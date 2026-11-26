Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί μία από τις σημαντικότερες κατακτήσεις της δημόσιας υγείας κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι Έλληνες ζουν σήμερα πολύ περισσότερα χρόνια σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές, καθώς η πρόοδος της ιατρικής, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η αντιμετώπιση πολλών ασθενειών έχουν συμβάλει καθοριστικά στην επιμήκυνση της ζωής. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αντίστοιχη αύξηση στα χρόνια με υγεία.

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η μακροζωία δεν σημαίνει απαραίτητα και περισσότερα χρόνια χωρίς προβλήματα υγείας. Αντίθετα, η γήρανση του πληθυσμού, η αυξημένη συχνότητα των χρόνιων νοσημάτων και η πολυνοσηρότητα δημιουργούν νέες προκλήσεις τόσο για τους πολίτες όσο και για τα συστήματα υγείας.

Η αφετηρία της συζήτησης είναι τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΗΕ «World Population Prospects 2024», σύμφωνα με τα οποία το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 16,2 χρόνια από το 1950 έως το 2026. Συγκεκριμένα, από τα 66,2 έτη που ήταν το 1950, εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 82,4 έτη το 2026. Η εντυπωσιακή αυτή αύξηση αποτυπώνει την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε επίπεδο ιατρικής, δημόσιας υγείας και συνθηκών διαβίωσης. Αναδεικνύει, ωστόσο, και το επόμενο μεγάλο ερώτημα: κατά πόσο η παράταση της ζωής συνοδεύεται από αντίστοιχη βελτίωση της υγείας;

Η διαφορά ανάμεσα στη ζωή και την υγιή ζωή

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, τα χρόνια υγιούς ζωής στην Ελλάδα κατά τη γέννηση ανέρχονται σε 69,9 έτη. Πρόκειται για τα χρόνια κατά τα οποία ένα άτομο αναμένεται να ζήσει χωρίς περιορισμούς στις συνήθεις καθημερινές δραστηριότητές του εξαιτίας προβλημάτων υγείας.

Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στα 65,2 έτη. Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι γυναίκες στην Ελλάδα έχουν προσδόκιμο υγιούς ζωής 70,8 έτη, ενώ για τους άνδρες ο αντίστοιχος δείκτης βρίσκεται στα 68,9 έτη.

Δηλαδή, δεν αρκεί να εξετάζουμε πόσα χρόνια αναμένεται να ζήσει ένας άνθρωπος, αλλά και κατά πόσο μπορεί να διατηρεί την αυτονομία και τη λειτουργικότητά του.

Η αύξηση των ετών ζωής δεν ακολουθείται από την ίδια πρόοδο στην υγεία

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα εικόνα προκύπτει από τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το προσδόκιμο υγιούς ζωής, γνωστό ως Healthy Life Expectancy (HALE).

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, στην Ελλάδα το προσδόκιμο υγιούς ζωής κατά τη γέννηση αυξήθηκε από 67,7 έτη το 2000 σε 69,8 έτη το 2023. Η αύξηση ανέρχεται σε μόλις 2,1 χρόνια μέσα σε διάστημα 23 ετών.

Την ίδια περίοδο, το συνολικό προσδόκιμο ζωής στη χώρα αυξήθηκε κατά 3,7 χρόνια, από 78,2 έτη το 2000 σε 81,9 έτη το 2023.

Η διαφορά στην πορεία των δύο δεικτών αναδεικνύει τη σημασία της υγιούς γήρανσης. Οι άνθρωποι δεν κερδίζουν μόνο περισσότερα χρόνια ζωής, αλλά χρειάζεται να διασφαλιστεί ότι τα επιπλέον αυτά χρόνια δεν θα συνοδεύονται από μεγαλύτερη επιβάρυνση από ασθένειες και αναπηρίες.

Τα χρόνια νοσήματα και η πολυνοσηρότητα μετά τα 65

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατάσταση των μεγαλύτερων ηλικιών. Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Country Health Profile 2025» για την Ελλάδα, το 48% των ανδρών ηλικίας 65 ετών και άνω αντιμετωπίζει πολλαπλές χρόνιες παθήσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες φτάνει το 56%.

Τα ποσοστά αυτά είναι υψηλότερα από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, που διαμορφώνονται σε 40% για τους άνδρες και 46% για τις γυναίκες.

Παράλληλα, η έκθεση καταγράφει ότι το 38% των γυναικών άνω των 65 ετών στην Ελλάδα αντιμετωπίζει περιορισμούς στις καθημερινές δραστηριότητες, έναντι 31% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 22% και 21%.

Η πολυνοσηρότητα, δηλαδή η ταυτόχρονη παρουσία περισσότερων από μίας χρόνιων παθήσεων, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν επιβαρύνει μόνο τη σωματική υγεία, αλλά μπορεί να επηρεάσει την ανεξαρτησία, την κοινωνική ζωή και την ποιότητα της καθημερινότητας.

Το μεγάλο στοίχημα

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική επιτυχία. Ωστόσο, η επόμενη πρόκληση για τα συστήματα υγείας δεν είναι απλώς να προσθέσουν χρόνια στη ζωή, αλλά να εξασφαλίσουν καλύτερη υγεία στα χρόνια αυτά.

Η πρόληψη των χρόνιων νοσημάτων, η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, η σωματική δραστηριότητα και η αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου, όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Για την Ελλάδα, όπου ο πληθυσμός γερνά και η επιβάρυνση από χρόνια νοσήματα παραμένει σημαντική, η μετάβαση από τη μακροζωία στην υγιή γήρανση αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο να ζούμε περισσότερο. Είναι να μπορούμε να ζούμε περισσότερα χρόνια με υγεία, αυτονομία και αξιοπρέπεια.