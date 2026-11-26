Τρόπους για να κατανοήσουν βαθύτερα τη νόσο Αλτσχάιμερ ψάχνουν οι επιστήμονες. Δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις των ειδικών αποκαλύπτουν ότι ο αριθμός των ασθενών με Αλτσχάιμερ θα φτάσει τα 139 εκατομμύρια παγκοσμίως έως το 2050, καθίσταται πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη να διερευνηθούν σε βάθος οι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην εμφάνιση της νόσου.

Στο πλαίσιο αυτό, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο πραγματοποίησαν ένα ασυνήθιστο πείραμα στο Διάστημα, διαπιστώνοντας ότι οι διαστημικές πτήσεις μεταβάλλουν τις βιολογικές διεργασίες που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, με τρόπους που διαφέρουν ανάλογα με το γενετικό υπόβαθρο. Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2026 στο περιοδικό Science Advances, υποδεικνύει ότι το διάστημα θα μπορούσε να αποκαλύψει αλλαγές στα εγκεφαλικά κύτταρα, οι οποίες είναι δύσκολο να εντοπιστούν στη Γη.

Οργανοειδή του εγκεφάλου εστάλησαν στο Διάστημα

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, οι επιστήμονες δημιούργησαν εγκεφαλικά οργανοειδή — μικρά, τρισδιάστατα μοντέλα νευρικού ιστού που προέρχονται από βλαστοκύτταρα και αναπαράγουν ορισμένα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου. Ορισμένα από αυτά τα οργανοειδή έφεραν μεταλλάξεις στα γονίδια APP, PSEN1 ή PSEN2, τα οποία συνδέονται με σπάνιες κληρονομικές μορφές της νόσου Αλτσχάιμερ. Άλλα χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου, καθώς δεν έφεραν τις εν λόγω μεταλλάξεις.

Τον Μάρτιο του 2024, τα οργανοειδή στάλθηκαν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου παρέμειναν για 40 ημέρες πριν επιστρέψουν στη Γη. Αντίστοιχα οργανοειδή παρέμειναν στη Γη, υπό σχεδόν πανομοιότυπες εργαστηριακές συνθήκες. Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα, πρόκειται για τα πρώτα ανθρώπινα εγκεφαλικά οργανοειδή που προσομοιώνουν τη νόσο Αλτσχάιμερ και ταξίδεψαν στο διάστημα.

Το διάστημα εκθέτει τα κύτταρα σε έναν ασυνήθιστο συνδυασμό συνθηκών, όπως η μικροβαρύτητα, η ακτινοβολία και οι διαταραγμένες μαγνητικές συνθήκες εδάφους. Εξετάζοντας ποια γονίδια ήταν ενεργά, ποιες πρωτεΐνες ήταν παρούσες και πώς τα κύτταρα χρησιμοποιούσαν την ενέργεια, η ομάδα αξιολόγησε τις επιπτώσεις αυτών των παραγόντων.

Τι έδειξαν οι μεταλλάξεις στα οργανοειδή

Οι αποκρίσεις κάθε άλλο παρά ομοιόμορφες ήταν. Τα οργανοειδή που έφεραν μια μετάλλαξη στο γονίδιο APP παρουσίασαν αυξημένες ποσότητες αμυλοειδούς-βήτα 42, ενός τμήματος πρωτεΐνης που είναι ιδιαίτερα επιρρεπές στη συσσωμάτωση και τον σχηματισμό πλακών στον εγκέφαλο.

Εκείνα που έφεραν μετάλλαξη στο γονίδιο PSEN2 εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα μιας τροποποιημένης μορφής της πρωτεΐνης tau, η οποία σχετίζεται με τη νόσο. Τα οργανοειδή με μετάλλαξη στο γονίδιο PSEN1 παρουσίασαν ιδιαίτερα εκτεταμένες αλλαγές στη γονιδιακή δραστηριότητα: 7.404 γονίδια εμφάνισαν διαφορές μεταξύ των δειγμάτων από το διάστημα και εκείνων από τη Γη, σε σύγκριση με 643 γονίδια στα μοντέλα με τη μετάλλαξη PSEN2. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η διαστημική πτήση μπορεί να αναδείξει διαφορετικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ, ανάλογα με τις υποκείμενες γενετικές μεταλλάξεις.

Αλλαγές σε γονίδια που εμπλέκονται στην επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αλλαγές σε γονίδια που εμπλέκονται στην επικοινωνία μεταξύ των νευρικών κυττάρων, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα παράγουν ενέργεια και επεξεργάζονται το RNA —μια διαδικασία που βοηθά στη σύνθεση πρωτεϊνών. Αρκετές από αυτές τις αποκρίσεις ήταν πιο έντονες στα εγκεφαλικά οργανοειδή που έφεραν μεταλλάξεις σχετιζόμενες με τη νόσο Αλτσχάιμερ, σε σύγκριση με εκείνα που δεν τις έφεραν. Επιπλέον, οι ερευνητές παρατήρησαν διάφορες επιδράσεις που δεν είχαν περιγραφεί προηγουμένως σε εγκεφαλικά οργανοειδή που καλλιεργήθηκαν στη Γη.

Η πρωτεΐνη που ξεχώρισε

Παρά τις διαφορές αυτές, μία πρωτεΐνη ξεχώρισε σε όλες τις ομάδες: η CIRBP, η οποία βοηθά τα κύτταρα να ανταποκρίνονται σε περιβαλλοντικό και φυσικό στρες. Τα επίπεδά της αυξήθηκαν μετά τη διαστημική πτήση, ενώ οι ερευνητές εντόπισαν αλλαγές σε δίκτυα που συνδέουν την CIRBP με τη σηματοδότηση μεταξύ νευρικών κυττάρων και άλλες κυτταρικές διεργασίες. Η CIRBP θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω μελέτης ως κοινός δείκτης στρες.

Το εύρημα αυτό συνδέεται επίσης με έρευνες που εκτείνονται πέρα από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Η CIRBP έχει συσχετιστεί με την επιδιόρθωση του DNA και την εξαιρετική μακροζωία στις φάλαινες της Γροιλανδίας, οι οποίες μπορούν να ζήσουν περισσότερα από 200 χρόνια και σπάνια εμφανίζουν καρκίνο. Παραμένει άγνωστο εάν παρόμοιες προστατευτικές επιδράσεις συμβαίνουν και στα ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα.

Να σημειωθεί ότι, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα ευρήματά τους είναι προκαταρκτικά. Πλέον, ελπίζουν να διαπιστώσουν εάν οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν στο διάστημα μπορούν να αναπαραχθούν στη Γη και αν πρωτεΐνες όπως η CIRBP διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη της νόσου Αλτσχάιμερ.

«Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα τώρα δεν είναι απλώς τι αλλάζει στο διάστημα, αλλά το πώς προσαρμόζονται τα κύτταρα σε αυτές τις αλλαγές», δήλωσε ο Alysson R. Muotri, PhD, καθηγητής στα Τμήματα Παιδιατρικής και Κυτταρικής & Μοριακής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του UC San Diego.. «Αν η CIRBP βοηθά τα εγκεφαλικά κύτταρα να αντέχουν στο στρες, η κατανόηση αυτής της απόκρισης θα μπορούσε να μας υποδείξει νέους τρόπους προστασίας των ευάλωτων νευρώνων εδώ στη Γη», πρόσθεσε.