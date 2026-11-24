Επικίνδυνη θεωρείται η τάση των γονέων και ενίοτε της ιατρικής κοινότητας να αποδίδεται κάθε πρόβλημα που αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία των έφηβων αγοριών όπως η στυτική δυσλειτουργία στο άγχος, την απειρία ή την ψυχολογική πίεση της ηλικίας.

Η αλήθεια, που συχνά παραβλέπεται, είναι ότι οι έφηβοι μπορούν να εμφανίσουν καθαρά οργανικές (βιολογικές) παθήσεις, οι οποίες αν δεν διαγνωστούν έγκαιρα, απειλούν τη μελλοντική τους σεξουαλική λειτουργία και γονιμότητα.

«Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι ο προληπτικός έλεγχος στην εφηβεία δεν πρέπει να θεωρείται πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Πρόσφατες μελέτες καταγράφουν κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των εφήβων που αναζητούν ιατρική βοήθεια για ζητήματα σεξουαλικής υγείας», επισημαίνει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Menclinic Χειρουργός Ανδρολόγος Ουρολόγος δρ Αναστάσιος Λιβάνιος.

«Παθήσεις όπως η κιρσοκήλη εντοπίζονται στο 15% περίπου των εφήβων αγοριών -ποσοστό αντίστοιχο των ενηλίκων- αποτελώντας τη συχνότερη αναστρέψιμη αιτία ανδρικής υπογονιμότητας. Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την αποτελεσματική προστασία της αναπαραγωγικής υγείας πριν προκληθούν μη αναστρέψιμες βλάβες», τονίζει και παραθέτει τις βιολογικές παθήσεις που εμφανίζουν συχνότερα τα αγόρια κατά την εφηβεία:

Στυτική δυσλειτουργία: Πότε δεν φταίει το μυαλό;

Αν και το 90% των περιπτώσεων στυτικής δυσλειτουργίας στους εφήβους είναι ψυχογενές (άγχος επίδοσης, κατάχρηση πορνογραφίας), ένα ποσοστό οφείλεται σε καθαρά οργανικούς παράγοντες που επηρεάζουν τα αγγεία, τα νεύρα ή τις ορμόνες των εφήβων, ο οργανισμός των οποίων συνεχίζει να αναπτύσσεται, και συγκεκριμένα:

• Αγγειακές διαταραχές: Η πρώιμη εμφάνιση ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας (κακή λειτουργία των αγγείων) μπορεί να σχετίζεται με νεανικό διαβήτη τύπου 1, παχυσαρκία ή τη συστηματική χρήση νικοτίνης (κάπνισμα και άτμισμα). Η χρόνια έκθεση σε τοξικές ουσίες σε αυτές τις ηλικίες προκαλεί πρόωρη αγγειοσυστολή και περιορίζει τη ροή του αίματος που απαιτείται για την επίτευξη και διατήρηση της στύσης.

• Φλεβική διαφυγή: Πρόκειται για μια ανατομική ιδιαιτερότητα όπου οι βαλβίδες των φλεβών του πέους δεν «κλειδώνουν» το αίμα στο εσωτερικό του, με αποτέλεσμα ο έφηβος να μην μπορεί να διατηρήσει τη στύση του, ανεξάρτητα από το πόσο χαλαρός ή διεγερμένος είναι. Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονη απογοήτευση, καθώς η στύση μπορεί να επιτυγχάνεται αρχικά αλλά χάνεται αμέσως μόλις αλλάξει η στάση του σώματος.

• Ορμονικές διαταραχές: Ο υπογοναδισμός (χαμηλή τεστοστερόνη) ή προβλήματα στον θυρεοειδή αδένα και την υπόφυση, αν και σπάνια στην εφηβεία, πρέπει πάντα να αποκλείονται μέσω αιματολογικών εξετάσεων. Η έλλειψη των απαραίτητων ανδρογόνων κατά τη διάρκεια της ήβης εμποδίζει την πλήρη ωρίμανση των σεξουαλικών οργάνων και τη φυσιολογική εκδήλωση της λίμπιντο.

Συγγενής κάμψη πέους: Μια σπάνια ανατομική ανωμαλία

Σε αντίθεση με τη νόσο Peyronie που εμφανίζεται σε μεγαλύτερους άνδρες λόγω τραυματισμών και ινώσεων, στους εφήβους η κάμψη του πέους είναι συνήθως συγγενής (εκ γενετής) και γίνεται αντιληπτή μόνο κατά τη διάρκεια της στύσης. Πρόκειται για μια σπάνια πάθηση με αναφερόμενη συχνότητα < 1%, αν και ορισμένες μελέτες έχουν αναφέρει υψηλότερα ποσοστά επιπολασμού 4-10%.

