Πριν ξεκινήσετε για να κάνετε απολέπιση θα πρέπει να ελέγξετε τον τύπο των μαλλιών σας και τις ανάγκες του τριχωτού της κεφαλής σας ώστε να επιλέξετε το κατάλληλο προϊόν. Αν αποφασίσετε να επισκεφθείτε έναν επαγγελματικό χώρο για την απολέπιση του τριχωτού της κεφαλής, οι ειδικοί θα σας δώσουν τις κατάλληλες συμβουλές. Διαφορετικά, μπορείτε να επιλέξετε κάποιο από τα προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο και να κάνετε τη θεραπεία στο σπίτι.

Η Gretchen Friese, hairstylist και τριχολόγος της BosleyMD, σε παλαιότερες δηλώσεις της στο Real Simple εξηγεί ότι «η απολέπιση του τριχωτού της κεφαλής είναι η διαδικασία καθαρισμού του, με στόχο την απομάκρυνση της ξηρής επιδερμίδας και των λεπιών, των υπολειμμάτων προϊόντων και άλλων ρύπων». Σύμφωνα με την ίδια «μπορείτε να κάνετε απολέπιση στο τριχωτό της κεφαλής χρησιμοποιώντας κάποιο εργαλείο —όπως μια συσκευή μασάζ κεφαλής— ή ένα προϊόν απολέπισης με κόκκους, ώστε να απομακρύνετε τα νεκρά κύτταρα από την επιφάνεια του δέρματος, τα οποία συχνά προκαλούν κνησμό, αίσθημα «τραβήγματος» και υπερβολική λιπαρότητα. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χημικό απολεπιστικό προϊόν, το οποίο περιέχει δραστικά συστατικά —όπως γλυκολικό ή σαλικυλικό οξύ— για να απομακρύνετε τους ρύπους, τα νεκρά κύτταρα και τυχόν άλλα κατάλοιπα».

Τα οφέλη της απολέπισης στο τριχωτό της κεφαλής

«Η απολέπιση του τριχωτού της κεφαλής συμβάλλει στη δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των μαλλιών, καθώς απομακρύνει οτιδήποτε μπορεί να φράζει ή να εμποδίζει τους θύλακες των τριχών», διευκρινίζει η Friese. Επιπλέον, βοηθά στην εξάλειψη των συσσωρευμένων υπολειμμάτων από προϊόντα περιποίησης, ενώ αντιμετωπίζει ζητήματα όπως η λιπαρότητα, η ξηρότητα ή τα «λέπια» στο τριχωτό της κεφαλής.

Η Penny James, τριχολόγος, αναφέρει ότι η απολέπιση του τριχωτού της κεφαλής λειτουργεί και ως μασάζ στην περιοχή. Αυτό όχι μόνο προσφέρει μια ευχάριστη αίσθηση, αλλά βοηθά επίσης στη χαλάρωση των μυών, στην αποβολή του άγχους και στην προαγωγή της υγιούς ανάπτυξης των μαλλιών.

Συχνότητα

Σύμφωνα με την Friese, η συχνότητα εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε ατόμου, αλλά «ένας καλός γενικός κανόνας είναι να ξεκινήσετε με μία φορά την εβδομάδα και να αυξήσετε τη συχνότητα σε δύο φορές την εβδομάδα, εάν αντιμετωπίζετε λιπαρότητα, ξηρότητα, πιτυρίδα ή ξεφλούδισμα». Μπορείτε επίσης να αυξήσετε τη συχνότητα σε δύο φορές την εβδομάδα εάν χρησιμοποιείτε πολλά προϊόντα περιποίησης μαλλιών ή αν ιδρώνετε στο γυμναστήριο, διευκρινίζει. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν να μην κάνετε υπερβολική απολέπιση στο τριχωτό της κεφαλής, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, κνησμό ή να επιδεινώσει προϋπάρχουσες παθήσεις στην περιοχή.