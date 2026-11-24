Ιδανικά θα πρέπει να συνδυάζετε ιδανική διατροφή με άσκηση για καλή υγεία και μακροζωία . Εάν, όμως, έπρεπε να διαλέξετε, τι από τα δύο έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο;

Η υγιεινή διατροφή και η τακτική άσκηση αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες της μακροζωίας. Ποιο από τα δύο, όμως, είναι πιο σημαντικό για την υγεία σας συνολικά;

Αν έπρεπε να επιλέξετε μόνο ένα από τα δύο (κάτι που φυσικά δεν συνιστάται), τι θα σας ωφελούσε περισσότερο: η υγιεινή διατροφή ή η τακτική σωματική δραστηριότητα;

Η απάντηση, σύμφωνα με μια εκτενή αφηγηματική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Mayo Clinic Proceedings, ίσως σας εκπλήξει.

Η άσκηση συνδέεται με μακροζωία

«Σε όλες τις περιπτώσεις, η σωματική δραστηριότητα ή η καρδιοαναπνευστική ικανότητα συνδέονταν πολύ πιο στενά με τις πιθανότητες να ζήσετε περισσότερο», ανέφερε ο Γκλεν Γκέσερ, φυσιολόγος της άσκησης στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Στο πλαίσιο της νέας μελέτης, ο Γκέσερ και ο Ρόμπερτ Σάλις, γιατρός αθλητιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο Kaiser Permanente, εξέτασαν δεκάδες επιστημονικές μελέτες και μετα-αναλύσεις, προκειμένου να υπολογίσουν σε ποιον βαθμό η ποιότητα της διατροφής και η σωματική δραστηριότητα συνδέονται με τη θνησιμότητα από κάθε αιτία.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, παρότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου, τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας είναι πολύ μεγαλύτερα σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν.

Με άλλα λόγια, η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας συνδέεται πολύ πιο στενά με τη θνησιμότητα από ό,τι η ανθυγιεινή διατροφή.

«Διαπιστώσαμε ότι ο κίνδυνος θανάτου από κάθε αιτία ήταν αυξημένος κατά 3% έως 20% στα άτομα με τη χειρότερη ποιότητα διατροφής ή σε εκείνα που κατανάλωναν τις μεγαλύτερες ποσότητες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, τροφίμων και ροφημάτων με ζάχαρη ή τηγανητών τροφίμων», εξήγησε ο Γκέσερ.

«Στα άτομα που δεν ασκούνταν και περνούσαν σχεδόν ολόκληρη την ημέρα καθιστά, η αύξηση του κινδύνου κυμαινόταν από 46% έως και πάνω από 163%».

Με άλλα λόγια, η ανθυγιεινή διατροφή δεν αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στον ίδιο βαθμό με την καθιστική ζωή.

Αντίστοιχα, η αύξηση της σωματικής σας δραστηριότητας φαίνεται να έχει μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία σας από τη βελτίωση της διατροφής σας.

Στη μελέτη, τα άτομα που ακολουθούσαν υγιεινά διατροφικά πρότυπα είχαν 4% έως 23% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνα που δεν ακολουθούσαν υγιεινή διατροφή, μια διαφορά που σε καμία περίπτωση δεν είναι αμελητέα.

Ωστόσο, τα άτομα που έκαναν περίπου 11.000 έως 16.000 βήματα την ημέρα είχαν 45% έως 67% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνα που έκαναν 2.000 έως 5.000 βήματα. Παράλληλα, τα άτομα με την καλύτερη καρδιοαναπνευστική ικανότητα είχαν 41% έως 53% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με εκείνα με τη χειρότερη.

Τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας είναι τόσο μεγάλα, ώστε ακόμη και λίγη περισσότερη άσκηση μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.

«Θέλαμε να δούμε τι θα συνέβαινε αν τα άτομα που κάνουν καθιστική ζωή αύξαναν τα καθημερινά τους βήματα κατά 2.000, καθώς πρόκειται για μια απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρων, η οποία συμβαδίζει με τις ισχύουσες συστάσεις για τη δημόσια υγεία. Η αύξηση αυτή συνδέθηκε με μείωση του κινδύνου θανάτου κατά περίπου 25% έως 50%», επισήμανε ο Γκέσερ.

Αντίστοιχα, για τα άτομα που περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας καθιστά, μόλις 5 έως 10 επιπλέον λεπτά σωματικής δραστηριότητας την ημέρα συνδέθηκαν με 30% έως 42% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου.

Αντίθετα, όσον αφορά την υιοθέτηση πιο υγιεινών διατροφικών συνηθειών, ο διπλασιασμός της μέσης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών (από 2,5 σε 5 μερίδες την ημέρα) θα αντιστοιχούσε σε μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 13%, ενώ η αύξηση της κατανάλωσης δημητριακών ολικής άλεσης και φυτικών ινών στα συνιστώμενα επίπεδα θα αντιστοιχούσε σε μείωση του κινδύνου κατά 6% έως 20%.

Οι ερευνητές αναγνώρισαν ότι μεγάλο μέρος των επιστημονικών στοιχείων προέρχεται από μελέτες παρατήρησης, κάτι που σημαίνει ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν πως η σωματική δραστηριότητα είναι αυτή που προκαλεί τη μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου θανάτου.

Τόνισαν επίσης ότι τα ευρήματα της μελέτης δεν σημαίνουν πως πρέπει να σταματήσετε να προσέχετε τη διατροφή σας, αλλά ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο της σωματικής δραστηριότητας στην υγεία και τη μακροζωία.

«Για να έχετε την καλύτερη δυνατή υγεία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι χρειάζεστε τόσο μια υγιεινή διατροφή όσο και τακτική σωματική δραστηριότητα. Εντούτοις, όταν στόχος είναι η μακροζωία και η μείωση της θνησιμότητας από χρόνιες παθήσεις, τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι η άσκηση και η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής ικανότητας που προσφέρει αποτελούν το ισχυρότερο φάρμακο», κατέληξαν οι ερευνητές.