• Συμπτώματα: Ο έφηβος αντιλαμβάνεται την κάμψη όταν ξεκινούν οι πρώτες έντονες αυτόματες στύσεις. Οφείλεται σε ασύμμετρη ανάπτυξη των σηραγγωδών σωμάτων του πέους (η μία πλευρά αναπτύσσεται περισσότερο από την άλλη) ή σε μειωμένη ελαστικότητα του ινώδους χιτώνα.

• Επιπτώσεις: Αν η κλίση είναι μεγαλύτερη από 30 μοίρες, μπορεί να προκαλέσει πόνο κατά τη στύση, δυσκολία ή αδυναμία διείσδυσης στο μέλλον, καθώς και έντονο ψυχολογικό βάρος (ντροπή, απομόνωση). Πολλοί έφηβοι αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές και τις σχέσεις από τον φόβο της απόρριψης ή της έκθεσης του προβλήματός τους.

• Αντιμετώπιση: Η κατάσταση διορθώνεται αποκλειστικά με χειρουργική επέμβαση (πλαστική χιτώνα), η οποία προγραμματίζεται συνήθως μετά την ολοκλήρωση της σωματικής ανάπτυξης του εφήβου. Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν την ευθυγράμμιση του πέους με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, διασφαλίζοντας τη μελλοντική σεξουαλική λειτουργία χωρίς απώλεια της αισθητικότητας.

Υπογονιμότητα: Οι σιωπηλοί εχθροί του σπέρματος

Η γονιμότητα ενός άνδρα χτίζεται κατά την εφηβεία. Υπάρχουν δύο κύριες οργανικές καταστάσεις που μπορούν να τη υπονομεύσουν, χωρίς να προκαλούν εμφανή εξωτερικά συμπτώματα παρά μόνο όταν είναι πλέον αργά.

• Κιρσοκήλη: Πρόκειται για τη διαστολή των φλεβών του οσχέου (σαν κιρσούς στα πόδια), η οποία εμφανίζεται συνήθως στην αριστερή πλευρά κατά την έναρξη της εφηβείας. Αν αφεθεί χωρίς θεραπεία, οδηγεί σε προοδευτική ατροφία του όρχεως, καταστροφή των κυττάρων Leydig και Sertoli, καθώς και σοβαρή καταστροφή της ποιότητας, της κινητικότητας και του αριθμού του σπέρματος.

• Κρυψορχία (και η καθυστερημένη αποκατάστασή της): Αν ένας ή και οι δύο όρχεις δεν κατέβουν κανονικά στο όσχεο κατά τη γέννηση και η χειρουργική διόρθωση (ορχεοπηξία) καθυστερήσει πέραν του πρώτου ή δεύτερου έτους ζωής, τα κύτταρα που παράγουν σπέρμα ενδέχεται να υποστούν μόνιμη βλάβη λόγω της υψηλής εσωτερικής θερμοκρασίας του σώματος. Στην εφηβεία, ο έλεγχος με υπερηχογράφημα και ορμονικό προφίλ είναι απαραίτητος για να εκτιμηθεί η λειτουργική κατάσταση του οργάνου.

«Η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι η έλλειψη θεραπειών, αλλά η καθυστερημένη προσέλευση στον γιατρό. Ο φόβος, η ντροπή και η παραπληροφόρηση από το διαδίκτυο αναγκάζουν πολλούς εφήβους να υποφέρουν σιωπηλά, επιδεινώνοντας καταστάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπιστεί εύκολα.

Κάθε έφηβος που παρατηρεί πόνο, έντονη κάμψη, δυσκολία στη στύση ή ασυμμετρία/πρήξιμο στους όρχεις, πρέπει να γνωρίζει ότι η επίσκεψη σε έναν χειρουργό ανδρολόγο / ουρολόγο είναι μια απλή, απόλυτα εμπιστευτική ιατρική πράξη που μπορεί να διασφαλίσει τη μετέπειτα σεξουαλική πορεία του. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν τα ισχυρότερα όπλα για τη διαφύλαξη της μελλοντικής αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας», καταλήγει ο δρ. Λιβάνιος.