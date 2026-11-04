Χοιρινό ή μοσχαρίσιο κρέας: Ποιο είναι πιο υγιεινό; Οι 3 βασικές διαφορές, σύμφωνα με τους διαιτολόγους

Το χοιρινό και το μοσχαρίσιο κρέας είναι από τις πιο δημοφιλείς επιλογές κρέατος και αποτελούν εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης. Ωστόσο, το καθένα προσφέρει διαφορετικά οφέλη, ιδιαίτερα για όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος ή γυμνάζονται.

Τόσο το χοιρινό όσο και το μοσχαρίσιο κρέας είναι νόστιμα, χορταστικά και μπορούν να μαγειρευτούν με πολλούς τρόπους. Εάν επιλέγετε άπαχα κομμάτια και προσέχετε το μέγεθος της μερίδας, μπορούν να έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και να αποτελούν μέρος μιας διατροφής που κάνει καλό στην καρδιά, σύμφωνα με διαιτολόγους.

Παράλληλα, μπορούν να βοηθήσουν όσους προσπαθούν να χάσουν βάρος ή να διατηρήσουν τα κιλά τους, καθώς προσφέρουν κορεσμό χωρίς απαραίτητα να επιβαρύνουν τη διατροφή με πολλές θερμίδες.

Και τα δύο είδη κρέατος αποτελούν εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, αλλά έχουν διαφορετικά διατροφικά πλεονεκτήματα, εξήγησε στο TODAY η Patricia Bannan, διαιτολόγος. Επιπλέον, «ο τρόπος με τον οποίο μαγειρεύεται το κρέας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διατροφική του αξία», πρόσθεσε η ίδια.

Αξίζει να σημειωθεί, παράλληλα ότι και τα δύο είδη κρέατος κατατάσσονται στα κόκκινα κρέατα.

Η Elisabetta Politi, διαιτολόγος στο Κέντρο Τρόπου Ζωής και Διαχείρισης Βάρους του Πανεπιστημίου Duke, βρίσκεται συχνά μπροστά στο ίδιο δίλημμα με πολλούς: να μαγειρέψει χοιρινό ή μοσχαρίσιο για βραδινό;

Είναι υγιεινό το χοιρινό κρέας;

Το χοιρινό είναι καλή πηγή πρωτεΐνης, βιταμίνης Β12 και θειαμίνης, ενώ περιέχει και σημαντικά μέταλλα, κυρίως αιμικό σίδηρο, τον οποίο ο οργανισμός απορροφά εύκολα.

Η βιταμίνη Β12 είναι απαραίτητη για την υγεία των κυττάρων του αίματος και του νευρικού συστήματος, ενώ η θειαμίνη, γνωστή και ως βιταμίνη Β1, παίζει σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του μεταβολισμού. Η πρωτεΐνη συμβάλλει στον κορεσμό, στην αποκατάσταση των ιστών και στην ανάπτυξη των μυών.

Ο σίδηρος, από την άλλη, είναι απαραίτητος για την παραγωγή υγιών ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα οποία μεταφέρουν οξυγόνο σε ολόκληρο το σώμα, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ.

Ποιο είναι το πιο υγιεινό κομμάτι χοιρινού;

Και οι δύο διαιτολόγοι συμφωνούν ότι το ψαρονέφρι είναι το πιο υγιεινό και ταυτόχρονα ένα από τα πιο νόστιμα κομμάτια του χοιρινού.

«Το χοιρινό ψαρονέφρι είναι στην πραγματικότητα μία από τις πιο άπαχες πηγές πρωτεΐνης, με περιεκτικότητα σε λιπαρά αντίστοιχη με εκείνη του στήθους κοτόπουλου χωρίς πέτσα. Είναι εξαιρετική επιλογή για όσους προσέχουν τις θερμίδες που καταναλώνουν, αλλά θέλουν να εξασφαλίζουν επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης», ανέφερε η Bannan.

Μια μερίδα 85 γρ. ψητό χοιρινό ψαρονέφρι περιέχει:

• 122 θερμίδες

• 22 γρ. πρωτεΐνης

• 3 γρ. λιπαρών

Οι χοιρινές μπριζόλες είναι επίσης πολύ καλή επιλογή. Συνιστά να προτιμάτε άπαχες μπριζόλες ή εκείνες από τις οποίες μπορείτε εύκολα να αφαιρέσετε το ορατό λίπος. Το χοιρινό κόντρα και το ψαρονέφρι έχουν επίσης χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά.

Γενικά, η Bannan συμβουλεύει να επιλέγετε κομμάτια με όσο το δυνατόν λιγότερο ορατό λίπος, ιδιαίτερα από την περιοχή της ράχης και της οσφύος, καθώς συνήθως είναι τα πιο άπαχα.

Ποια είδη χοιρινού πρέπει να περιορίζετε

Οι διαιτολόγοι συνιστούν να περιορίζετε τα επεξεργασμένα προϊόντα χοιρινού κρέατος, όπως το μπέικον και το ζαμπόν.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν περισσότερο αλάτι, ενώ κατά την επεξεργασία τους χρησιμοποιούνται νιτρικά και νιτρώδη άλατα.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, η κατανάλωση επεξεργασμένου κρέατος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται να το καταναλώνετε όσο το δυνατόν πιο σπάνια ή ακόμη και να το αποφεύγετε εντελώς.

