Οι σοκολάτες αρέσουν τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Μία υγιεινή συνταγή για μπάρα σοκολάτας είναι χρήσιμη σε κάθε νοικοκυρά.

Οι σοκολάτες που κυκλοφορούν στο εμπόριο εκτός από σκόνη κακάο περιέχουν πολλά πρόσθετα υλικά και συντηρητικά. Γι’ αυτό είναι καλύτερα να φτιάξετε σπιτικές μπάρες σοκολάτας και να τις απολαμβάνετε χωρίς ενοχές. Η συνταγή είναι απλή και δεν χρειάζεται να έχετε καμία προηγούμενη εμπειρία.

Τι θα χρειαστείτε

- 1 φλιτζάνι βούτυρο κακάο

- 1 φλιτζάνι σκόνη κακάο

- ½ φλιτζάνι μέλι (ή σιρόπι σφενδάμου)

- 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας (προαιρετικά, ή άλλα αρωματικά της επιλογής σας)

Εκτέλεση

Λιώστε το βούτυρο κακάο σε μπεν μαρί, σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά. Μόλις λιώσει το βούτυρο κακάο, αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέστε τη σκόνη κακάο, τη βανίλια και τυχόν άλλα αρωματικά εκχυλίσματα. Αφήστε το μείγμα να κρυώσει ελαφρώς. Όταν αποκτήσει την ίδια πυκνότητα με το μέλι που θα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε το μέλι και ανακατέψτε. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά έχουν ενσωματωθεί καλά και το μείγμα είναι λείο. Προσέξτε να μην πέσει καθόλου νερό ή υγρασία στο μείγμα της σοκολάτας, καθώς θα αλλάξει η υφή της.

Αδειάστε τη σοκολάτα σε φόρμες σιλικόνης ή σε ένα γυάλινο σκεύος και αφήστε την για να σταθεροποιηθεί. Μπορείτε επίσης να την απλώσετε σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. Η σοκολάτα θα πρέπει να παραμείνει για αρκετές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να σφίξει. Στη συνέχεια αφαιρέστε την από τις φόρμες. Μπορείτε επίσης να τη βάλετε στο ψυγείο αν θέλετε να σταθεροποιηθεί πιο γρήγορα.

Χρήσιμα tips

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λάδι καρύδας αντί για βούτυρο κακάο. Έτσι προκύπτει μια πολύ υγιεινή σοκολάτα, η οποία όμως δεν θα είναι τόσο παχύρρευστη ή κρεμώδης. Αν χρησιμοποιήσετε λάδι καρύδας, μόλις οι σοκολάτες σταθεροποιηθούν είναι καλύτερα να τις φυλάξετε στο ψυγείο.

Τι μπορείτε να προσθέσετε στην σπιτική μπάρα σοκολάτας

- Αποξηραμένα φρούτα

- Μία πρέζα αλάτι για πιο ιδιαίτερη γεύση

- Κομματάκια από ζαχαρωτά (marshmallows) στις φόρμες πριν ρίξετε μέσα τη σοκολάτα

- Πασπαλίστε από πάνω με ένα μείγμα ξηρών καρπών και αποξηραμένων φρούτων

- Νιφάδες καρύδας

- Εκχύλισμα μέντας, πορτοκαλιού, λεμονιού, αμυγδάλου ή βανίλιας για άρωμα

- Ένα κουταλάκι του γλυκού καφέ εσπρέσο