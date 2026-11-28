Εάν ένας άνθρωπος χάσει την όρασή του, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οξύνεται ταυτόχρονα η ακοή του;

Οι αισθήσεις μάς βοηθούν να αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον και να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της καθημερινότητας. Όταν μία από αυτές εξασθενεί ή χάνεται, ο εγκέφαλος μπορεί να προσαρμοστεί, αξιοποιώντας διαφορετικά τις πληροφορίες που εξακολουθεί να λαμβάνει. Έτσι, ορισμένοι άνθρωποι που χάνουν την όρασή τους αναπτύσσουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην αφή ή στον εντοπισμό των ήχων, ενώ κάποιοι άνθρωποι με απώλεια ακοής αντιλαμβάνονται καλύτερα την κίνηση στην περιφέρεια του οπτικού τους πεδίου.

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται «αισθητηριακή αντιστάθμιση». Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες αισθήσεις γίνονται αυτόματα ισχυρότερες ή ότι αναπληρώνουν πλήρως την απώλεια. Τα οφέλη αφορούν συγκεκριμένες ικανότητες και διαφέρουν ανάλογα με τον άνθρωπο, τη σοβαρότητα της απώλειας, την ηλικία στην οποία εμφανίστηκε και την εξάσκηση.

Η κατανόηση αυτών των προσαρμογών μπορεί να βοηθήσει στον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων προγραμμάτων αποκατάστασης. Τα περισσότερα στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους αφορούν την τύφλωση και την απώλεια ακοής.

Πώς προσαρμόζεται ο εγκέφαλος

Ο εγκέφαλος διατηρεί την ικανότητα να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και λειτουργεί. Η ιδιότητα αυτή ονομάζεται «νευροπλαστικότητα» και επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την προσαρμογή στην απώλεια μιας αίσθησης.

Οι αλλαγές μπορούν να ακολουθήσουν δύο βασικές κατευθύνσεις. Περιοχές που προηγουμένως επεξεργάζονταν κυρίως πληροφορίες από την αίσθηση που χάθηκε μπορούν να αρχίσουν να ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα από άλλες αισθήσεις. Παράλληλα, τα κυκλώματα που εξυπηρετούν τις υπόλοιπες αισθήσεις μπορούν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Για παράδειγμα, σε ανθρώπους με τύφλωση, περιοχές στο πίσω μέρος του εγκεφάλου που συνήθως συνδέονται με την όραση ενεργοποιούνται κατά την ανάγνωση Μπράιγ ή τον εντοπισμό της πηγής ενός ήχου. Αυτό δείχνει ότι ο εγκέφαλος μπορεί να αξιοποιεί τις ίδιες περιοχές για την επεξεργασία διαφορετικών πληροφοριών.

Η ηλικία στην οποία εμφανίζεται η απώλεια επηρεάζει τον τρόπο προσαρμογής, με τα παιδιά να φαίνεται να προσαρμόζονται καλύτερα. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν περιορίζεται στην παιδική ηλικία, καθώς αλλαγές μπορούν να συμβούν και στους ενήλικες.

Ποιες ικανότητες μπορεί να βελτιωθούν

Σε ορισμένους ανθρώπους που έχασαν την όρασή τους νωρίς στη ζωή έχει καταγραφεί μεγαλύτερη ακρίβεια στην αφή. Για παράδειγμα, μπορούν να διακρίνουν καλύτερα δύο ερεθίσματα που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους πάνω στο δέρμα. Σε άλλους έχει παρατηρηθεί καλύτερη ικανότητα εντοπισμού της κατεύθυνσης από την οποία έρχεται ένας ήχος.

Σε ένα είδος πειράματος, όπου οι συμμετέχοντες άκουγαν μόνο από το ένα αυτί επειδή το άλλο ήταν κλεισμένο, ορισμένα άτομα με πρώιμη τύφλωση εντόπιζαν τους ήχους με μεγαλύτερη ακρίβεια από άτομα με όραση. Αυτό, όμως, δεν αποδεικνύει ότι ακούν καλύτερα σε κάθε περίσταση της καθημερινότητας.

Σε ανθρώπους με τύφλωση έχει επίσης αναφερθεί καλύτερη λεκτική μνήμη, δηλαδή μεγαλύτερη ικανότητα να συγκρατούν και να ανακαλούν λεκτικές πληροφορίες. Πρόκειται για βελτίωση της μνήμης, η οποία δεν πρέπει να συγχέεται με αυξημένη ευαισθησία της ακοής.

Αντίστοιχα, ορισμένα άτομα με κώφωση αντιλαμβάνονται καλύτερα κινούμενα αντικείμενα στην άκρη του οπτικού τους πεδίου και δίνουν περισσότερη προσοχή σε όσα συμβαίνουν εκεί. Δεν προκύπτει, όμως, ότι έχουν συνολικά καλύτερη όραση. Επιπλέον, η χρήση της νοηματικής γλώσσας από μικρή ηλικία μπορεί να επηρεάζει την οπτική επεξεργασία, οπότε δεν είναι πάντα εύκολο να διαχωριστεί η επίδρασή της από εκείνη της απώλειας ακοής.

Από την άλλη, οι προσαρμογές του εγκεφάλου δεν οδηγούν πάντοτε σε καλύτερες επιδόσεις. Το ότι μια περιοχή ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας δεν αρκεί για να αποδειχθεί ότι βοηθά ουσιαστικά στην εκτέλεσή της.

Μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η στέρηση μιας αίσθησης μπορεί να ενισχύσει ορισμένες νευρικές συνδέσεις, αλλά και να αποδυναμώσει άλλες. Επομένως, η αντίδραση του εγκεφάλου είναι πιο σύνθετη από μια γενική «ενίσχυση» των υπόλοιπων αισθήσεων.

Παραμένει επίσης ανοιχτό το ερώτημα αν οι εγκεφαλικές περιοχές αποκτούν εντελώς νέες λειτουργίες ή αν αξιοποιούν περισσότερο δυνατότητες και συνδέσεις που ήδη διαθέτουν.

Στην πράξη, η προσαρμογή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: πόση αισθητηριακή λειτουργία διατηρείται, πότε εμφανίστηκε η απώλεια και τι εμπειρίες ή εκπαίδευση έχει το άτομο. Δεν υπάρχει κοινό χρονοδιάγραμμα βελτίωσης για όλους και η απώλεια μπορεί να εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικές δυσκολίες.