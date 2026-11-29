Σύμφωνα με τους διαιτολόγους, ο συνδυασμός του γιαουρτιού με τη συγκεκριμένη τροφή μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα κατά της δυσκοιλιότητας.

Το γιαούρτι είναι μια από τις πιο συνηθισμένες επιλογές για πρωινό, καθώς δεν χρειάζεται προετοιμασία και συνδυάζεται με πολλά διαφορετικά υλικά. Αν προτιμάτε τις γλυκές γεύσεις, μπορείτε να προσθέσετε φρέσκα μούρα, καρύδια και γκρανόλα. Αν πάλι θέλετε κάτι αλμυρό, δοκιμάστε το με αγγούρι, ντομάτα, ψημένα ρεβίθια και άνηθο. Σε κάθε περίπτωση, συνδυάζοντας πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και καλά λιπαρά, μπορείτε να φτιάξετε ένα ισορροπημένο πρωινό.

Αν αντιμετωπίζετε δυσκοιλιότητα, μια μικρή αλλαγή σε όσα προσθέτετε στο γιαούρτι σας μπορεί να βοηθήσει. Μιλώντας στο Eating Well, τρεις διαιτολόγοι πρότειναν μια απλή επιλογή που ίσως έχετε ήδη στο ντουλάπι σας: τα αμύγδαλα. Προσθέτοντας λίγα στο γιαούρτι, του δίνετε τραγανή υφή και αυξάνετε τις φυτικές ίνες του γεύματός σας, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου. Δείτε πώς μπορούν να βοηθήσουν.

Γιατί τα αμύγδαλα μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας

Σύμφωνα με τους διαιτολόγους, τα αμύγδαλα είναι μία από τις καλύτερες τροφές που μπορείτε να εντάξετε στη διατροφή σας αν θέλετε να έχετε πιο τακτικές κενώσεις.

Περιέχουν συστατικά με πρεβιοτική δράση

Η διαιτολόγος Stacey Woodson εξήγησε ότι το γιαούρτι και τα αμύγδαλα συνδυάζονται ιδανικά για την καλή λειτουργία του εντέρου. Τα αμύγδαλα προσφέρουν πρεβιοτικές φυτικές ίνες, οι οποίες βοηθούν στις τακτικές κενώσεις και τρέφουν τα ωφέλιμα βακτήρια, συμπληρώνοντας τη δράση των προβιοτικών του γιαουρτιού. Παράλληλα, παρέχουν καλά λιπαρά, πρωτεΐνη και βιταμίνη Ε, συμβάλλοντας στην υγεία της καρδιάς και των αγγείων, στη λειτουργία του ανοσοποιητικού και στην υγεία του δέρματος. Η διαιτολόγος Alexandria Hardy επίσης πρότεινε αυτόν τον συνδυασμό ως σνακ, καθώς προσφέρει πρεβιοτικά και προβιοτικά μαζί. Σύμφωνα με την ίδια, οι φυτικές ίνες των αμυγδάλων τρέφουν τα βακτήρια του εντέρου, ενώ το γιαούρτι παρέχει ωφέλιμα βακτήρια.

Τι είναι, όμως, τα πρεβιοτικά; Είναι ουσίες, συχνά ορισμένοι τύποι φυτικών ινών, που χρησιμεύουν ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Καθώς τα βακτήρια διασπούν αυτές τις ίνες, παράγουν ουσίες που βοηθούν το έντερο να λειτουργεί σωστά. Γι’ αυτό και η επαρκής κατανάλωση φυτικών ινών είναι σημαντική για την υγεία του πεπτικού συστήματος.

Είναι καλή πηγή φυτικών ινών

Μια μερίδα περίπου 28 γραμμαρίων, δηλαδή γύρω στα 23 αμύγδαλα, παρέχει σχεδόν 4 γραμμάρια φυτικών ινών. Πρόκειται για μια χρήσιμη προσθήκη στην καθημερινή διατροφή, δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι δεν καταναλώνουν αρκετές φυτικές ίνες. Η διαιτολόγος με εξειδίκευση στην αθλητική διατροφή Meridan Zerner υπογράμμισε τη σημασία τους, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν καλύπτει τις ανάγκες της.

Περιέχουν διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες

Δεν δρουν όλες οι φυτικές ίνες με τον ίδιο τρόπο. Οι διαλυτές απορροφούν νερό και σχηματίζουν μια ουσία που μοιάζει με γέλη, βοηθώντας τα κόπρανα να γίνουν πιο μαλακά και να αποβάλλονται ευκολότερα. Οι αδιάλυτες αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων και διευκολύνουν τη διέλευσή τους από το έντερο. Τα αμύγδαλα περιέχουν και τους δύο τύπους και ως εκ τούτου μπορούν να συμβάλουν στις τακτικές κενώσεις, ως μέρος μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες.