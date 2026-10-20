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Δυσκοιλιότητα: Μετά από πόσες ημέρες πρέπει να πάτε στο γιατρό

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Δυσκοιλιότητα: Μετά από πόσες ημέρες πρέπει να πάτε στο γιατρό
Sasun Bughdaryan / Unsplash
Ελένη Μπορμπόλη
Τρίτη, 20/10/2026 - 06:45

Πόσες ημέρες μπορείτε να μείνετε χωρίς κένωση; Τι απαντούν οι γαστρεντερολόγοι για τη δυσκοιλιότητα.

Αν αντιμετωπίζετε δυσκοιλιότητα, ίσως αναρωτιέστε πόσες ημέρες μπορείτε να περάσετε χωρίς κένωση προτού αρχίσετε να ανησυχείτε. Αν περάσουν δύο ημέρες χωρίς να πάτε στην τουαλέτα, μπορεί να αρχίσετε να αισθάνεστε δυσφορία. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να γνωρίζετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε το έντερό σας να λειτουργήσει με ασφάλεια, αλλά και πότε πρέπει να επισκεφθείτε έναν γιατρό επειδή έχει περάσει μεγάλο διάστημα από την τελευταία σας κένωση.

Μπορεί να αισθάνεστε άβολα να συζητάτε με τους φίλους σας για τις συνήθειές σας στην τουαλέτα, αλλά υπάρχει ένα μέρος όπου μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα γι' αυτές: το ιατρείο του γαστρεντερολόγου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ντρέπεστε να μιλήσετε στον γαστρεντερολόγο σας για τις κενώσεις σας, αφού αυτό είναι μέρος της δουλειάς του. Παρακάτω, 3 γαστρεντερολόγοι εξηγούν πόσο συχνά είναι φυσιολογικό να πηγαίνετε στην τουαλέτα, πόσες ημέρες χωρίς κένωση θεωρούνται υπερβολικά πολλές και πότε πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό.

Κάθε πότε είναι φυσιολογικό να πηγαίνετε στην τουαλέτα;

Σύμφωνα με τους γαστρεντερολόγους, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη συχνότητα κενώσεων που να θεωρείται φυσιολογική για όλους. Αυτό διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. «Η φυσιολογική συχνότητα των κενώσεων ποικίλλει αρκετά και κυμαίνεται από περίπου 3 φορές την ημέρα έως 3 φορές την εβδομάδα. Στη μεγαλύτερη αμερικανική μελέτη με ενήλικες που ανέφεραν ότι είχαν φυσιολογικές συνήθειες του εντέρου, το 95,9% είχε από 3 έως 21 κενώσεις την εβδομάδα. Αυτό επιβεβαιώνει τον γνωστό κανόνα των 3 και 3, δηλαδή από 3 φορές την ημέρα έως 3 φορές την εβδομάδα», επισήμανε στο Parade η Zarema Singson, γαστρεντερολόγος και μέλος της GI Alliance.

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν στην τουαλέτα συχνότερα από άλλους. Η Cuckoo Choudhary, γαστρεντερολόγος στο Jefferson Health, εξήγησε ότι οι συνήθειες του εντέρου επηρεάζονται από τη διατροφή, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης φυτικών ινών και υγρών, τη σωματική δραστηριότητα, την ηλικία, τα φάρμακα, τις ορμόνες, το στρες και το μικροβίωμα του εντέρου. Σημαντικό ρόλο παίζει και η ταχύτητα με την οποία το παχύ έντερο μετακινεί φυσιολογικά τα κόπρανα.

«Όταν τρώμε, ενεργοποιείται το παχύ έντερο μέσω ενός μηχανισμού που ονομάζεται γαστροκολικό αντανακλαστικό. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην τουαλέτα μετά το πρωινό ή κάποιο άλλο μεγάλο γεύμα. Σε ορισμένους, αυτό το αντανακλαστικό είναι απλώς πιο έντονο ή η τροφή περνά γρηγορότερα από το έντερο σε σύγκριση με άλλους», είπε η Choudhary. Πρόσθεσε ότι τις συνήθειες του εντέρου μπορούν επίσης να επηρεάσουν οι αλλαγές στην καθημερινή ρουτίνα, όπως τα ταξίδια, οι αλλαγές στη διατροφή, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα, κάποια ασθένεια ή το να αναβάλλετε συστηματικά την επίσκεψη στην τουαλέτα όταν αισθάνεστε την ανάγκη.

Αντί να δίνετε τόσο μεγάλη σημασία στο πόσο συχνά πηγαίνετε στην τουαλέτα, ο Michael Curley, γαστρεντερολόγος και διευθυντής του προγράμματος κινητικότητας του γαστρεντερικού συστήματος στο Dartmouth, προτείνει να προσέχετε περισσότερο το πώς αισθάνεστε. Έχετε φούσκωμα ή δυσφορία; Πονάει η κοιλιά σας; Όταν πηγαίνετε στην τουαλέτα, χρειάζεται να πιέζεστε πολύ ή αισθάνεστε πόνο; Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την υγεία του γαστρεντερικού σας συστήματος.

Πόσες ημέρες χωρίς κένωση θα πρέπει να σάς ανησυχήσουν;

Παρόλο που η φυσιολογική συχνότητα των κενώσεων διαφέρει αρκετά από άνθρωπο σε άνθρωπο, υπάρχει ένα όριο πέρα από το οποίο η απουσία κένωσης μπορεί να αποτελεί πρόβλημα. Σύμφωνα με την Choudhary, οι λιγότερες από 3 κενώσεις την εβδομάδα αποτελούν ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι γιατροί για να αξιολογήσουν αν κάποιος έχει δυσκοιλιότητα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν υπάρχουν και άλλα συμπτώματα, όπως σκληρά κόπρανα, έντονη προσπάθεια κατά την αφόδευση, δυσκολία στην αποβολή των κοπράνων ή η αίσθηση ότι το έντερο δεν έχει αδειάσει εντελώς.

Η δυσκοιλιότητα, όμως, δεν είναι απλώς ενοχλητική. Μπορεί να επηρεάσει και την υγεία σας.

«Η δυσκοιλιότητα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία στην κοιλιά, φούσκωμα, έντονη προσπάθεια κατά την αφόδευση και αιμορροΐδες. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, μεγάλη ποσότητα σκληρών κοπράνων μπορεί να σφηνώσει στο ορθό ή στο παχύ έντερο, προκαλώντας κοπρόσταση», τόνισε η Choudhary.

Πρόσθεσε ότι όσο περισσότερο παραμένουν τα κόπρανα στο παχύ έντερο, τόσο περισσότερο νερό απορροφάται από αυτά. Έτσι, τα κόπρανα γίνονται σταδιακά πιο σκληρά και η αποβολή τους δυσκολεύει ακόμη περισσότερο.

«Η σοβαρή δυσκοιλιότητα μπορεί παράλληλα να προκαλέσει ναυτία, απώλεια όρεξης και έντονο πρήξιμο στην κοιλιά. Οι σοβαρές επιπλοκές είναι σπάνιες σε ανθρώπους που κατά τα άλλα είναι υγιείς, αλλά η επίμονη ή σοβαρή δυσκοιλιότητα δεν πρέπει να αγνοείται», συμβούλεψε η Choudhary.

Τι μπορείτε να κάνετε για να πηγαίνετε πιο συχνά στην τουαλέτα

Αν θέλετε να πηγαίνετε στην τουαλέτα συχνότερα, κάτι που ίσως είναι και ο λόγος που διαβάζετε αυτό το άρθρο, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε. Και οι 3 γιατροί συμφώνησαν ότι ένα από τα σημαντικότερα είναι να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών. Η Singson συνέστησε να καταναλώνετε 20 έως 25 γρ. φυτικών ινών την ημέρα και παράλληλα να πίνετε περισσότερο νερό.

Αν παίρνετε συνταγογραφούμενα φάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής, η Singson συμβούλευσε να συζητήσετε με τον γιατρό σας το ενδεχόμενο κάποιο από αυτά να προκαλεί δυσκοιλιότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η λύση μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η διακοπή ενός συμπληρώματος ή η αλλαγή ενός φαρμάκου.

Ο Curley εξήγησε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η δυσκοιλιότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποιο καθαρτικό ή με ένα συμπλήρωμα φυτικών ινών που διατίθεται χωρίς ιατρική συνταγή. Όμως, είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό σας προτού δοκιμάσετε κάποια από αυτές τις επιλογές.

«Είναι επιπλέον σημαντικό να μην αγνοείτε συστηματικά την ανάγκη του σώματός σας για κένωση», υπογράμμισε η Choudhary. «Μπορεί να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το γαστροκολικό αντανακλαστικό, αφιερώνοντας λίγο χρόνο για να πάτε στην τουαλέτα μετά το πρωινό, χωρίς να βιάζεστε». Με άλλα λόγια, όταν αισθάνεστε την ανάγκη να πάτε στην τουαλέτα, μην προσπαθείτε να την καταπιέσετε.

Οι ειδικοί τόνισαν ότι είναι σημαντικό να επισκεφθείτε τον γιατρό σας αν οι συνήθειές σας στην τουαλέτα έχουν αλλάξει σημαντικά το τελευταίο διάστημα ή αν αντιμετωπίζετε συχνά δυσκοιλιότητα. Αν παρατηρήσετε αίμα στα κόπρανά σας, αναζητήστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.

Να θυμάστε ότι το πόσο συχνά είναι φυσιολογικό να πηγαίνετε στην τουαλέτα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν έχουν περάσει περισσότερες από 3 ημέρες από την τελευταία σας κένωση, αυτό αποτελεί ένδειξη δυσκοιλιότητας. Ωστόσο, έχει σημασία και το πώς αισθάνεστε. Αν οποιοδήποτε πρόβλημα του γαστρεντερικού συστήματος επηρεάζει την καθημερινότητά σας, καλό είναι να επισκεφθείτε έναν γαστρεντερολόγο. Μην αφήνετε το άγχος για τις συνήθειές σας στην τουαλέτα να επηρεάζει τη ζωή σας.

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/10/2026 - 00:01

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