Είναι υγιεινό το μοσχαρίσιο κρέας;

Το μοσχαρίσιο κρέας είναι επίσης καλή πηγή πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμινών και μετάλλων. Ξεχωρίζει κυρίως για την υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Β12, ενώ προσφέρει ακόμη περισσότερο αιμικό σίδηρο από το χοιρινό, σύμφωνα με τις διαιτολόγους.

«Το άπαχο μοσχαρίσιο κρέας είναι μία από τις πιο πλούσιες πηγές σιδήρου που απορροφάται εύκολα από τον οργανισμό, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες που έχουν περίοδο και για τους αθλητές. Μία μόνο μερίδα μπορεί να καλύψει έως και το 15% των ημερήσιων αναγκών σας σε σίδηρο», επισήμανε η Bannan.

Η ίδια συνιστά να συνδυάζετε το μοσχαρίσιο κρέας με τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C, καθώς η συγκεκριμένη βιταμίνη βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τον σίδηρο. Καλές επιλογές είναι οι κίτρινες πιπεριές και τα σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα οποία περιέχουν τόσο σίδηρο όσο και βιταμίνη C.

Το μοσχαρίσιο ανήκει στα κόκκινα κρέατα και περιέχει περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από πολλές άλλες πηγές πρωτεΐνης. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επιλέγετε άπαχα κομμάτια.

Ποιο είναι το πιο υγιεινό κομμάτι μοσχαρίσιου κρέατος;

Οι διαιτολόγοι προτείνουν να προτιμάτε άπαχα κομμάτια από το μπούτι ή την περιοχή της οσφύος, όπως το κόντρα φιλέτο.

Ο άπαχος μοσχαρίσιος κιμάς μπορεί επίσης να είναι μια υγιεινή επιλογή. Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, καλό είναι να επιλέγετε κιμά που περιέχει τουλάχιστον 85% άπαχο κρέας. Ακόμη καλύτερα, μπορείτε να προτιμήσετε κιμά με ποσοστό άπαχου κρέατος 90% ή μεγαλύτερο.

Χοιρινό ή μοσχαρίσιο κρέας: Ποιο είναι πιο υγιεινό;

Η απάντηση εξαρτάται από τις διατροφικές σας ανάγκες και τους στόχους σας. Το χοιρινό και το μοσχαρίσιο κρέας έχουν παρόμοια διατροφική αξία, αλλά διαφέρουν σε 3 βασικά σημεία.

Το μοσχαρίσιο περιέχει περισσότερο σίδηρο και βιταμίνη Β12 από το χοιρινό. «Για τους αθλητές, το άπαχο μοσχαρίσιο κρέας μπορεί να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε σίδηρο, ο οποίος συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου κατά τη διάρκεια της άσκησης», πρόσθεσε η Bannan.

Από την άλλη, το χοιρινό είναι συνήθως πιο άπαχο από το μοσχαρίσιο. Έτσι, το ψαρονέφρι μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή για όσους θέλουν να χάσουν βάρος, αφού είναι χορταστικό και περιέχει λιγότερες θερμίδες. Τέλος, το χοιρινό είναι κατά κανόνα πιο οικονομικό συγκριτικά με το μοσχάρι.

Πόσο χοιρινό ή μοσχαρίσιο κρέας μπορείτε να τρώτε;

Μια μερίδα χοιρινού ή μοσχαρίσιου κρέατος αντιστοιχεί σε περίπου 85 έως 113 γρ., δηλαδή περίπου στο μέγεθος της παλάμης μιας γυναίκας ή μιας τράπουλας.

Η Politi προτείνει να μην ξεπερνάτε συνολικά τα 227 γρ. κόκκινου κρέατος την εβδομάδα.

Οι θερμίδες και τα λιπαρά που περιέχουν το χοιρινό και το μοσχαρίσιο κρέας εξαρτώνται τόσο από το κομμάτι που επιλέγετε όσο και από τον τρόπο που το μαγειρεύετε, εξήγησαν οι δύο διαιτολόγοι. Οι καλύτερες επιλογές είναι το ψήσιμο στη σχάρα ή στον φούρνο, το μαγείρεμα στη φριτέζα αέρος και το σοτάρισμα στο τηγάνι με ελάχιστο λάδι.

Για ένα ισορροπημένο και υγιεινό γεύμα, η Bannan συνιστά να συνοδεύετε το κρέας με σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, λαχανικά πλούσια σε φυτικές ίνες και δημητριακά ολικής άλεσης.

«Όταν καταναλώνονται με μέτρο και συνδυάζονται με άλλες υγιεινές τροφές, τόσο το χοιρινό όσο και το μοσχαρίσιο κρέας μπορούν να αποτελούν μέρος μιας διατροφής που κάνει καλό στην καρδιά. Εάν εναλλάσσετε το κρέας με άλλες πηγές πρωτεΐνης, όπως το ψάρι ή φυτικές τροφές όπως οι φακές, θα έχετε μια πιο ισορροπημένη διατροφή, με μεγαλύτερη ποικιλία θρεπτικών συστατικών», κατέληξε η διαιτολόγος.