε να φουσκώσουν για ακόμη 20 λεπτά. Στο μεταξύ, προθερμαίνετε τον φούρνο στους 230°C, στις αντιστάσεις.

Ψήνετε για περίπου 20–30 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθός τους και τον φούρνο σας, μέχρι να ροδίσει η ζύμη και να λιώσει το τυρί.

Πηγή: Evelina Kln / Cookpad