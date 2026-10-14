Οι 10 τροφές που τρώει κάθε εβδομάδα μια γαστρεντερολόγος

Το έντερό σας λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο σαν κέντρο ελέγχου, καθώς επηρεάζει σχεδόν όλα τα υπόλοιπα συστήματα του οργανισμού. Γι' αυτό και είναι τόσο σημαντικό να φροντίζετε την υγεία του, καταναλώνοντας ωφέλιμες για αυτό τροφές. Και ποιος θα μπορούσε να σας συμβουλεύσει καλύτερα για την υγεία και την καλή λειτουργία του εντέρου από έναν γαστρεντερολόγο;

Ως γαστρεντερολόγος, η Γουέντι ΛεΜπρετ γνωρίζει καλά τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί ένα υγιές και πλούσιο εντερικό μικροβίωμα, δηλαδή το σύνολο των μικροοργανισμών που ζουν στο έντερό μας. «Τρώω σχεδόν όλα τα τρόφιμα αυτής της λίστας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα», εξήγησε η ίδια.

Οι 10 τροφές που τρώει η γαστρεντερολόγος κάθε μέρα

Πρώτο τρόφιμο στη λίστα της ήταν τα μούρα. «Τα τρώω σκέτα, με γιαούρτι ή με βρώμη, σχεδόν καθημερινά».

Το γιαούρτι και η βρώμη είναι δύο ακόμη τρόφιμα που βρίσκονται στη λίστα της και το καλό είναι ότι μπορείτε εύκολα να συνδυάσετε και τα 3 σε ένα νόστιμο γεύμα. Προσθέστε μούρα στο γιαούρτι ή στη βρώμη σας ή συνδυάστε τα όλα μαζί, φτιάχνοντας βρώμη που έχει μείνει όλη τη νύχτα στο ψυγείο, με στραγγιστό γιαούρτι και μούρα. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό συνδυασμό για την υγεία του εντέρου, καθώς προσφέρει φυτικές ίνες, πολυφαινόλες και προβιοτικά, συστατικά που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός υγιούς εντερικού μικροβιώματος.

Η ΛεΜπρετ, η οποία ανέφερε ότι βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και αυτή την περίοδο ταλαιπωρείται από έντονη δυσκοιλιότητα, συνιστά επίσης να βάλετε τα ακτινίδια στην εβδομαδιαία διατροφή σας, είτε είστε έγκυος είτε όχι. «Αν δεν το γνωρίζετε ήδη, το ακτινίδιο είναι από τις καλύτερες τροφές για τη δυσκοιλιότητα και το φούσκωμα».

Η γαστρεντερολόγος φροντίζει επίσης να έχει πάντα μια σακούλα κατεψυγμένο αρακά στην κατάψυξή της, καθώς, όπως εξήγησε, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να προσθέσετε φυτικές ίνες και πρωτεΐνη στα γεύματά σας.

Οι ξηροί καρποί είναι επίσης πλούσιοι σε φυτική πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Η γιατρός προτιμά να τους καταναλώνει σε μορφή βουτύρου ξηρών καρπών.

Το να φροντίζετε το έντερό σας δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθείτε και το γλυκό. Μάλιστα, η ΛεΜπρετ αποκάλυψε ότι μία από τις αγαπημένες της τροφές για την υγεία του εντέρου είναι η μαύρη σοκολάτα. «Έχει περισσότερες φυτικές ίνες απ' όσες θα περίμενε κανείς, ενώ περιέχει και πολυφαινόλες. Έτσι, μπορώ να απολαμβάνω ένα γλυκό που κάνει καλό και στο έντερό μου», τόνισε.

Βέβαια, εδώ μιλάμε για μαύρη σοκολάτα και όχι για σοκολάτα γάλακτος ή λευκή σοκολάτα. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητά της σε κακάο, τόσο περισσότερα είναι τα οφέλη για την υγεία. Χάρη στις φλαβανόλες και τις φυτικές ίνες που περιέχει, η μαύρη σοκολάτα έχει συνδεθεί όχι μόνο με την καλύτερη υγεία του εντέρου, αλλά και με την υγεία της καρδιάς και του εγκεφάλου. Και φυσικά, η σοκολάτα ταιριάζει υπέροχα με το βούτυρο ξηρών καρπών, δημιουργώντας έναν συνδυασμό με ακόμη μεγαλύτερη διατροφική αξία και οφέλη για το έντερο.

Στη λίστα βρίσκεται και το αβοκάντο, το οποίο περιέχει 10 γρ. φυτικών ινών ανά μέτριο καρπό. Η ίδια πρόσθεσε ότι το γουακαμόλε είναι ένα από τα πιο νόστιμα πράγματα που μπορεί να φάει κανείς. Το αβοκάντο είναι υπέροχο πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί, αλλά ταιριάζει εξίσου καλά σε σαλάτες και σάντουιτς.

Το τελευταίο τρόφιμο στη λίστα της ΛεΜπρετ ίσως σας εκπλήξει, καθώς δεν έχει πάντα την καλύτερη φήμη. «Πώς γίνεται να περάσει κανείς τη ζωή του χωρίς να τρώει πατάτες;», αναρωτήθηκε η διαιτολόγος. «Λατρεύω τον πουρέ, τις τηγανητές πατάτες από τριμμένη πατάτα, τις τραγανές μπουκιές πατάτας. Οι πατάτες είναι το αγαπημένο μου φαγητό».

Πράγματι, οι πατάτες, ειδικά όταν τις τρώτε με τη φλούδα τους, προσφέρουν φυτικές ίνες που κάνουν καλό στο έντερο, αλλά και ανθεκτικό άμυλο. Το ανθεκτικό άμυλο αποτελεί τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου, ενώ παράλληλα σας βοηθά να παραμένετε χορτάτοι για περισσότερη ώρα.