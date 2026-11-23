Όταν σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εγκέφαλό μας καθώς μεγαλώνουμε, συνήθως μας έρχονται στο μυαλό τα σταυρόλεξα, η μεσογειακή διατροφή ή ένας καλός ύπνος 8 ωρών. Και όλα αυτά μπορούν πράγματι να βοηθήσουν. Ωστόσο, οι λίγες ώρες που μεσολαβούν από το βραδινό φαγητό μέχρι την ώρα του ύπνου μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την υγεία του εγκεφάλου, παρόλο που συχνά δεν τους δίνουμε ιδιαίτερη σημασία.

Το διάστημα αυτό συνήθως ακολουθούμε την ίδια ρουτίνα χωρίς να το πολυσκεφτόμαστε. Μαζεύουμε το τραπέζι, καθόμαστε στον καναπέ και ανοίγουμε την τηλεόραση ή ασχολούμαστε με το κινητό μας. Φυσικά, δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να χαλαρώνουμε μετά από μια κουραστική ημέρα. Όμως, όσα κάνετε αυτές τις ώρες μπορούν να επηρεάσουν πολύ περισσότερα από το πόσο χορτάτοι αισθάνεστε. Μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σας, το πόσο εύκολα σας παίρνει ο ύπνος και, μακροπρόθεσμα, την υγεία των αιμοφόρων αγγείων που μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά στον εγκέφαλό σας.

Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ο εγκέφαλος χρειάζεται συνεχή παροχή αίματος για να λειτουργεί σωστά, ενώ οι παράγοντες που προκαλούν βλάβες στα αιμοφόρα αγγεία του υπόλοιπου σώματος μπορούν να επηρεάσουν και τα αγγεία του εγκεφάλου. Η διατήρηση της υγείας τους είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να προστατεύσετε τη μνήμη και τις γνωστικές σας λειτουργίες καθώς μεγαλώνετε.

Γιατί ο περίπατος μετά το βραδινό προστατεύει τις αρτηρίες

Ο Fawad Mian, νευρολόγος και ιδρυτής του Ascend Regenerative, εξήγησε στο Parade ότι το περπάτημα μετά το φαγητό δεν βοηθά μόνο την πέψη και τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στην προστασία του εγκεφάλου.

Αυτό οφείλεται στην επίδραση που έχει το περπάτημα στην αντίσταση στην ινσουλίνη, μια κατάσταση κατά την οποία τα κύτταρα του οργανισμού δεν ανταποκρίνονται σωστά στην ινσουλίνη, την ορμόνη που βοηθά τη γλυκόζη να περάσει από το αίμα στα κύτταρα. Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι κυρίως γνωστή για τη σύνδεσή της με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2

«Η αντίσταση στην ινσουλίνη προκαλεί βλάβες σε πολλές δομές του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων των αρτηριών που τροφοδοτούν τον εγκέφαλό μας με αίμα», ανέφερε ο Mian.

Όταν περπατάτε μετά το φαγητό, ενεργοποιείτε τους μυς σας, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη γλυκόζη από το αίμα για να παράγουν ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να περιορίσετε την απότομη αύξηση του σακχάρου που συχνά παρατηρείται μετά το βραδινό, το οποίο συνήθως αποτελεί το μεγαλύτερο γεύμα της ημέρας. Μακροπρόθεσμα, αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει στη βελτίωση της αντίστασης στην ινσουλίνη.

Το βραδινό περπάτημα μπορεί να έχει οφέλη και για τον ύπνο σας. Σύμφωνα με το νευρολόγο, ένας περίπατος το βράδυ μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να χαλαρώσει και να περιορίσει την αντίδρασή του στο στρες, διευκολύνοντας έτσι τον ύπνο. Άλλωστε, ο καλός ύπνος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για τη διατήρηση της υγείας του εγκεφάλου σε βάθος χρόνου.

«Επιπλέον, μειώνει τα επίπεδα της κορτιζόλης, της ορμόνης που αυξάνεται όταν έχουμε στρες, με αποτέλεσμα να κοιμόμαστε πιο εύκολα. Σας βοηθά να σταματήσετε να σκέφτεστε συνεχώς, ώστε να μη χρειάζεται να μετράτε προβατάκια ή να κοιτάζετε το ρολόι περιμένοντας να σας πάρει ο ύπνος», τόνισε.

Πόση ώρα πρέπει να περπατάτε μετά το βραδινό;

Δεν χρειάζεται να περπατάτε με γρήγορο ρυθμό ή να συμπληρώνετε έναν συγκεκριμένο αριθμό βημάτων για να δείτε οφέλη. Μια μετα-ανάλυση του 2022, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Sports Medicine, εξέτασε 7 μελέτες που συνέκριναν την παρατεταμένη καθιστική στάση με την καθιστική στάση που διακοπτόταν από σύντομα διαστήματα ορθοστασίας ή χαλαρού περπατήματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η ορθοστασία όσο και το περπάτημα περιόρισαν την αύξηση του σακχάρου μετά το φαγητό, σε σύγκριση με την παραμονή σε καθιστή θέση. Ωστόσο, το χαλαρό περπάτημα ήταν πιο αποτελεσματικό, καθώς μείωσε τόσο τα επίπεδα γλυκόζης όσο και τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα. Μάλιστα, τα διαλείμματα κίνησης στις συγκεκριμένες μελέτες διαρκούσαν μόλις 2 έως 5 λεπτά κάθε φορά, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες ήταν ενήλικες με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία.

Με άλλα λόγια, ακόμη και μια σύντομη, χαλαρή βόλτα μπορεί να σας ωφελήσει. Προσπαθήστε να σηκώνεστε και να κινείστε λίγο μετά το τέλος του γεύματος, όταν το σάκχαρο στο αίμα αρχίζει να ανεβαίνει. Μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο, να περπατήσετε μερικούς γύρους γύρω από το σπίτι σας ή να βγάλετε τον σκύλο σας βόλτα.