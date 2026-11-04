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Αγγλία: Μεγάλη κλινική δοκιμή για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου με εξετάσεις αίματος

Μελέτες
Αγγλία: Μεγάλη κλινική δοκιμή για την πρώιμη ανίχνευση του καρκίνου με εξετάσεις αίματος
Pixabay
Newsroom
Τετάρτη, 04/11/2026 - 13:48

Μία μεγάλη έρευνα θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλία για τον καρκίνο.

Περισσότεροι από 20.000 ασθενείς του NHS θα υποβληθούν σε εξετάσεις αίματος για την ανίχνευση του καρκίνου συμμετέχοντας σε μια παγκοσμίως πρωτοποριακή κλινική δοκιμή.

Τα ευρήματα θα συγκεντρωθούν από τουλάχιστον 200 ιατρεία γενικής ιατρικής στην Αγγλία, εστιάζοντας κυρίως σε ένα ευρύ φάσμα καρκίνων της κοιλιακής χώρας. Η προσπάθεια αυτή χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση, και αποσκοπεί στον εντοπισμό καρκίνων προτού αναπτυχθούν. Σε ασθενείς ηλικίας 45 ετών και άνω που επισκέπτονται τον γενικό ιατρό τους παρουσιάζοντας συμπτώματα στην κοιλιακή χώρα –όπως επίμονο φούσκωμα ή δυσφορία– θα προσφερθεί η δυνατότητα να συμμετάσχουν στη μελέτη.

Οι πρωτοποριακές εξετάσεις αίματος στοχεύουν στον εντοπισμό πρώιμων δεικτών καρκίνου, προτού εμφανιστούν σοβαρότερα συμπτώματα, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης και αντιμετώπισης σοβαρών μορφών καρκίνου, πριν αυτές εξελιχθούν περαιτέρω.

Τα περιστατικά καρκίνου στην Αγγλία

Στην Αγγλία, περίπου 71.000 άτομα διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο με καρκίνο του παγκρέατος, του στομάχου, του ήπατος, των ωοθηκών ή του εντέρου, ενώ καταγράφονται σχεδόν 35.000 θάνατοι από αυτές τις μορφές καρκίνου.

Οι καρκίνοι της κοιλιακής χώρας εντοπίζονται συχνά πολύ αργά. Περίπου εννέα στους δέκα ανθρώπους που διαγιγνώσκονται με καρκίνο του εντέρου στο στάδιο 1 επιβιώνουν για τουλάχιστον πέντε χρόνια, σε σύγκριση με περίπου έναν στους δέκα στο στάδιο 4.

Αυτή η νέα μελέτη δίνει στους κλινικούς ιατρούς τη δυνατότητα να εντοπίζουν αυτές τις παθήσεις νωρίτερα –όταν η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική– συμβάλλοντας ενδεχομένως στη διάσωση ζωών. Οι εξετάσεις αίματος στις οποίες θα υποβληθούν οι ασθενείς στο πλαίσιο της κλινικής μελέτης STRIDE-RCT, θα αναζητούν ενδείξεις για διάφορες μορφές καρκίνου σε ένα και μόνο δείγμα, υποδεικνύοντας παράλληλα την πιθανή εστία τους στο σώμα.

Στο πλαίσιο της μελέτης –η οποία αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ– οι ασθενείς θα κληθούν να δώσουν ένα ή δύο φιαλίδια αίματος στο ιατρείο του γενικού ιατρού τους, παράλληλα με τις συνήθεις αιματολογικές εξετάσεις.

Οι εξετάσεις αυτές αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μέτρηση πρωτεϊνών στο αίμα. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα βοηθήσει τον γενικό ιατρό και τον ασθενή να αποφασίσουν εάν απαιτείται επείγουσα παραπομπή σε άλλο γιατρό, ωστόσο από μόνο του δεν αποτελεί επιβεβαιωμένη διάγνωση καρκίνου.

Οι μορφές καρκίνου που καλύπτονται από τη μελέτη θα περιλαμβάνουν τον καρκίνο του εντέρου, του λεπτού εντέρου, του στομάχου, του οισοφάγου, του παγκρέατος, του ήπατος, των χοληφόρων οδών και της χοληδόχου κύστης, των ωοθηκών, του ενδομητρίου, του νεφρού, της ουροδόχου κύστης και του προστάτη.

Να σημειωθεί ότι, η συγκεκριμένη κλινική δοκιμή, «η πρώτη του είδους της παγκοσμίως, υπογραμμίζει την ηγετική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου στις επιστήμες ζωής, καθώς εταιρείες από όλο τον κόσμο επιδιώκουν να συνεργαστούν με το NHS για την αξιολόγηση αυτών των πρωτοποριακών εξετάσεων αίματος», όπως σημειώνει το NHS σε ανακοίνωσή του.

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Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2026 - 13:56

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