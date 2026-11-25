Το κρασί παράγεται από τον χυμό σταφυλιού, ο οποίος περιέχει σάκχαρα. Κατά τη διαδικασία της ζύμωσης, αυτά τα σάκχαρα (ζάχαρη), μετατρέπονται σε αλκοόλη και διοξείδιο του άνθρακα. Ωστόσο, όπως γράφει στο Food and Wine, ο συντάκτης Οίνου Ray Isle, «ακόμη και στα πιο ξηρά κρασιά απομένει πάντα μια ελάχιστη ποσότητα υπολειμματικών, μη ζυμωμένων σακχάρων από το σταφύλι».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ένα κρασί θεωρείται ξηρό όταν περιέχει από 0,5 έως 4 γραμμάρια σακχάρων ανά λίτρο. Για να το φανταστούμε καλύτερα, ας υποθέσουμε ότι σερβίρετε ένα ποτήρι (περίπου 150 ml) ξηρού κρασιού που βρίσκεται στο ανώτατο όριο αυτού του εύρους, δηλαδή περιέχει 4 γραμμάρια σακχάρων ανά λίτρο. Το ποτήρι που έχετε μπροστά σας περιέχει λίγο λιγότερο από το 1/7 ενός κουταλιού του γλυκού σε υπολειμματικά σάκχαρα σταφυλιού (0,59 γραμμάρια). Αυτή η ποσότητα σακχάρων αντιστοιχεί σε... 2,4 επιπλέον θερμίδες. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ θα το κατέτασσα στην κατηγορία του εντελώς αμελητέου».

Πόσες θερμίδες έχει ένα ποτήρι κρασί

Ο Isle διευκρινίζει ότι «οι θερμίδες στα ξηρά κρασιά προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από το αλκοόλ. Ακόμη και στα γλυκά κρασιά, το αλκοόλ ευθύνεται για το μεγαλύτερο μέρος των θερμίδων. Ένα ποτήρι (περίπου 150 ml) ξηρού κρασιού με περιεκτικότητα 13,5% σε αλκοόλ αποδίδει συνολικά περίπου 110 θερμίδες, εκ των οποίων οι περίπου 108 προέρχονται από το αλκοόλ. Η ζάχαρη δεν παίζει ουσιαστικά κανέναν ρόλο σε αυτή την εξίσωση. Στο κρασί υπάρχουν επίσης ίχνη υδατανθράκων, συγκεκριμένα σύνθετοι πολυσακχαρίτες και διαλυτοί ολιγοσακχαρίτες. Και οι δύο κατηγορίες προέρχονται από ενώσεις που βρίσκονται στη φλούδα των σταφυλιών και, στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία απολύτως επίδραση στην καθημερινή ευεξία του καταναλωτή. Αν ανησυχείτε για τους υδατάνθρακες στα ποτά σας, προτιμήστε την μπίρα».

Ποιο είναι το συμπέρασμα όσον αφορά τη ζάχαρη στο κρασί

Ο συντάκτης Οίνου απαντά σε αυτό το ερώτημα ως εξής: «Ας υποθέσουμε ότι σερβίρετε στον εαυτό σας ένα ποτήρι Caymus Cabernet. Με 10,2 γραμμάρια υπολειμματικής ζάχαρης ανά λίτρο, μπορεί να σας φανεί κάπως λιγωτικό ή μπορεί να το λατρέψετε. Αλλά μήπως, πίνοντάς το, προκαλείτε όντως τρομερή βλάβη στον οργανισμό σας; Καταρχάς, να θυμάστε ότι δεν πρόκειται για πρόσθετη ζάχαρη. Δεν είναι αποτέλεσμα της προσθήκης στο κρασί συστατικών όπως σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη, μαλτοδεξτρίνη, ιμβερτοσάκχαρο, συμπυκνωμένος χυμός ζαχαροκάλαμου, κρυσταλλική δεξτρόζη κλπ. — μια πρακτική που συναντάται κατά κόρον σε εκατοντάδες πολύ γνωστά προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Πάρτε για παράδειγμα την κέτσαπ! Φτιάχνεται από ώριμες κόκκινες ντομάτες! Και, βέβαια, από σιρόπι καλαμποκιού και σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη. Μία μόνο κουταλιά της σούπας κέτσαπ περιέχει 12 γραμμάρια ζάχαρης. Θα πρέπει να πιείτε οκτώ ποτήρια Caymus Cabernet για να φτάσετε αυτή την ποσότητα».

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται – σε γραμμάρια – η προστιθέμενη ζάχαρη στον καφέ, σε δημοφιλή κρασιά και άλλα αλκοολούχα ποτά, στην κέτσαπ, στον χυμό πορτοκαλιού, στο Red Bull, και στην Coca Cola.

(Να σημειωθεί ότι, οι 4 ουγγιές αντιστοιχούν σε περίπου 100 γραμμάρια, οι 8 σε 200 και οι 12 ουγγιές σε περίπου 350 γραμμάρια.)