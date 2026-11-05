Το τρικ που κάνει restart τον εγκέφαλο και ενισχύει τη μνήμη

Αν η μνήμη σας ανά τακτά διαστήματα, σας… «προδίδει» τότε μήπως ήρθε η στιγμή να κάνετε κάτι γι’ αυτό;

Το «wakeful rest effect» αναφέρεται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυσης σε ηρεμία (περίπου 10 λεπτών), μετά από τον «βομβαρδισμό» του εγκεφάλου με διάφορες πληροφορίες. Αυτό το «τρικ» μπορεί να βοηθήσει τη μνήμη.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Notre Dame διαπίστωσαν ότι το «wakeful rest effect» μπορεί να ωφελήσει άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων, με τα πιο έντονα αποτελέσματα να παρατηρούνται στους ηλικιωμένους, καθώς και σε άτομα με πρόδρομη αμνησία.

Αυτή η απλή πρακτική ενδέχεται να υποστηρίζει την εδραίωση της μνήμης (memory consolidation), τη διαδικασία κατά την οποία οι νέες πληροφορίες ενισχύονται και μετατρέπονται σε μόνιμες αναμνήσεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν δημιουργεί απαραίτητα σταθερές αναμνήσεις αμέσως. Επομένως, πρόκειται για ένα κρίσιμο στάδιο ώστε οι πληροφορίες να παγιωθούν ουσιαστικά, εξήγησε ο Nelson Cowan, διακεκριμένος ομότιμος καθηγητής Ψυχολογικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι και διευθυντής του Εργαστηρίου Μνήμης Εργασίας (Working-Memory Laboratory) του ίδιου πανεπιστημίου.

«Όταν μαθαίνουμε κάτι, αυτό δεν είναι ακόμη μόνιμο», ανέφερε. «Χρειάζεται χρόνος για την εδραίωσή του», πρόσθεσε. Γνωρίζουμε ότι ο ύπνος αποτελεί την κύρια ευκαιρία για τον εγκέφαλο να επεξεργαστεί και να συγκρατήσει τις εμπειρίες της ημέρας — «και αυτό είναι απολύτως σωστό», δήλωσε ο Andrew Budson, καθηγητής Νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης. «Ωστόσο, πιο πρόσφατα κατανοήσαμε ότι αυτή η διαδικασία εδραίωσης μπορεί να ξεκινήσει ακόμη και με μια απλή ανάπαυση, αμέσως μετά τη διαδικασία της μάθησης», πρόσθεσε.

Πώς να εκπαιδευτείτε στο «wakeful rest effect»

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η πρακτική αυτή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. «Συχνά προτείνω στους ανθρώπους να κλείνουν τα μάτια τους και απλώς να το αντιμετωπίζουν ως μια στιγμή αποσύνδεσης από τον κόσμο», λέει ο Ken Paller, καθηγητής Ψυχολογίας και διευθυντής του Προγράμματος Γνωστικής Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Northwestern. Κάποιοι επιλέγουν να διαλογιστούν, προσθέτει, «και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι και αυτό είναι εξαιρετικά ωφέλιμο».

Μάλλον δεν χρειάζεται να προβληματιστείτε υπερβολικά για τις συνθήκες: Μια παλαιότερη μετα-ανάλυση έδειξε ότι το όφελος από το «wakeful rest effect» δεν επηρεάζεται από τη στάση του σώματος, το φως στο χώρο ή αν έχετε τα μάτια σας ανοιχτά ή κλειστά.

Τι να κάνετε

- Αφεθείτε στην ηρεμία της στιγμής

- Μην κοιτάξετε το κινητό σας τηλέφωνο

- Μόλις λάβετε μία καινούρια πληροφορία φροντίστε μετά να ξεκουραστείτε για λίγα λεπτά

- Δώστε στον εαυτό σας την άδεια να κάνει μία «παύση»

- Μετά την ολιγόλεπτη ξεκούραση, δοκιμάστε να δείτε αν θυμάστε όλα όσα έγιναν ή μάθατε προηγουμένως