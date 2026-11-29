Καθησυχαστική νέα μελέτη όσον αφορά την επίδραση των φαρμάκων για τη ΔΕΠΥ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) εκτιμάται ότι επηρεάζει το 3% των ενηλίκων παγκοσμίως. Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν δυσκολίες συγκέντρωσης, υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα, συμπτώματα που μπορεί να επιστρέψουν αν σταματήσουν τη θεραπεία τους. Παρ’ όλα αυτά, πολλές γυναίκες διακόπτουν τα φάρμακά τους όταν μένουν έγκυες, επειδή δεν είναι σαφές πώς μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εμβρύου.

Μια νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό The BMJ, εξέτασε αυτό ακριβώς το ζήτημα. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια παιδιά που γεννήθηκαν από το 2000 έως το 2021 στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Δανία. Οι μητέρες περίπου 7.600 παιδιών είχαν πάρει φάρμακα για τη ΔΕΠΥ στην εγκυμοσύνη. Σε σχεδόν 2.400 περιπτώσεις, τα φάρμακα είχαν ληφθεί στο δεύτερο ή στο τρίτο τρίμηνο.

Τι έδειξε η μελέτη για τη λήψη φαρμάκων κατά της ΔΕΠΥ στην εγκυμοσύνη

Η μελέτη δεν διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών όπως η ΔΕΠΥ, ο αυτισμός, η νοητική αναπηρία, η επιληψία ή οι μαθησιακές διαταραχές στα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν πάρει αυτά τα φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη.

Δεν εντοπίστηκε αυξημένος κίνδυνος ούτε όταν εξετάστηκαν ξεχωριστά συγκεκριμένα φάρμακα: οι αμφεταμίνες, η μεθυλφαινιδάτη και η ατομοξετίνη.

Σύμφωνα με τη σκανδιναβική ερευνητική ομάδα, τα αποτελέσματα είναι καθησυχαστικά για τις γυναίκες που καλούνται να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τη θεραπεία τους κατά την εγκυμοσύνη.

«Η ανησυχία ότι ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει αργότερα νευροαναπτυξιακές διαταραχές δεν αποτελεί λόγο διακοπής των φαρμάκων για τη ΔΕΠΥ στην εγκυμοσύνη, καθώς τα αποτελέσματα είναι σε μεγάλο βαθμό καθησυχαστικά», έγραψαν οι ερευνητές.

Στην αρχική ανάλυση, οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές εμφανίζονταν συχνότερα στα παιδιά των οποίων οι μητέρες είχαν πάρει φάρμακα για τη ΔΕΠΥ στην εγκυμοσύνη. Όταν όμως οι ερευνητές έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα, η διαφορά αυτή έπαψε να παρατηρείται. Στους παράγοντες αυτούς περιλαμβάνονταν το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων, το κάπνισμα και το αν είχαν διαγνωστεί οι ίδιες με ΔΕΠΥ.

Η μελέτη είχε, ωστόσο, ορισμένους περιορισμούς. Οι ερευνητές δεν μπορούσαν να συνυπολογίσουν πόσο έντονα ήταν τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ στις μητέρες ούτε την επίδραση γενετικών παραγόντων. Επιπλέον, γνώριζαν αν οι γυναίκες είχαν προμηθευτεί τα συνταγογραφημένα φάρμακα, αλλά όχι αν πράγματι τα είχαν πάρει.

Σχετικά λίγα παιδιά είχαν εκτεθεί σε φάρμακα για τη ΔΕΠΥ κατά την εγκυμοσύνη, κάτι που δυσκολεύει την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων για κάθε φάρμακο και κάθε διαταραχή ξεχωριστά.

Παρ’ όλα αυτά, τα ευρήματα συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες, οι οποίες επίσης δεν είχαν διαπιστώσει ότι η λήψη φαρμάκων για τη ΔΕΠΥ στην εγκυμοσύνη αυξάνει τον κίνδυνο νευροαναπτυξιακών διαταραχών στα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση είστε έγκυος ή σχεδιάζετε εγκυμοσύνη, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στη φαρμακευτική αγωγή σας.

«Όλο και περισσότερες γυναίκες χρησιμοποιούν φάρμακα για τη ΔΕΠΥ. Τα ευρήματά μας μπορούν να βοηθήσουν τις ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας να αποφασίζουν μαζί για τη φαρμακευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, τόσο κατά την εγκυμοσύνη όσο και όταν μια γυναίκα σχεδιάζει να μείνει έγκυος», κατέληξαν οι ερευνητές.